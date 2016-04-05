flysoulfly написав:а. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту.
30 років курс Долара в Китаї коливається між 6 і 8. Нам би таку дешевіючу валюту
а мы - такой ЭКСПОРТЕР как Китай?
Shaman написав:
Дюрі-бачі написав:30 років курс Долара в Китаї коливається між 6 і 8. Нам би таку дешевіючу валюту
але це робиться штучно. з таким профіцитом торгового балансу наші б форумчани прогнозували би курс 4 юані за долар
вот-вот! И не по своей воле Китай это делал! Т.к. периодическая заморозка дальнейшего волюнтаристского ослабления юаня к доллару и покупки трежерис в ЗВР - это долго были одни из главных и постоянных штатовских условий Китаю. Правда, это теперь наверняка "вчерашний день" после "обнуления" Си.
flyman написав:долар з часом перестане бути основною резервною валютою
я это слышу с 90х годов. Доллар это ДОВЕРИЕ. Юань, фубли, рупии, разное другое гавно это НЕДОВЕРИЕ (за пределами их границ). Разницу чувствуешь? Ты бы держал сбережения в юанях? Потом в Китае кому то Стрельнет провести павловскую реформу и все твои сбережения тю-тю. Как можно доверять тем, кто торгует с агрессором. Юань похоронил сам себя.
Shaman написав:у долара вдало збігається, що це резервна валюта
у доллара чудесное совпадение с победой США в 2мв. На чьи деньги отстраивались Западная Европа. Соответственно чью монетарную политику она поддерживала.
ти читав? "кластеризація" там було слово кластер "непартнерів" партнерів партренрів, кластер "партнерів партнерів", кластер "латінос", кластер "муслімос" і т.д.
так от міжнародний долар, він же нафтодолар, тому що нафта в доларах, тому що СА була з США а тепер там новий союз із Китаєм та Іраном, а РФ торгує не через долар з КНР та Індією
mephala написав:у меня только один вопрос возникает - зачем Польше вооружаться такими темпами если между ними и рашей будет Украина? или они просчитывают вариант что не будет?
вони намагаються зробити таку армію, при якій війни взагалі не буде. якби ту допомогу яку ми отримали за цей рік нам передали в 2021, то може війни б і в нас не було..
Что то помощь не сильно приблизила её окончание хотя и лишила смысла. У войны всегда больше чем одна причина , у пуйла были на выбор лёгкие добычи Грузия, Армения, Казахстан, Беларусь.
так люди не тупі сидять в Кремлі, і читали книжку "мистецтво війни", а там пише, що війна крайній захід, коли дипломатично чи іншим способом не розрішується проблема, і то, ще перед війною треба взяти калькулятор і порахувати, от Кремль і порахував, що буде успішною