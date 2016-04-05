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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:51
flyman написав:
вище писав, що в Кремлі калькулятор їм показав, що "гра вартує свічок", чи є заперечення в плані здобутків?
есть сомнения в их целесообразности. Что дает рф херсонская и кусочек запорожской области? Ценой потери 150 тыс жизней и значительных экономических потерь от санкций. Украл булочку, сел в тюрьму - калькулятор говорит выгодно!
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 12 бер, 2023 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:52
vitaliian написав:
а конфликта парадигм и кластеризации мира нет, это андрюшины фантазии, точнее фантазии русской пропаганды, которая выдумала мировую войну чтобы оправдать или придать хоть какой то смысл агрессии против Украины. Проверяется просто, какая из стран отказалась от Китайского импорта? Офигенная кластеризация, покупаем там где покупали.
Бізнес важливіше. Зокрема нам досі не дозволяють перекрити транзит газу і нафту з Росії, попри війну.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:54
Дюрі-бачі написав: vitaliian написав:
а конфликта парадигм и кластеризации мира нет, это андрюшины фантазии, точнее фантазии русской пропаганды, которая выдумала мировую войну чтобы оправдать или придать хоть какой то смысл агрессии против Украины. Проверяется просто, какая из стран отказалась от Китайского импорта? Офигенная кластеризация, покупаем там где покупали.
Бізнес важливіше. Зокрема нам досі не дозволяють перекрити транзит газу і нафту з Росії, попри війну.
еще раз никакого конфликта парадигм и кластеризации мира нет. Вы встряли в спор с аргументами что он есть. Экономики Индии и Пакистана не работают ради уничтожения друг друга.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:56
flyman написав:
Не буде тільки гегемонії долара в глобальному масштабі, так як глобалізація в тому вигляді, що була досі згортається.
Смешно читать. Даже если РФ изолируется от доллара юанем этого не станет делать сам Китай. Ему выгодно торговать с РФ своими ж напечатанными бумажками, а с западным миром за более качественные деньги.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:59
flyman написав:
вище писав, що в Кремлі калькулятор їм показав, що "гра вартує свічок", чи є заперечення в плані здобутків?
Це ти розкажи росіянам про здобутки.
Нормальним росіянам, а не тім для кого здобуток вмерти за упиря.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 11:00
сподіваюсь, що люди потрохи відкривають очі і знімають лапшу з вух
у середині лютого сперечався з людьми стосовно їх бачення обліка Лукашенка
я казав що він палач білорусів-люди казали що бажають мати такого гідного президента
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Додано: Нед 12 бер, 2023 11:07
vitaliian написав:
еще раз никакого конфликта парадигм и кластеризации мира нет. Вы встряли в спор с аргументами что он есть. Экономики Индии и Пакистана не работают ради уничтожения друг друга.
Важко уявити більший конфлікт парадигм ніж у нас зараз з москалями, але навіть такий конфлікт не заважає бізнесу.
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