Стара Європа повинна прокинутись і негайно збільшити виробництво зброї, в першу чергу снарядів. Не може сама, то буде платити, наприклад, Болгарії, за розкенсервацію старих заводів. Треба просити і вимагати, щоб нам було чим виграти цю війну.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 13:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Стара Європа повинна прокинутись і негайно збільшити виробництво зброї, в першу чергу снарядів. Не може сама, то буде платити, наприклад, Болгарії, за розкенсервацію старих заводів. Треба просити і вимагати, щоб нам було чим виграти цю війну.
Додано: Нед 12 бер, 2023 13:42
на форумі ми тут майстри на всі роки
як там: "Это вам кто-нибудь сказал, или вы сами решили?"(с) - без образ
може якось обговоримо цю тему, але де в нас розробляються математичні моделі, де використовуються? чи ви на якусь круту іноземну компанію працюєте?
- це ж не Starcraft й не CS. цікаво, що народ в окопах думає про всі ці моделі - в цих думках взагалі є цензурні слова?
всі моделі лише припущення - й при різних припущеннях одна й та сама модель дасть різні результати. які припущення робити - оце питання
Додано: Нед 12 бер, 2023 13:59
это так не работает помимо оружия нам нужно порядка 100 ярдов в год прямых вливаний в бюджет. И это на фоне очевидной неспособности РФ воевать с НАТО, они Бахмут несколько месяцев берут.
Мечты о розовых пони, которые будут платить 100+ ярдов хотабу за оборону Европы не от большого ума. Чем меньше угроза для Европы, тем меньше будет финансовая поддержка Украины. Финансовыми вливаниями и оружием они себя защищали, а не нас.
У них свои налогоплательщики и армии есть.
ответ выше - розовые пони. Для тех кто верит, что нам все должны.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 12 бер, 2023 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 бер, 2023 14:09
Кому вона "повинна"?
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