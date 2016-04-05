flyman написав:так люди не тупі сидять в Кремлі, і читали книжку "мистецтво війни", а там пише, що війна крайній захід, коли дипломатично чи іншим способом не розрішується проблема, і то, ще перед війною треба взяти калькулятор і порахувати, от Кремль і порахував, що буде успішною
В Кремлі навряд що рахують. Там є два, навіть три лагеря економістів. Ліві, котрі при любому розкладі розповідають як хорошо "присоединить" Украину. Є центрально-ліберальні, які в основному все розуміють, але розповідають те що хоче почути цар. Та ліберали приближені до влади. Ті все розуміють і розповідають так як воно є, але не хочуть загубити ту сосочку до якої присосались. Цар вислуховує всіх, але останнє рішення за ним. Так во, перші та другі навперебій розповідали як тільки почнеться війна, зразу нафта підскочить до "небес". Але ніхто з них не міг знати що війна продлиться не три дні, а нафту вони зможуть продавати значно нижче чим на що вони розраховували.
Росія, ймовірно, не розпочне чергову хвилю мобілізації раніше літа 2023 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Наразі Кремль повертається до своїх раніше невдалих кампаній із вербування волонтерів і мобілізації, щоб уникнути оголошення другої хвилі мобілізації.
Британська розвідка наголошує, що це підбурює російське населення, особливо у районах, у яких рівень втрат найвищий.
«У багатьох східних регіонах рівень смертності у відсотках, ймовірно, у 30+ разів вищий, ніж у Москві. Найбільше страждають етнічні меншини; в Астрахані близько 75% жертв припадає на казахську та татарську меншини», – ідеться у повідомленні.
Через те, що російське керівництво продовжує набирати росіян до армії, аби кинути в Україну, кремлівська еліта стає все більше ізольованою.
«Оскільки Міноборони Росії прагне вирішити проблему постійної нестачі бойового персоналу, ізоляція більш заможних і впливових верств російського суспільства, швидше за все, залишиться головним завданням», – пояснює розвідка Британії.
flyman написав:ом, а РФ торгує не через долар з КНР та Індією
Перейти на юань реально если рф продает в Китай и покупает в Китае товаров примерно на одинаковую сумму. А если покупает в 3 раза больше где ей взять разницу юаней? Фубли сверху сввоего импорта из рф Китай не примет, ни одна другая страна юани за фубли росии не продаст., а за доллары пожалуйста. В итоге снова приходим к расчетам в долларах.
Ты транслируешь бородатые месседжи русских "великих экономистов", эпохи премьера медведева, которые все как один в жопе со своими прогнозами. Про переход торговли и ЗВР на юань говорилось уже давно. В итоге усилилась зависимоть от Китая, потому что юань из ЗВР кроме Китая слить некому. На этом плюсы закончились. А доллар возьмет кто угодно. Еще говорили что рубль станет региональной валютой.
flyman написав:ом, а РФ торгує не через долар з КНР та Індією
Перейти на юань реально если рф продает в Китай и покупает в Китае товаров примерно на одинаковую сумму. А если покупает в 3 раза больше где ей взять разницу юаней? Фубли сверху импорта Китай не примет, ни одна другая страна юани за фубли росии не продаст., а за доллары пожалуйста. В итоге приходим к расчетам в долларах.
Ты транслируешь бородатые месседжи русских "великих экономистов", которые все как один в жопе со своими прогнозами. Про переход торговли и ЗВР на юань говорилось уже давно, в итоге усилилась зависимоть от Китая, потому что юань из ЗВР кроме Китая слить некому. А доллар возьмет кто угодно. Еще говорили что рубль станет региональной валютой.
до чого тут бородаті месиджі, якщо достатньо тверезого погляду на геополітику і процеси які відбуваються: конфлікт двох основних парадигм (західна/східна або морська/континентальна) та кластеризація світу, коли він іде не до двополярності - США/СРСР, і не до однополярності - США, а до кластеризації - тобто буде кілька центрів відносно ізольованих один від одного, і кожен з них матиме свою легітимну базу і валюту. У чому будуть між собою торгувати РФ і КНР, то вони вирішать між собою, і як те чим покривати дисбаланси в торгівлі.
В кінці-кінців закрита система має дебет-кредит збалансований і їй не потрібна буде яка зовнішня валюта для еквілібріуму.
Яким чином будуть взаємодіяти між собою кластери, і як розраховуватися, теж є відповідь - буде щось на кшталт SDR (спеціальних запозичених прав), як в МВФ.
Не буде тільки гегемонії долара в глобальному масштабі, так як глобалізація в тому вигляді, що була досі згортається.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 бер, 2023 10:19, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:Больше ни у кого ни с кем конфликта нет.
Ну так, в Ірану з Ізраїлем нема, і в Індії з Пакистаном, і у Вірменії з Азербайджаном, і в КНР з Китаєм (Тайванем) і в Косово все спокійно... конфліктів десятки, але вони не вибухали, бо кожен диктатор боявся сильно чудити, бо прийдуть добрі хлопці і влаштують йому бурю в пустелі.
vitaliian написав:Больше ни у кого ни с кем конфликта нет.
Ну так, в Ірану з Ізраїлем нема, і в Індії з Пакистаном, і у Вірменії з Азербайджаном, і в КНР з Китаєм (Тайванем)...
сколько Индия и Пакистан выпустили друг по другу ракет за последний год? А Китай по Тайваню? Какая из сторон потеряла за год 150 тыс убитыми и разрушенными несколько городов. С точки зрения интенсивности нашей войны с рф их конфликты это детский лепет. Я говорил про серьезный конфликт, который бы менял геоэкономику и геополитику. Пока такой конфликт только у рф.
flyman написав:: конфлікт двох основних парадигм (західна/східна або морська/континентальна) та кластеризація світу,
а конфликта парадигм и кластеризации мира нет, это андрюшины фантазии, точнее фантазии русской пропаганды, которая выдумала мировую войну чтобы оправдать или придать хоть какой то смысл агрессии против Украины. Проверяется просто, какая из стран отказалась от Китайского импорта? Офигенная кластеризация, покупаем там где покупали.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 12 бер, 2023 10:49, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Больше ни у кого ни с кем конфликта нет.
Ну так, в Ірану з Ізраїлем нема, і в Індії з Пакистаном, і у Вірменії з Азербайджаном, і в КНР з Китаєм (Тайванем)...
сколько Индия и Пакистан выпустили друг по другу ракет за последний год? А Китай по Тайваню? Какая из сторон потеряла за год 150 тыс убитыми и разрушенными несколько городов. С точки зрения интенсивности нашей войны с рф их конфликты это детский лепет. Я говорил про серьезный конфликт, который бы менял геоэкономику и геополитику. Пока такой конфликт только у рф.
вище писав, що в Кремлі калькулятор їм показав, що "гра вартує свічок", чи є заперечення в плані здобутків?