flyman написав:так люди не тупі сидять в Кремлі, і читали книжку "мистецтво війни", а там пише, що війна крайній захід, коли дипломатично чи іншим способом не розрішується проблема, і то, ще перед війною треба взяти калькулятор і порахувати, от Кремль і порахував, що буде успішною
В тому то й справа, що в них не було калькулятора - відповідного програмного забезпечення. Вони ж довбойоби. А Муха робить якісь висновки ніхера не знаючи про моделювання бойових дій та математичні моделі бойових дій...
я трохи маю теоретичне уявлення про моделювання - й скажу вам, що все це надто складно. щоб створити моделі, які реально працюють, треба врахувати дуже багато факторів. а деякі фактори взагалі не формалізується. моделювання бойових дій - з такої ж опери.
а ті результати моделювання на пальцях, що ви інколи робите, не викликають довіри - вибачте
це зовсім не виключає, що вони дебіли. але в Криму проканало, на Донбасі вже не так легко, але в решті теж проканало. ось вони й зробили подальше моделювання подій, використавши апроксимацію.
а, зрозумів вашу думку - вони не той математичний метод моделювання обрали
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 12 бер, 2023 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:це не тверезий погляд на речі, а офіс простих рішень складних питань від людини, яка знайома з проблемою по статтям в інеті. чи прочитав "Велику шахівницю"?
глобалізація, це така світова трансформація, яка звісно викликає опір консервативних еліт - особливо в авторитарних країнах, які одним місцем відчувають, що в глобалізованому світі втримати владу набагато важче. один зі стовпів глобалізації - це ІТ-технології та той же інет.
зазвичай нове перемагає, але навіть інколи бувають випадки, коли перемагає консерватизм (це я взагалі). так от, всюди, де перемагає консерватизм, ці країни ЗАВЖДИ програють в розвитку країнам, де переміг прогрес.
оця ідея кластерізації - має права на існування як ідея. а от що вона втілиться? економіка не дозволить. навіть по верхах, хто найбільш покупець у Китая - США та ЄС. якщо він кластеризується, коми буде продавати - в кредит продавати в Рашу та Іран? чи більш вірогідно, отримає свою Велику депресію, коли виробництво обвалиться умовно вдвічі? отож... а США та ЄС знайдуть, де виробляти, в умовному В'єтнамі чи навіть в себе (це я вже писав)
як на мене, глобалізація процес невідворотний. як мета, світовий уряд - на кшталт ЄС (це вже я занадто наперед забігаю). як будуть взаємодіяти держави, як буде функціонувати світові гроші, що буде мовою спілкування (хоча поки що це англійська) - ці питання ще треба вирішити. але напрямок зрозумілий. ті країни, що не приєднаються до цього світового клубу - можуть кластерізуватися десь на периферії, але рано чи пізно оцінять всі переваги глобалізації.
головна перевага, що ІТ технології відкрили людині весь світ, проактивні люди, які насправді й організують зміни, тепер не прив'язані до держави.
й ви не стали відповідати на питання, як зробити юань світовою валютою, якщо у Китая такий профіцит торгівлі - я теж не маю відповіді про довіру до валюти - це взагалі окрема тема. але на умовному Заході є певна система правил, а на умовному сході - бажання Імператора - є деяка різниця.
наглядний приклад - IPO фінтех-сервісу Ant Group. не сподобався імператору виступ Ма - й немає IPO на десятки ярдів дол, замість є штрафи на ярди дол. й ще невідомо, кому буде належати компанія, щось мені здається, що рано чи пізно перейде до держави
Китайський мільярдер, засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group Джек Ма відмовляється від контролю над Ant Group.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву компанії.
Відповідно до суботнього оголошення, з метою продовження оптимізації корпоративного управління Ant Group надасть право незалежного голосу десяти особам, включаючи засновника, керівництво та персонал, що фактично позбавить Ма контролю над компанією.
Видання нагадує, що Ма майже зник із публічного простору після того, як у жовтні 2020 року виступив на шанхайському форумі з критикою політики китайської влади у сфері фінансового регулювання.
Через кілька днів після цього виступу китайська влада скасувала IPO компанії Ant Group, що повинно було скласти близько $37 млрд, та оштрафувала Alibaba Group на рекордні $2,8 млрд під приводом порушення антимонопольного законодавства.
нічого собі оффтопчик вийшов
+1000500
Але і Флай правий. У тому, що в когось на калькуляторі свої! додаткові показники. І в їх системі координат інший результат.
І що можна чекати або які можуть бути претензії до консерваторів з автократій, якщо навіть в самих Штатах є протекціоніст Трамп і Ко відповідно з підтримкою значної частини суспільства?
Цікаве велике інтерв'ю по багатьом питанням: від корупції, судів і до військових.
