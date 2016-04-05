він не дуже розумний, до того ще й ватний. рекомендую не витрачати час на це непорозуміння, а просто додати в ігнор.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 12:16
Додано: Нед 12 бер, 2023 12:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вона максимальна, в межах можливості щось виробляти і запасів. Війна дороге задоволення, а флуманів багато і на Заході.
В нас багато "розумних", в тому числі і при владі, критикувати інших, коли самі не готувались і не готові чимось суттєвим жертвувати.
Додано: Нед 12 бер, 2023 12:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 бер, 2023 12:49
Причини не відміняють наслідку -- й приблизно не максимальна.
Це протиріччя.
На одній сторінці Хотаб вказує про найоптимальніший варіант -- Захід дає зброю, українці воюють.
На другій величезні спроможності тільки однієї Польщі стосовно зброї стосовно переоснащення своїх! Збройних Сил.
На третій Ваші твердження про максимальну підтримку.
Причина, наприклад, накшалт "самим потрібно" -- це лише обрунтування того, чому не надають максимальної підтримки.
Їх купу (причин) чути. Впритул до червоних ліній для підвищення рівня ескалації.
Ви наших Резнікова і Ко ставите у незручне становище, бо була б підтримка максимальною (тобто в межах можливостей щось виробляти і запасів), то постійно наполягати на суттєвому збільшенні її -- це якось безглуздо і дивно.
Додано: Нед 12 бер, 2023 12:57
Максимально можлива в мінімальному обсязі (ті ж неробочі танки бунедсвера).
Тобто хотілось би всього і побільше, а дають скільки вважають за потрбіне.
Щоб напр. та ж Польща віддала старі танки, їй потрібно отримати та освоїти нові.
Додано: Нед 12 бер, 2023 13:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В мене окрім теоретичних представлень про моделювання є ще й сугобо практичні навички та вміння. В моделях бойових дій все +- непогано формалізується. Можна підбирати моделі відповідного рівня деталізації.
Додано: Нед 12 бер, 2023 13:05
Стосовно війна дороге задоволення. Для Заходу.
От чому на Заході тільки ота Кондоліна Райз зауважила, що програє Україна, то будуть воювати їх громадяни?
І то зауважила для можновладців.
Чому посадовці Заходу не доводять цю річ до своїх пересічних??? Нема таких тез в них для своїх громадян.
Тоді б точно була підтримка пересічними (суспільством) суттєвого збільшення допомоги Україні.
Але ж нема такої політики.
Звісно звідки ж тоді збільшення підтримки візьметься-то?!
Додано: Нед 12 бер, 2023 13:06
Denik а потім виявляється, що в моделі на враховані Мавіки, які привозять волонтери...
Додано: Нед 12 бер, 2023 13:21
Це ілюзія, яку добре розуміють на Заході. Масована допомога призведе не до завершення конфлікту, а до його інтенсифікації. Раша своїм "великим наступом" не перемогла Україну, а тільки активізувала наше озброювання.
До цього ні НАТО, ні раша не вели війни проти супртивникв з сильною ППО, аоли не можна бомбити там, де хочеш, де танки не можуть зробити прорив, якщо їх чекають, і т.д.
Додано: Нед 12 бер, 2023 13:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ти ще молодий хлопче і жив у 80х, коли в срср почались приписки заради отримання премій і державних нагород (одна свінка мала 3 поросати, район доповів що 4, область що 6, а республіка звітала у кремль що 8-а мяса в країні майже не бачили, ще більше приписок було з бавовной у Узбекістані) (Хлопковое дело)
тому не здивований, що у рф відємний рост 2% (таку баланку 1-2 можно згодувати)
в срср було падіння ввп с1980р до 1991 (а реальне падіння почали паказувати тільки у 1987р, а до того малювали ті цифри які замовляли)
реальний спад на сьогодні 5-6%, цього року ще -7-8%
тобто за 2 роки -12%, а за три? -20% ( Вот тогда мы запоём! (с)
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