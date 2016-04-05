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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3739374037413742>
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 09:12

  flyman написав:так люди не тупі сидять в Кремлі, і читали книжку "мистецтво війни", а там пише, що війна крайній захід, коли дипломатично чи іншим способом не розрішується проблема, і то, ще перед війною треба взяти калькулятор і порахувати, от Кремль і порахував, що буде успішною
В Кремлі навряд що рахують. Там є два, навіть три лагеря економістів. Ліві, котрі при любому розкладі розповідають як хорошо "присоединить" Украину. Є центрально-ліберальні, які в основному все розуміють, але розповідають те що хоче почути цар. Та ліберали приближені до влади. Ті все розуміють і розповідають так як воно є, але не хочуть загубити ту сосочку до якої присосались. Цар вислуховує всіх, але останнє рішення за ним. Так во, перші та другі навперебій розповідали як тільки почнеться війна, зразу нафта підскочить до "небес". Але ніхто з них не міг знати що війна продлиться не три дні, а нафту вони зможуть продавати значно нижче чим на що вони розраховували.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 09:56

Росія, ймовірно, не розпочне чергову хвилю мобілізації раніше літа 2023 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Наразі Кремль повертається до своїх раніше невдалих кампаній із вербування волонтерів і мобілізації, щоб уникнути оголошення другої хвилі мобілізації.


Британська розвідка наголошує, що це підбурює російське населення, особливо у районах, у яких рівень втрат найвищий.

«У багатьох східних регіонах рівень смертності у відсотках, ймовірно, у 30+ разів вищий, ніж у Москві. Найбільше страждають етнічні меншини; в Астрахані близько 75% жертв припадає на казахську та татарську меншини», – ідеться у повідомленні.

Через те, що російське керівництво продовжує набирати росіян до армії, аби кинути в Україну, кремлівська еліта стає все більше ізольованою.

«Оскільки Міноборони Росії прагне вирішити проблему постійної нестачі бойового персоналу, ізоляція більш заможних і впливових верств російського суспільства, швидше за все, залишиться головним завданням», – пояснює розвідка Британії.


https://glavcom.ua/world/world-politics ... 13848.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:05

  flyman написав:ом, а РФ торгує не через долар з КНР та Індією
Перейти на юань реально если рф продает в Китай и покупает в Китае товаров примерно на одинаковую сумму. А если покупает в 3 раза больше где ей взять разницу юаней? Фубли сверху сввоего импорта из рф Китай не примет, ни одна другая страна юани за фубли росии не продаст., а за доллары пожалуйста. В итоге снова приходим к расчетам в долларах.

Ты транслируешь бородатые месседжи русских "великих экономистов", эпохи премьера медведева, которые все как один в жопе со своими прогнозами. Про переход торговли и ЗВР на юань говорилось уже давно. В итоге усилилась зависимоть от Китая, потому что юань из ЗВР кроме Китая слить некому. На этом плюсы закончились. А доллар возьмет кто угодно. Еще говорили что рубль станет региональной валютой.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:11

vitaliian За 2023: продали нафти на 129 млрд Юанів, купили товарів на 104 мільярди.
На початок активної фази війни в ФНБ було 226 мільярдів Юанів, зараз 300. Не з повітря вони ж взялись.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:15

  vitaliian написав:
  flyman написав:ом, а РФ торгує не через долар з КНР та Індією
Перейти на юань реально если рф продает в Китай и покупает в Китае товаров примерно на одинаковую сумму. А если покупает в 3 раза больше где ей взять разницу юаней? Фубли сверху импорта Китай не примет, ни одна другая страна юани за фубли росии не продаст., а за доллары пожалуйста. В итоге приходим к расчетам в долларах.

Ты транслируешь бородатые месседжи русских "великих экономистов", которые все как один в жопе со своими прогнозами. Про переход торговли и ЗВР на юань говорилось уже давно, в итоге усилилась зависимоть от Китая, потому что юань из ЗВР кроме Китая слить некому. А доллар возьмет кто угодно. Еще говорили что рубль станет региональной валютой.

