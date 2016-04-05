вони намагаються зробити таку армію, при якій війни взагалі не буде. якби ту допомогу яку ми отримали за цей рік нам передали в 2021, то може війни б і в нас не було..
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Додано: Нед 12 бер, 2023 01:56
вони намагаються зробити таку армію, при якій війни взагалі не буде. якби ту допомогу яку ми отримали за цей рік нам передали в 2021, то може війни б і в нас не було..
Додано: Нед 12 бер, 2023 02:33
а мы - такой ЭКСПОРТЕР как Китай?
вот-вот! И не по своей воле Китай это делал!
Т.к. периодическая заморозка дальнейшего волюнтаристского ослабления юаня к доллару и покупки трежерис в ЗВР - это долго были одни из главных и постоянных штатовских условий Китаю.
Правда, это теперь наверняка "вчерашний день" после "обнуления" Си.
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