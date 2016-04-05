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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 бер, 2023 09:12
flyman написав:
так люди не тупі сидять в Кремлі, і читали книжку "мистецтво війни", а там пише, що війна крайній захід, коли дипломатично чи іншим способом не розрішується проблема, і то, ще перед війною треба взяти калькулятор і порахувати, от Кремль і порахував, що буде успішною
В Кремлі навряд що рахують. Там є два, навіть три лагеря економістів. Ліві, котрі при любому розкладі розповідають як хорошо "присоединить" Украину. Є центрально-ліберальні, які в основному все розуміють, але розповідають те що хоче почути цар. Та ліберали приближені до влади. Ті все розуміють і розповідають так як воно є, але не хочуть загубити ту сосочку до якої присосались. Цар вислуховує всіх, але останнє рішення за ним. Так во, перші та другі навперебій розповідали як тільки почнеться війна, зразу нафта підскочить до "небес". Але ніхто з них не міг знати що війна продлиться не три дні, а нафту вони зможуть продавати значно нижче чим на що вони розраховували.
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