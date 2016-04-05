Shaman написав:

Китайський мільярдер, засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group Джек Ма відмовляється від контролю над Ant Group.



Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву компанії.



Відповідно до суботнього оголошення, з метою продовження оптимізації корпоративного управління Ant Group надасть право незалежного голосу десяти особам, включаючи засновника, керівництво та персонал, що фактично позбавить Ма контролю над компанією.

Видання нагадує, що Ма майже зник із публічного простору після того, як у жовтні 2020 року виступив на шанхайському форумі з критикою політики китайської влади у сфері фінансового регулювання.



Через кілька днів після цього виступу китайська влада скасувала IPO компанії Ant Group, що повинно було скласти близько $37 млрд, та оштрафувала Alibaba Group на рекордні $2,8 млрд під приводом порушення антимонопольного законодавства.

це не тверезий погляд на речі, а офіс простих рішень складних питань від людини, яка знайома з проблемою по статтям в інеті. чи прочитав "Велику шахівницю"?глобалізація, це така світова трансформація, яка звісно викликає опір консервативних еліт - особливо в авторитарних країнах, які одним місцем відчувають, що в глобалізованому світі втримати владу набагато важче. один зі стовпів глобалізації - це ІТ-технології та той же інет.зазвичай нове перемагає, але навіть інколи бувають випадки, коли перемагає консерватизм (це я взагалі). так от, всюди, де перемагає консерватизм, ці країни ЗАВЖДИ програють в розвитку країнам, де переміг прогрес.оця ідея кластерізації - має права на існування як ідея. а от що вона втілиться? економіка не дозволить. навіть по верхах, хто найбільш покупець у Китая - США та ЄС. якщо він кластеризується, коми буде продавати - в кредит продавати в Рашу та Іран? чи більш вірогідно, отримає свою Велику депресію, коли виробництво обвалиться умовно вдвічі? отож... а США та ЄС знайдуть, де виробляти, в умовному В'єтнамі чи навіть в себе (це я вже писав)як на мене, глобалізація процес невідворотний. як мета, світовий уряд - на кшталт ЄС (це вже я занадто наперед забігаю). як будуть взаємодіяти держави, як буде функціонувати світові гроші, що буде мовою спілкування (хоча поки що це англійська) - ці питання ще треба вирішити. але напрямок зрозумілий. ті країни, що не приєднаються до цього світового клубу - можуть кластерізуватися десь на периферії, але рано чи пізно оцінять всі переваги глобалізації.головна перевага, що ІТ технології відкрили людині весь світ, проактивні люди, які насправді й організують зміни, тепер не прив'язані до держави.й ви не стали відповідати на питання, як зробити юань світовою валютою, якщо у Китая такий профіцит торгівлі - я теж не маю відповідіпро довіру до валюти - це взагалі окрема тема. але на умовному Заході є певна система правил, а на умовному сході - бажання Імператора - є деяка різниця.наглядний приклад - IPO фінтех-сервісу Ant Group. не сподобався імператору виступ Ма - й немає IPO на десятки ярдів дол, замість є штрафи на ярди дол. й ще невідомо, кому буде належати компанія, щось мені здається, що рано чи пізно перейде до державинічого собі оффтопчик вийшов