*Я пережив маленьку смерть, коли перший раз прийшов на ВЛК (військово-лікарська комісія. – LB.ua). Смерть у тому сенсі, що це такий контраст: оце ти живий, оце ти мертвий. Контраст: от люди люблять військових, поважають їх, пишуть про них красиві пости. А ось ті самі військові, яких ви поважаєте і любите, стоять поранені в багатогодинній черзі, з якимись талончиками, якоюсь… Вибачте, не буду матюкатись”, – зупиняє себе Масі Найєм. https://lb.ua/society/2023/03/11/548364 ... _taka.html
flyman написав:так люди не тупі сидять в Кремлі, і читали книжку "мистецтво війни", а там пише, що війна крайній захід, коли дипломатично чи іншим способом не розрішується проблема, і то, ще перед війною треба взяти калькулятор і порахувати, от Кремль і порахував, що буде успішною
В тому то й справа, що в них не було калькулятора - відповідного програмного забезпечення. Вони ж довбойоби. А Муха робить якісь висновки ніхера не знаючи про моделювання бойових дій та математичні моделі бойових дій...
те що в тебе на вході калькулятора долари і на виході долари, а в балансі мінус і "нема сенсу" не означає, що інші мають інші розмірні величини на калькуляторі, і що вони "довбні", тільки "довбні" чомусь від 2014 року примножили здобутки, а "розумні" сидять з доларовими калькуляторами і офігівають
як тільки в тебе із шкала ціностей із розмірності "долари" переходить в іншу шкалу, напр. "безпека", то калькулятор не такий і тупий і не такі там довбні.
але якщо в голові одні "долари" і рахує "доларами", то таки так, там "дибільний калькулятор"
я ж писав: інша парадигма, інші цінності, інший калькулятор, інші результати
У партнерів підрахунки в "доларах", і показує "доларовий калькулятор" що РФ давно мав настати "доларовий пісєц", а дивляться у вікно, а реальність інша, ВВП РФ впало лише на 2%.
ти точно ІТшник? бо використав багато вумних слів, а загальний зміст незрозумілий. чи ти продажник ІТ, який має розвісити лапшу по вухах клієнтів?
з приводу санкцій по Раші. а який результат очікували на Заході ти знаєш? як раз там розуміють, що великі системи мають запас міцності - це по-перше. по-друге, це неодноразово казали - не має мети отримати неконтрольований обвал Раші, це їх лякає. вони її планують придушити й вказати на її справжнє місце (біля параши ). чи є плани цілеспрямовано її розвалити - навіть не знаю, може просто дивляться чим це скінчиться.
коротка відповідь - нічого вони не рахували. економічний блок взагалі був не в курсі. примха царя - все, нападаємо.
flyman написав:те що в тебе на вході калькулятора долари і на виході долари, а в балансі мінус і "нема сенсу" не означає, що інші мають інші розмірні величини на калькуляторі, і що вони "довбні", тільки "довбні" чомусь від 2014 року примножили здобутки, а "розумні" сидять з доларовими калькуляторами і офігівають
В том калькуляторі, що вчили мене, там не долари на виході, а безповоротні військові втрати.
Shaman написав:це зовсім не виключає, що вони дебіли. але в Криму проканало, на Донбасі вже не так легко, але в решті теж проканало. ось вони й зробили подальше моделювання подій, використавши апроксимацію. а, зрозумів вашу думку - вони не той математичний метод моделювання обрали
Вони і є дебіли, раз не врахували, що за вісім років Україна кардинально змінились. Крім того, зміна формату з настамнет на відкриту агресію, теж змінює реакцію Заходу з фактичного ембарго на постачання зброї в 2014 роуі, на максимальну підримку. Вони однозначно дебіли, тому прграють цю війну, скільки б вона не тривала. Колись цей гнійник, раша, повинен був прорватись, погано що на нас, а не в середину, як совок.
flyman написав:те що в тебе на вході калькулятора долари і на виході долари, а в балансі мінус і "нема сенсу" не означає, що інші мають інші розмірні величини на калькуляторі, і що вони "довбні", тільки "довбні" чомусь від 2014 року примножили здобутки, а "розумні" сидять з доларовими калькуляторами і офігівають
В том калькуляторі, що вчили мене, там не долари на виході, а безповоротні військові втрати.
до чого тут твій калькулятор? розмова про геополітику і хто як там рахує, мова не про мене, чи тебе і наші калькулятори, а про те, що ми не знаємо, в яких одиницях у них розрахунки і які моделі в тих розрахунках.
Те що для тебе "дибіли" бо в тебе калькулятор показує "збитки", там зовсім інше на виході.
Тут хотаб долярчику багато разів читав лекцію на рахунок "підранку" долярчика і "формул ГШ"
Shaman написав:це зовсім не виключає, що вони дебіли. але в Криму проканало, на Донбасі вже не так легко, але в решті теж проканало. ось вони й зробили подальше моделювання подій, використавши апроксимацію. а, зрозумів вашу думку - вони не той математичний метод моделювання обрали
Вони і є дебіли, раз не врахували, що за вісім років Україна кардинально змінились. Крім того, зміна формату з настамнет на відкриту агресію, теж змінює реакцію Заходу з фактичного ембарго на постачання зброї в 2014 роуі, на максимальну підримку. Вони однозначно дебіли, тому прграють цю війну, скільки б вона не тривала. Колись цей гнійник, раша, повинен був прорватись, погано що на нас, а не в середину, як совок.
Колись програють.
А от з шапкозакиданням не згоден. Я його вже чув перед будуванням кримського мосту, енергопостачання, сирією і т.д.
Звиняйте, але поки вказаної Вами максимальної!!! підтримки й приблизно!!! нема.