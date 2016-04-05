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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:51
flyman написав:
вище писав, що в Кремлі калькулятор їм показав, що "гра вартує свічок", чи є заперечення в плані здобутків?
есть сомнения в их целесообразности. Что дает рф херсонская и кусочек запорожской области? Ценой потери 150 тыс жизней и значительных экономических потерь от санкций. Украл булочку, сел в тюрьму - калькулятор говорит выгодно!
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 12 бер, 2023 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:52
vitaliian написав:
а конфликта парадигм и кластеризации мира нет, это андрюшины фантазии, точнее фантазии русской пропаганды, которая выдумала мировую войну чтобы оправдать или придать хоть какой то смысл агрессии против Украины. Проверяется просто, какая из стран отказалась от Китайского импорта? Офигенная кластеризация, покупаем там где покупали.
Бізнес важливіше. Зокрема нам досі не дозволяють перекрити транзит газу і нафту з Росії, попри війну.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:54
Дюрі-бачі написав: vitaliian написав:
а конфликта парадигм и кластеризации мира нет, это андрюшины фантазии, точнее фантазии русской пропаганды, которая выдумала мировую войну чтобы оправдать или придать хоть какой то смысл агрессии против Украины. Проверяется просто, какая из стран отказалась от Китайского импорта? Офигенная кластеризация, покупаем там где покупали.
Бізнес важливіше. Зокрема нам досі не дозволяють перекрити транзит газу і нафту з Росії, попри війну.
еще раз никакого конфликта парадигм и кластеризации мира нет. Вы встряли в спор с аргументами что он есть. Экономики Индии и Пакистана не работают ради уничтожения друг друга.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:56
flyman написав:
Не буде тільки гегемонії долара в глобальному масштабі, так як глобалізація в тому вигляді, що була досі згортається.
Смешно читать. Даже если РФ изолируется от доллара юанем этого не станет делать сам Китай. Ему выгодно торговать с РФ своими ж напечатанными бумажками, а с западным миром за более качественные деньги.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:59
flyman написав:
вище писав, що в Кремлі калькулятор їм показав, що "гра вартує свічок", чи є заперечення в плані здобутків?
Це ти розкажи росіянам про здобутки.
Нормальним росіянам, а не тім для кого здобуток вмерти за упиря.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 11:00
сподіваюсь, що люди потрохи відкривають очі і знімають лапшу з вух
у середині лютого сперечався з людьми стосовно їх бачення обліка Лукашенка
я казав що він палач білорусів-люди казали що бажають мати такого гідного президента
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Додано: Нед 12 бер, 2023 11:07
vitaliian написав:
еще раз никакого конфликта парадигм и кластеризации мира нет. Вы встряли в спор с аргументами что он есть. Экономики Индии и Пакистана не работают ради уничтожения друг друга.
Важко уявити більший конфлікт парадигм ніж у нас зараз з москалями, але навіть такий конфлікт не заважає бізнесу.
Та навіть в часи холодної війни сторони успішно торгували між собою. Востаннє ідеологія вище бізнесу була в другій світовій.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 11:18
flyman написав:
так люди не тупі сидять в Кремлі, і читали книжку "мистецтво війни", а там пише, що війна крайній захід, коли дипломатично чи іншим способом не розрішується проблема, і то, ще перед війною треба взяти калькулятор і порахувати, от Кремль і порахував, що буде успішною
В тому то й справа, що в них не було калькулятора - відповідного програмного забезпечення. Вони ж довбойоби.
А Муха робить якісь висновки ніхера не знаючи про моделювання бойових дій та математичні моделі бойових дій...
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Додано: Нед 12 бер, 2023 11:28
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
ом, а РФ торгує не через долар з КНР та Індією
Перейти на юань реально если рф продает в Китай и покупает в Китае товаров примерно на одинаковую сумму. А если покупает в 3 раза больше где ей взять разницу юаней? Фубли сверху импорта Китай не примет, ни одна другая страна юани за фубли росии не продаст., а за доллары пожалуйста. В итоге приходим к расчетам в долларах.
Ты транслируешь бородатые месседжи русских "великих экономистов", которые все как один в жопе со своими прогнозами. Про переход торговли и ЗВР на юань говорилось уже давно, в итоге усилилась зависимоть от Китая, потому что юань из ЗВР кроме Китая слить некому. А доллар возьмет кто угодно. Еще говорили что рубль станет региональной валютой.
до чого тут бородаті месиджі, якщо достатньо тверезого погляду на геополітику
і процеси які відбуваються: конфлікт двох основних парадигм (західна/східна або морська/континентальна) та кластеризація світу, коли він іде не до двополярності - США/СРСР, і не до однополярності - США, а до кластеризації - тобто буде кілька центрів відносно ізольованих один від одного, і кожен з них матиме свою легітимну базу і валюту.
У чому будуть між собою торгувати РФ і КНР, то вони вирішать між собою, і як те чим покривати дисбаланси в торгівлі.
