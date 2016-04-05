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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 бер, 2023 22:41
flysoulfly написав:
а. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту.
30 років курс Долара в Китаї коливається між 6 і 8. Нам би таку дешевіючу валюту
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Додано: Суб 11 бер, 2023 22:44
flysoulfly написав:
причем, шо интересно, юань же валюта экспортера. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту.
Постояннно дешевеющаая валюта в своих ЗВР - это победа педерации.
не забуваєм про БРІКс і бажаючих до нього приєднатися, тоді будуть валютні свопи між учасниками, і не все так однозначно з "дешевієм юаня"
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flyman
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Додано: Суб 11 бер, 2023 22:54
otg написав: mephala написав:
у меня только один вопрос возникает - зачем Польше вооружаться такими темпами если между ними и рашей будет Украина? или они просчитывают вариант что не будет?
В Польше еще с Беларусью кордон. Или географию не учили?:) Но то такое. В Польше хорошо усвоили. Хочешь мира, готовься к войне
если при всем этом еще батон крошить на немцев на 1,3 трилл., то точняк готовиться надо. )
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Додано: Суб 11 бер, 2023 22:55
andrijk777 написав: Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Як це буде виглядати(як ви собі це уявляєте) на практиці?
Так, як в України в кінці 2014: увімкнутий друкарський станок, девальвація, інфляція, урізання бюджету.
Такого в РФ не буде в 2023(якщо не здохне путін), можу це вам гарантувати майже на 100%.
але ось інфо по грошах в Раші - якщо протягом 2022 року гроші (залишки на коррахунках та депосерт - по аналогії з нами) на рівні 5,4-5,7
трлн руб, то вже на кінець 2022 та протягом 2023 - вже 7,3-7,9
трлн руб.
але гроші ніхто не друкує
в прямому сенсі поки що не друкує - під валюту вже почали, а там й до прямої емісії недалеко.
ps за точність цифр на 100% не ручаюсь, бо не спец по РФ, але гадаю правильно знайшов;)
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Додано: Суб 11 бер, 2023 22:58
Дюрі-бачі написав: flysoulfly написав:
а. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту.
30 років курс Долара в Китаї коливається між 6 і 8. Нам би таку дешевіючу валюту
але це робиться штучно. з таким профіцитом торгового балансу наші б форумчани прогнозували би курс 4 юані за долар
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Додано: Суб 11 бер, 2023 23:02
flyman написав: flysoulfly написав:
причем, шо интересно, юань же валюта экспортера. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту.
Постояннно дешевеющаая валюта в своих ЗВР - это победа педерации.
не забуваєм про БРІКс і бажаючих до нього приєднатися, тоді будуть валютні свопи між учасниками, і не все так однозначно з "дешевієм юаня"
у долара вдало збігається, що це резервна валюта й вона потрапляє в світ за рахунок торгового дефіциту США.
у Китаю профіцит торгового балансу- як вони це обійдуть?
на пальцях - скільки би Китай не надав юаней рано чи пізно вони знову повернуться в Китай - що далі, ще раз надати кредит?
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Додано: Суб 11 бер, 2023 23:07
Shaman написав: flyman написав: flysoulfly написав:
причем, шо интересно, юань же валюта экспортера. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту.
Постояннно дешевеющаая валюта в своих ЗВР - это победа педерации.
не забуваєм про БРІКс і бажаючих до нього приєднатися, тоді будуть валютні свопи між учасниками, і не все так однозначно з "дешевієм юаня"
у долара вдало збігається, що це резервна валюта й вона потрапляє в світ за рахунок торгового дефіциту США.
у Китаю профіцит торгового балансу- як вони це обійдуть?
на пальцях - скільки би Китай не надав юаней рано чи пізно вони знову повернуться в Китай - що далі, ще раз надати кредит?
долар з часом перестане бути основною резервною валютою, при кластеризації глобальної економіки юань витіснить частково долар частково євро з міжнародної торгівлі,
я би більше переживав за долар США в цій ситуації
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flyman
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Додано: Нед 12 бер, 2023 00:35
По Польше аккуратно предположу такие варианты
1. Кто то из политиков хочет на 2й срок, сейчас армия это тренд, беспроигрышный ход, народ по тв видит Бахмут и будет голосовать за тех политиков, кто за сильную армию
2. Деньги (вероятно) не польские, почему бы не вооружиться за чужой счёт пока такая драка и пока дают.
3. Польша претендует на роль большого лидера в ЕС, сильная армия - хороший аргумент утереть носы разным Венгриям, и другим любителям путина.
4. Новые рабочие места в войске польском.
5. Понимают, что помощь Украине когда то могут прекратить и тогда ситуация на границах станет трудноконтролируемая
Даже без прямой сиеминутной угрозы РФ (которой на момент кроме Украины нет ни для кого) для сильной армии есть ещё много других поводов.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 12 бер, 2023 01:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 01:19
Учителям в России задерживают зарплаты: долг государства достиг 162 млн рублей.
В Росстате уточнили, что к началу февраля долг вырос в 12 раз по сравнению с предыдущим месяцем. 146 млн рублей задолжали бюджеты регионов, 4 млн - местные бюджеты и 2 млн - федеральная казна. Еще 10 млн рублей учителя не получили из-за "отсутствия собственных средств" у работодателей.
Дефицит бюджета в России в январе-феврале, по предварительным данным Минфина, составил 2,581 трлн рублей, это 90% от запланированного дефицита по итогам всего 2023 года.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 01:24
flyman написав:
долар з часом перестане бути основною резервною валютою
я это слышу с 90х годов. Доллар это ДОВЕРИЕ. Юань, фубли, рупии, разное другое гавно это НЕДОВЕРИЕ (за пределами их границ). Разницу чувствуешь? Ты бы держал сбережения в юанях? Потом в Китае кому то Стрельнет провести павловскую реформу и все твои сбережения тю-тю. Как можно доверять тем, кто торгует с агрессором. Юань похоронил сам себя.
Shaman написав:
у долара вдало збігається, що це резервна валюта
у доллара чудесное совпадение с победой США в 2мв. На чьи деньги отстраивались Западная Европа. Соответственно чью монетарную политику она поддерживала.
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