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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3742374337443745
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ви наших Резнікова і Ко ставите у незручне становище, бо була б підтримка максимальною (тобто в межах можливостей щось виробляти і запасів), то постійно наполягати на суттєвому збільшенні її -- це якось безглуздо і дивно.

Стара Європа повинна прокинутись і негайно збільшити виробництво зброї, в першу чергу снарядів. Не може сама, то буде платити, наприклад, Болгарії, за розкенсервацію старих заводів. Треба просити і вимагати, щоб нам було чим виграти цю війну.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:42

  Denik написав:
  Shaman написав:я трохи маю теоретичне уявлення про моделювання - й скажу вам, що все це надто складно. щоб створити моделі, які реально працюють, треба врахувати дуже багато факторів. а деякі фактори взагалі не формалізується. моделювання бойових дій - з такої ж опери.

В мене окрім теоретичних представлень про моделювання є ще й сугобо практичні навички та вміння. В моделях бойових дій все +- непогано формалізується. Можна підбирати моделі відповідного рівня деталізації.

на форумі ми тут майстри на всі роки ;)

як там: "Это вам кто-нибудь сказал, или вы сами решили?"(с) - без образ

може якось обговоримо цю тему, але де в нас розробляються математичні моделі, де використовуються? чи ви на якусь круту іноземну компанію працюєте?

В моделях бойових дій все +- непогано формалізується. Можна підбирати моделі відповідного рівня деталізації.
- це ж не Starcraft й не CS. цікаво, що народ в окопах думає про всі ці моделі - в цих думках взагалі є цензурні слова?

всі моделі лише припущення - й при різних припущеннях одна й та сама модель дасть різні результати. які припущення робити - оце питання
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:59

  detroytred написав:На одній сторінці Хотаб вказує про найоптимальніший варіант -- Захід дає зброю, українці воюють
это так не работает помимо оружия нам нужно порядка 100 ярдов в год прямых вливаний в бюджет. И это на фоне очевидной неспособности РФ воевать с НАТО, они Бахмут несколько месяцев берут.

Мечты о розовых пони, которые будут платить 100+ ярдов хотабу за оборону Европы не от большого ума. Чем меньше угроза для Европы, тем меньше будет финансовая поддержка Украины. Финансовыми вливаниями и оружием они себя защищали, а не нас.

У них свои налогоплательщики и армии есть.
  detroytred написав:Звісно звідки ж тоді збільшення підтримки візьметься-то?!
ответ выше - розовые пони. Для тех кто верит, что нам все должны.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 12 бер, 2023 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 14:09

  lapay написав:
  detroytred написав:Ви наших Резнікова і Ко ставите у незручне становище, бо була б підтримка максимальною (тобто в межах можливостей щось виробляти і запасів), то постійно наполягати на суттєвому збільшенні її -- це якось безглуздо і дивно.

Стара Європа повинна прокинутись і негайно збільшити виробництво зброї, в першу чергу снарядів. Не може сама, то буде платити, наприклад, Болгарії, за розкенсервацію старих заводів. Треба просити і вимагати, щоб нам було чим виграти цю війну.

Кому вона "повинна"?
flyman
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