В кінці-кінців закрита система має дебет-кредит збалансований і їй не потрібна буде яка зовнішня валюта для еквілібріуму.
Яким чином будуть взаємодіяти між собою кластери, і як розраховуватися, теж є відповідь - буде щось на кшталт SDR (спеціальних запозичених прав), як в МВФ.
Не буде тільки гегемонії долара в глобальному масштабі, так як глобалізація в тому вигляді, що була досі згортається.
це не тверезий погляд на речі, а офіс простих рішень складних питань від людини, яка знайома з проблемою по статтям в інеті. чи прочитав "Велику шахівницю"?
глобалізація, це така світова трансформація, яка звісно викликає опір консервативних еліт - особливо в авторитарних країнах, які одним місцем відчувають, що в глобалізованому світі втримати владу набагато важче. один зі стовпів глобалізації - це ІТ-технології та той же інет.
зазвичай нове перемагає, але навіть інколи бувають випадки, коли перемагає консерватизм (це я взагалі). так от, всюди, де перемагає консерватизм, ці країни ЗАВЖДИ програють в розвитку країнам, де переміг прогрес.
оця ідея кластерізації - має права на існування як ідея. а от що вона втілиться? економіка не дозволить. навіть по верхах, хто найбільш покупець у Китая - США та ЄС. якщо він кластеризується, коми буде продавати - в кредит продавати в Рашу та Іран? чи більш вірогідно, отримає свою Велику депресію, коли виробництво обвалиться умовно вдвічі? отож... а США та ЄС знайдуть, де виробляти, в умовному В'єтнамі чи навіть в себе (це я вже писав)
як на мене, глобалізація процес невідворотний. як мета, світовий уряд - на кшталт ЄС (це вже я занадто наперед забігаю). як будуть взаємодіяти держави, як буде функціонувати світові гроші, що буде мовою спілкування (хоча поки що це англійська) - ці питання ще треба вирішити. але напрямок зрозумілий. ті країни, що не приєднаються до цього світового клубу - можуть кластерізуватися десь на периферії, але рано чи пізно оцінять всі переваги глобалізації.
головна перевага, що ІТ технології відкрили людині весь світ, проактивні люди, які насправді й організують зміни, тепер не прив'язані до держави.
й ви не стали відповідати на питання, як зробити юань світовою валютою, якщо у Китая такий профіцит торгівлі - я теж не маю відповіді
про довіру до валюти - це взагалі окрема тема. але на умовному Заході є певна система правил, а на умовному сході - бажання Імператора - є деяка різниця.
наглядний приклад - IPO фінтех-сервісу Ant Group. не сподобався імператору виступ Ма - й немає IPO на десятки ярдів дол, замість є штрафи на ярди дол. й ще невідомо, кому буде належати компанія, щось мені здається, що рано чи пізно перейде до держави
Китайський мільярдер, засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group Джек Ма відмовляється від контролю над Ant Group.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву компанії.
Відповідно до суботнього оголошення, з метою продовження оптимізації корпоративного управління Ant Group надасть право незалежного голосу десяти особам, включаючи засновника, керівництво та персонал, що фактично позбавить Ма контролю над компанією.
Видання нагадує, що Ма майже зник із публічного простору після того, як у жовтні 2020 року виступив на шанхайському форумі з критикою політики китайської влади у сфері фінансового регулювання.
Через кілька днів після цього виступу китайська влада скасувала IPO компанії Ant Group, що повинно було скласти близько $37 млрд, та оштрафувала Alibaba Group на рекордні $2,8 млрд під приводом порушення антимонопольного законодавства.
нічого собі оффтопчик вийшов
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Додано: Нед 12 бер, 2023 11:31
Denik написав: flyman написав:
так люди не тупі сидять в Кремлі, і читали книжку "мистецтво війни", а там пише, що війна крайній захід, коли дипломатично чи іншим способом не розрішується проблема, і то, ще перед війною треба взяти калькулятор і порахувати, от Кремль і порахував, що буде успішною
В тому то й справа, що в них не було калькулятора - відповідного програмного забезпечення. Вони ж довбойоби.
А Муха робить якісь висновки ніхера не знаючи про моделювання бойових дій та математичні моделі бойових дій...
те що в тебе на вході калькулятора долари і на виході долари, а в балансі мінус і "нема сенсу" не означає, що інші мають інші розмірні величини на калькуляторі, і що вони "довбні", тільки "довбні" чомусь від 2014 року примножили здобутки, а "розумні" сидять з доларовими калькуляторами і офігівають
як тільки в тебе із шкала ціностей із розмірності "долари" переходить в іншу шкалу, напр. "безпека", то калькулятор не такий і тупий і не такі там довбні.
але якщо в голові одні "долари" і рахує "доларами", то таки так, там "дибільний калькулятор"
я ж писав: інша парадигма, інші цінності, інший калькулятор, інші результати
У партнерів підрахунки в "доларах", і показує "доларовий калькулятор" що РФ давно мав настати "доларовий пісєц", а дивляться у вікно, а реальність інша, ВВП РФ впало лише на 2%.
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