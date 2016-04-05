Додано: Нед 12 бер, 2023 10:15

vitaliian написав: flyman написав: ом, а РФ торгує не через долар з КНР та Індією ом, а РФ торгує не через долар з КНР та Індією Перейти на юань реально если рф продает в Китай и покупает в Китае товаров примерно на одинаковую сумму. А если покупает в 3 раза больше где ей взять разницу юаней? Фубли сверху импорта Китай не примет, ни одна другая страна юани за фубли росии не продаст., а за доллары пожалуйста. В итоге приходим к расчетам в долларах.



Ты транслируешь бородатые месседжи русских "великих экономистов", которые все как один в жопе со своими прогнозами. Про переход торговли и ЗВР на юань говорилось уже давно, в итоге усилилась зависимоть от Китая, потому что юань из ЗВР кроме Китая слить некому. А доллар возьмет кто угодно. Еще говорили что рубль станет региональной валютой. Перейти на юань реально если рф продает в Китай и покупает в Китае товаров примерно на одинаковую сумму. А если покупает в 3 раза больше где ей взять разницу юаней? Фубли сверху импорта Китай не примет, ни одна другая страна юани за фубли росии не продаст., а за доллары пожалуйста. В итоге приходим к расчетам в долларах.Ты транслируешь бородатые месседжи русских "великих экономистов", которые все как один в жопе со своими прогнозами. Про переход торговли и ЗВР на юань говорилось уже давно, в итоге усилилась зависимоть от Китая, потому что юань из ЗВР кроме Китая слить некому. А доллар возьмет кто угодно. Еще говорили что рубль станет региональной валютой.

до чого тут бородаті месиджі, якщо достатньо тверезого погляду на геополітику і процеси які відбуваються: конфлікт двох основних парадигм (західна/східна або морська/континентальна) та кластеризація світу, коли він іде не до двополярності - США/СРСР, і не до однополярності - США, а до кластеризації - тобто буде кілька центрів відносно ізольованих один від одного, і кожен з них матиме свою легітимну базу і валюту.У чому будуть між собою торгувати РФ і КНР, то вони вирішать між собою, і як те чим покривати дисбаланси в торгівлі.В кінці-кінців закрита система має дебет-кредит збалансований і їй не потрібна буде яка зовнішня валюта для еквілібріуму.Яким чином будуть взаємодіяти між собою кластери, і як розраховуватися, теж є відповідь - буде щось на кшталт SDR (спеціальних запозичених прав), як в МВФ.Не буде тільки гегемонії долара в глобальному масштабі, так як глобалізація в тому вигляді, що була досі згортається.