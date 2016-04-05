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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 бер, 2023 01:56
mephala написав:
у меня только один вопрос возникает - зачем Польше вооружаться такими темпами если между ними и рашей будет Украина? или они просчитывают вариант что не будет?
вони намагаються зробити таку армію, при якій війни взагалі не буде. якби ту допомогу яку ми отримали за цей рік нам передали в 2021, то може війни б і в нас не було..
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Додано: Нед 12 бер, 2023 02:33
Дюрі-бачі написав: flysoulfly написав:
а. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту.
30 років курс Долара в Китаї коливається між 6 і 8. Нам би таку
дешевіючу валюту
а мы - такой
ЭКСПОРТЕР как Китай?
Shaman написав:
але це робиться штучно
Дюрі-бачі написав:
30 років курс Долара в Китаї коливається між 6 і 8. Нам би таку дешевіючу валюту
. з таким профіцитом торгового балансу наші б форумчани прогнозували би курс 4 юані за долар
вот-вот! И не по своей воле Китай это делал!
Т.к. периодическая заморозка дальнейшего волюнтаристского ослабления юаня к доллару и покупки трежерис в ЗВР - это долго были одни из главных и постоянных штатовских условий Китаю.
Правда, это теперь наверняка "вчерашний день" после "обнуления" Си.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 04:44
trololo написав: mephala написав:
у меня только один вопрос возникает - зачем Польше вооружаться такими темпами если между ними и рашей будет Украина? или они просчитывают вариант что не будет?
вони намагаються зробити таку армію, при якій війни взагалі не буде. якби ту допомогу яку ми отримали за цей рік нам передали в 2021, то може війни б і в нас не було..
Что то помощь не сильно приблизила её окончание хотя и лишила смысла. У войны всегда больше чем одна причина , у пуйла были на выбор лёгкие добычи Грузия, Армения, Казахстан, Беларусь.
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