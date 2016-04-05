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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3742374337443745>
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 12:16

  Shaman написав:ти точно ІТшник? бо використав багато вумних слів, а загальний зміст незрозумілий. чи ти продажник ІТ, який має розвісити лапшу по вухах клієнтів?


він не дуже розумний, до того ще й ватний. рекомендую не витрачати час на це непорозуміння, а просто додати в ігнор.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 12:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Звиняйте, але поки вказаної Вами максимальної!!! підтримки й приблизно!!! нема.

Вона максимальна, в межах можливості щось виробляти і запасів. Війна дороге задоволення, а флуманів багато і на Заході.
В нас багато "розумних", в тому числі і при владі, критикувати інших, коли самі не готувались і не готові чимось суттєвим жертвувати.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 12:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Вона максимальна

ИМХО. Підтримка мінімально допустима. Дали б максимальну підтримку (49% воєнного бюджету і озброєння членів НАТО) - війна б закінчилась в за кілька місяців році.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 12:49

  lapay написав:
  detroytred написав:Звиняйте, але поки вказаної Вами максимальної!!! підтримки й приблизно!!! нема.

Вона максимальна, в межах можливості щось виробляти і запасів. Війна дороге задоволення, а флуманів багато і на Заході.
В нас багато "розумних", в тому числі і при владі, критикувати інших, коли самі не готувались і не готові чимось суттєвим жертвувати.

Причини не відміняють наслідку -- й приблизно не максимальна.

Це протиріччя.
На одній сторінці Хотаб вказує про найоптимальніший варіант -- Захід дає зброю, українці воюють.
На другій величезні спроможності тільки однієї Польщі стосовно зброї стосовно переоснащення своїх! Збройних Сил.
На третій Ваші твердження про максимальну підтримку.

Причина, наприклад, накшалт "самим потрібно" -- це лише обрунтування того, чому не надають максимальної підтримки.
Їх купу (причин) чути. Впритул до червоних ліній для підвищення рівня ескалації.

Ви наших Резнікова і Ко ставите у незручне становище, бо була б підтримка максимальною (тобто в межах можливостей щось виробляти і запасів), то постійно наполягати на суттєвому збільшенні її -- це якось безглуздо і дивно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 12:57

  detroytred написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:Звиняйте, але поки вказаної Вами максимальної!!! підтримки й приблизно!!! нема.

Вона максимальна, в межах можливості щось виробляти і запасів. Війна дороге задоволення, а флуманів багато і на Заході.
В нас багато "розумних", в тому числі і при владі, критикувати інших, коли самі не готувались і не готові чимось суттєвим жертвувати.

Причини не відміняють наслідку -- й приблизно не максимальна.

Це протиріччя.
На одній сторінці Хотаб вказує про найоптимальніший варіант -- Захід дає зброю, українці воюють.
На другій величезні спроможності тільки однієї Польщі стосовно зброї стосовно переоснащення своїх! Збройних Сил.
На третій Ваші твердження про максимальну підтримку.

Причина, наприклад, накшалт "самим потрібно" -- це лише обрунтування того, чому не надають максимальної підтримки.
Їх купу (причин) чути. Впритул до червоних ліній для підвищення рівня ескалації.

Ви наших Резнікова і Ко ставите у незручне становище, бо була б підтримка максимальною (тобто в межах можливостей), то постійно наполягати на суттєвому збільшенні її -- це якось безглуздо.

Максимально можлива в мінімальному обсязі (ті ж неробочі танки бунедсвера).
Тобто хотілось би всього і побільше, а дають скільки вважають за потрбіне.
Щоб напр. та ж Польща віддала старі танки, їй потрібно отримати та освоїти нові.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:я трохи маю теоретичне уявлення про моделювання - й скажу вам, що все це надто складно. щоб створити моделі, які реально працюють, треба врахувати дуже багато факторів. а деякі фактори взагалі не формалізується. моделювання бойових дій - з такої ж опери.

В мене окрім теоретичних представлень про моделювання є ще й сугобо практичні навички та вміння. В моделях бойових дій все +- непогано формалізується. Можна підбирати моделі відповідного рівня деталізації.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:05

Стосовно війна дороге задоволення. Для Заходу.

От чому на Заході тільки ота Кондоліна Райз зауважила, що програє Україна, то будуть воювати їх громадяни?
І то зауважила для можновладців.

Чому посадовці Заходу не доводять цю річ до своїх пересічних??? Нема таких тез в них для своїх громадян.
Тоді б точно була підтримка пересічними (суспільством) суттєвого збільшення допомоги Україні.
Але ж нема такої політики.
Звісно звідки ж тоді збільшення підтримки візьметься-то?!
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:06

Denik а потім виявляється, що в моделі на враховані Мавіки, які привозять волонтери...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:21

  Дюрі-бачі написав:
  lapay написав:Вона максимальна

ИМХО. Підтримка мінімально допустима. Дали б максимальну підтримку (49% воєнного бюджету і озброєння членів НАТО) - війна б закінчилась в за кілька місяців році.

Це ілюзія, яку добре розуміють на Заході. Масована допомога призведе не до завершення конфлікту, а до його інтенсифікації. Раша своїм "великим наступом" не перемогла Україну, а тільки активізувала наше озброювання.
До цього ні НАТО, ні раша не вели війни проти супртивникв з сильною ППО, аоли не можна бомбити там, де хочеш, де танки не можуть зробити прорив, якщо їх чекають, і т.д.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:У партнерів підрахунки в "доларах", і показує "доларовий калькулятор" що РФ давно мав настати "доларовий пісєц", а дивляться у вікно, а реальність інша, ВВП РФ впало лише на 2%.


ти ще молодий хлопче і жив у 80х, коли в срср почались приписки заради отримання премій і державних нагород (одна свінка мала 3 поросати, район доповів що 4, область що 6, а республіка звітала у кремль що 8-а мяса в країні майже не бачили, ще більше приписок було з бавовной у Узбекістані) (Хлопковое дело) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0 ... 0%BB%D0%BE

тому не здивований, що у рф відємний рост 2% (таку баланку 1-2 можно згодувати)
в срср було падіння ввп с1980р до 1991 (а реальне падіння почали паказувати тільки у 1987р, а до того малювали ті цифри які замовляли)

реальний спад на сьогодні 5-6%, цього року ще -7-8%
тобто за 2 роки -12%, а за три? -20% ( Вот тогда мы запоём! (с)
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