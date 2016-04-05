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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3737373837393740
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 01:56

  mephala написав:у меня только один вопрос возникает - зачем Польше вооружаться такими темпами если между ними и рашей будет Украина? или они просчитывают вариант что не будет?


вони намагаються зробити таку армію, при якій війни взагалі не буде. якби ту допомогу яку ми отримали за цей рік нам передали в 2021, то може війни б і в нас не було..
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 02:33

  Дюрі-бачі написав:
  flysoulfly написав:а. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту.

30 років курс Долара в Китаї коливається між 6 і 8. Нам би таку дешевіючу валюту
а мы - такой ЭКСПОРТЕР как Китай? :)

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:30 років курс Долара в Китаї коливається між 6 і 8. Нам би таку дешевіючу валюту

але це робиться штучно. з таким профіцитом торгового балансу наші б форумчани прогнозували би курс 4 юані за долар :D
вот-вот! И не по своей воле Китай это делал!
Т.к. периодическая заморозка дальнейшего волюнтаристского ослабления юаня к доллару и покупки трежерис в ЗВР - это долго были одни из главных и постоянных штатовских условий Китаю.
Правда, это теперь наверняка "вчерашний день" после "обнуления" Си.
flysoulfly
 
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