до чого тут бородаті месиджі, якщо достатньо тверезого погляду на геополітику і процеси які відбуваються: конфлікт двох основних парадигм (західна/східна або морська/континентальна) та кластеризація світу, коли він іде не до двополярності - США/СРСР, і не до однополярності - США, а до кластеризації - тобто буде кілька центрів відносно ізольованих один від одного, і кожен з них матиме свою легітимну базу і валюту.
У чому будуть між собою торгувати РФ і КНР, то вони вирішать між собою, і як те чим покривати дисбаланси в торгівлі.

В кінці-кінців закрита система має дебет-кредит збалансований і їй не потрібна буде яка зовнішня валюта для еквілібріуму.

Яким чином будуть взаємодіяти між собою кластери, і як розраховуватися, теж є відповідь - буде щось на кшталт SDR (спеціальних запозичених прав), як в МВФ.

Не буде тільки гегемонії долара в глобальному масштабі, так як глобалізація в тому вигляді, що була досі згортається.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 бер, 2023 10:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:18

  vitaliian написав:
  trololo написав:
  mephala написав:у меня только один вопрос возникает - зачем Польше вооружаться такими темпами если между ними и рашей будет Украина? или они просчитывают вариант что не будет?


вони намагаються зробити таку армію, при якій війни взагалі не буде. якби ту допомогу яку ми отримали за цей рік нам передали в 2021, то може війни б і в нас не було..

Что то помощь не сильно приблизила её окончание хотя и лишила смысла. У войны всегда больше чем одна причина , у пуйла были на выбор лёгкие добычи Грузия, Армения, Казахстан, Беларусь.

ну якби не допомога, то війна можливо б скінчилась. тільки результат би вам не сподобався
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:35

  flyman написав:конфлікт двох основних парадигм
андрей конфликт у рф со всем миром. Китай ищет позицию, чтобы напрямую не поддерживая конфликт, создать противовес позиции США. Больше ни у кого ни с кем конфликта нет.
  trololo написав:ну якби не допомога, то війна можливо б скінчилась. тільки результат би вам не сподобався
это не отменяет месседжа о том, что не смотря на западную помощь (или ее отсутствие) война с рф была неизбежна, потому что ее причина лечит вне финансовой плоскости.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 12 бер, 2023 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Больше ни у кого ни с кем конфликта нет.

Ну так, в Ірану з Ізраїлем нема, і в Індії з Пакистаном, і у Вірменії з Азербайджаном, і в КНР з Китаєм (Тайванем) і в Косово все спокійно...
конфліктів десятки, але вони не вибухали, бо кожен диктатор боявся сильно чудити, бо прийдуть добрі хлопці і влаштують йому бурю в пустелі.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:44

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Больше ни у кого ни с кем конфликта нет.

Ну так, в Ірану з Ізраїлем нема, і в Індії з Пакистаном, і у Вірменії з Азербайджаном, і в КНР з Китаєм (Тайванем)...

сколько Индия и Пакистан выпустили друг по другу ракет за последний год? А Китай по Тайваню? Какая из сторон потеряла за год 150 тыс убитыми и разрушенными несколько городов. С точки зрения интенсивности нашей войны с рф их конфликты это детский лепет. Я говорил про серьезный конфликт, который бы менял геоэкономику и геополитику. Пока такой конфликт только у рф.
  flyman написав:: конфлікт двох основних парадигм (західна/східна або морська/континентальна) та кластеризація світу,
а конфликта парадигм и кластеризации мира нет, это андрюшины фантазии, точнее фантазии русской пропаганды, которая выдумала мировую войну чтобы оправдать или придать хоть какой то смысл агрессии против Украины. Проверяется просто, какая из стран отказалась от Китайского импорта? Офигенная кластеризация, покупаем там где покупали.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 12 бер, 2023 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:48

  vitaliian написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Больше ни у кого ни с кем конфликта нет.

Ну так, в Ірану з Ізраїлем нема, і в Індії з Пакистаном, і у Вірменії з Азербайджаном, і в КНР з Китаєм (Тайванем)...

сколько Индия и Пакистан выпустили друг по другу ракет за последний год? А Китай по Тайваню? Какая из сторон потеряла за год 150 тыс убитыми и разрушенными несколько городов. С точки зрения интенсивности нашей войны с рф их конфликты это детский лепет. Я говорил про серьезный конфликт, который бы менял геоэкономику и геополитику. Пока такой конфликт только у рф.

вище писав, що в Кремлі калькулятор їм показав, що "гра вартує свічок", чи є заперечення в плані здобутків?
flyman
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