Стара Європа повинна прокинутись і негайно збільшити виробництво зброї, в першу чергу снарядів. Не може сама, то буде платити, наприклад, Болгарії, за розкенсервацію старих заводів. Треба просити і вимагати, щоб нам було чим виграти цю війну.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 13:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Стара Європа повинна прокинутись і негайно збільшити виробництво зброї, в першу чергу снарядів. Не може сама, то буде платити, наприклад, Болгарії, за розкенсервацію старих заводів. Треба просити і вимагати, щоб нам було чим виграти цю війну.
Додано: Нед 12 бер, 2023 13:42
на форумі ми тут майстри на всі роки
як там: "Это вам кто-нибудь сказал, или вы сами решили?"(с) - без образ
може якось обговоримо цю тему, але де в нас розробляються математичні моделі, де використовуються? чи ви на якусь круту іноземну компанію працюєте?
- це ж не Starcraft й не CS. цікаво, що народ в окопах думає про всі ці моделі - в цих думках взагалі є цензурні слова?
всі моделі лише припущення - й при різних припущеннях одна й та сама модель дасть різні результати. які припущення робити - оце питання
Додано: Нед 12 бер, 2023 14:19
Бінго!
З деякого часу світ (особливо Заходу) починає і живе у світі "рожевих поні"; тобто ілюзій, які йому надаються.
Реальність відходить на другий план.
Буде Байден казати, що рфія несе їм пряму загрозу, то будуть вірити і відповідно вимагати підтримку для України.
Матриця...
Тільки у фільми гіперболізовано.
Пересічному пофіг реальний смак, наприклад, якогось продукту. Додай ароматизаторів, підсилювачів смаку, фарби -- і буде радісно смакувати.
Ще раз по буквах ---- пофіг реальність.
Якщо тільки вона не б'є безпосередньо і наявно по голові))
Да й те ... Божа роса.
І якщо б посадовці Заходу самі не визначали, що українці воюють зі світовим лихом, захищають демократію тощо, то й мови не було про те, що вони нам повинні.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 12 бер, 2023 14:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 бер, 2023 14:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 бер, 2023 14:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 бер, 2023 14:52
vitaliian ,
Виталька, платят не хотабу, а виталькиной маме пенсию. Потому что ты целыми днями и ночами отписываешь, а экономику не развиваешь.
Ка бы там ни было, твой с флуманом прогноз мы зафиксировали, летом по вашим словам сворачивание помощи. Принято!
Додано: Нед 12 бер, 2023 14:55
мировое зло которое не может взять Бахмут? Вы действительно хотите чтобы на Западе его боялись? Украине РФ может ещё нанести серьезный урон. Западу уже нет. В воздухе висит вопрос где и на каких условиях закончить боевые действия.
не надо думать что запад умеющий зарабатывать триллионы и создавать абрамсы/хаймарсы живёт в мире иллюзий. Они умеют считать деньги и оптимальные варианты. А мы их содержанцы. Я в отличии от некоторых, не считаю что западная помощь будет литься вечно. Или что хотаб знает оптимальный вариант как Западу потратить их бюджеты.
Додано: Нед 12 бер, 2023 15:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ітогі выходных подвєдьом
1) Помощь США Украине будет свёрнута
2) У РФ есть Юані, поэтому РФ будет в шоколаде
PS. Если чего. Это был мой сарказм
Додано: Нед 12 бер, 2023 15:07
Ну то есть в принципе с первого раза витальке не дошло, в бойне за «нещасный бахмут» рубится (с каждой из сторон) больше народа , чем все ВС стран Балтии (трех стран) … Как и то, что одновременно бои еще на нескольких локациях.
Не, ну неудивительно… витаха он такой.
Кроме того, почему-то виталькам не доходит, что та же Польша имела на начало 2022 года 800 танков. Несколько сотен уже отдала нам. То есть сейчас у ЗСУ (которые витаха по привычке считает слабее натовских армий, вдвое больше танков, чем у той же Польши. Но при этом по мнению витахи опасаться Европе нечего, если ерефия «даже Украину» одолеть не модет.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 бер, 2023 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 бер, 2023 15:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1) 100% буде згорнута.
2) ПОКИ є Юані, то все непогано. Але вони витрачаються і можуть закінчитись.
Питання в тому, яка з цих подій настане раніше.
Я вірю, що ми переможемо до настання першої і після настання другої події.
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