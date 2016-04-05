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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3738373937403741>
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 01:56

  mephala написав:у меня только один вопрос возникает - зачем Польше вооружаться такими темпами если между ними и рашей будет Украина? или они просчитывают вариант что не будет?


вони намагаються зробити таку армію, при якій війни взагалі не буде. якби ту допомогу яку ми отримали за цей рік нам передали в 2021, то може війни б і в нас не було..
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 02:33

  Дюрі-бачі написав:
  flysoulfly написав:а. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту.

30 років курс Долара в Китаї коливається між 6 і 8. Нам би таку дешевіючу валюту
а мы - такой ЭКСПОРТЕР как Китай? :)

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:30 років курс Долара в Китаї коливається між 6 і 8. Нам би таку дешевіючу валюту

але це робиться штучно. з таким профіцитом торгового балансу наші б форумчани прогнозували би курс 4 юані за долар :D
вот-вот! И не по своей воле Китай это делал!
Т.к. периодическая заморозка дальнейшего волюнтаристского ослабления юаня к доллару и покупки трежерис в ЗВР - это долго были одни из главных и постоянных штатовских условий Китаю.
Правда, это теперь наверняка "вчерашний день" после "обнуления" Си.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 04:44

  trololo написав:
  mephala написав:у меня только один вопрос возникает - зачем Польше вооружаться такими темпами если между ними и рашей будет Украина? или они просчитывают вариант что не будет?


вони намагаються зробити таку армію, при якій війни взагалі не буде. якби ту допомогу яку ми отримали за цей рік нам передали в 2021, то може війни б і в нас не було..

Что то помощь не сильно приблизила её окончание хотя и лишила смысла. У войны всегда больше чем одна причина , у пуйла были на выбор лёгкие добычи Грузия, Армения, Казахстан, Беларусь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 08:39

  vitaliian написав:
  flyman написав:долар з часом перестане бути основною резервною валютою
я это слышу с 90х годов. Доллар это ДОВЕРИЕ. Юань, фубли, рупии, разное другое гавно это НЕДОВЕРИЕ (за пределами их границ). Разницу чувствуешь? Ты бы держал сбережения в юанях? Потом в Китае кому то Стрельнет провести павловскую реформу и все твои сбережения тю-тю. Как можно доверять тем, кто торгует с агрессором. Юань похоронил сам себя.
  Shaman написав:у долара вдало збігається, що це резервна валюта
у доллара чудесное совпадение с победой США в 2мв. На чьи деньги отстраивались Западная Европа. Соответственно чью монетарную политику она поддерживала.

ти читав? "кластеризація" там було слово
кластер "непартнерів" партнерів партренрів, кластер "партнерів партнерів", кластер "латінос", кластер "муслімос" і т.д.

так от міжнародний долар, він же нафтодолар, тому що нафта в доларах, тому що СА була з США а тепер там новий союз із Китаєм та Іраном, а РФ торгує не через долар з КНР та Індією
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 08:43

Ку-ку

vitaliian


Что то помощь не сильно приблизила её окончание


Меры по предотвращению пожара всегда проще и дешевле, чем тушить то, что ацки полыхает.


РФ торгує не через долар з КНР та Індією



Муха наверное каруселит конвертдепо в июнях. Или забрав пайку в $ , тут же переводит в юани.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 бер, 2023 08:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 08:45

  vitaliian написав:
  trololo написав:
  mephala написав:у меня только один вопрос возникает - зачем Польше вооружаться такими темпами если между ними и рашей будет Украина? или они просчитывают вариант что не будет?


вони намагаються зробити таку армію, при якій війни взагалі не буде. якби ту допомогу яку ми отримали за цей рік нам передали в 2021, то може війни б і в нас не було..

Что то помощь не сильно приблизила её окончание хотя и лишила смысла. У войны всегда больше чем одна причина , у пуйла были на выбор лёгкие добычи Грузия, Армения, Казахстан, Беларусь.

так люди не тупі сидять в Кремлі, і читали книжку "мистецтво війни", а там пише, що війна крайній захід, коли дипломатично чи іншим способом не розрішується проблема, і то, ще перед війною треба взяти калькулятор і порахувати, от Кремль і порахував, що буде успішною
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 08:47

  Hotab написав:vitaliian


Что то помощь не сильно приблизила её окончание


Меры по предотвращению пожара всегда проще и дешевле, чем тушить то, что ацки полыхает.

вибори 2019 забув?
це зараз такий войовничий керманич,
тоді 73% "уставших"
яка "уставшим" помощь?
оце 73% були би такі умні до, як хотаб потім.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 08:50

flyman
,

взяти калькулятор і порахувати, от Кремль і порахував, що буде успішною


Калькулятор був китайский?
Чи муха дав свою «ну погоди» для підрахунку?

Зображення


оце 73% були би такі умні до, як хотаб потім


А муха ЗСУ не допомагав як до 2019, так і після? Чи це перемога зелених його так засмутила, а так то він був перший волонтер у команді гетьмана?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 бер, 2023 08:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 08:53

  pilker написав:если при всем этом еще батон крошить на немцев на 1,3 трилл., то точняк готовиться надо. )
Да, да. С немцами воевать будут :) Соловьева наслушались или Скабееву?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 08:56

  otg написав:
  pilker написав:если при всем этом еще батон крошить на немцев на 1,3 трилл., то точняк готовиться надо. )
Да, да. С немцами воевать будут :) Соловьева наслушались или Скабееву?

Там всегда был свой живописный эксклюзивный набор чтива.
Hotab
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