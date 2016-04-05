RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3743374437453746>
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ви наших Резнікова і Ко ставите у незручне становище, бо була б підтримка максимальною (тобто в межах можливостей щось виробляти і запасів), то постійно наполягати на суттєвому збільшенні її -- це якось безглуздо і дивно.

Стара Європа повинна прокинутись і негайно збільшити виробництво зброї, в першу чергу снарядів. Не може сама, то буде платити, наприклад, Болгарії, за розкенсервацію старих заводів. Треба просити і вимагати, щоб нам було чим виграти цю війну.
lapay
 
Повідомлень: 13411
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:42

  Denik написав:
  Shaman написав:я трохи маю теоретичне уявлення про моделювання - й скажу вам, що все це надто складно. щоб створити моделі, які реально працюють, треба врахувати дуже багато факторів. а деякі фактори взагалі не формалізується. моделювання бойових дій - з такої ж опери.

В мене окрім теоретичних представлень про моделювання є ще й сугобо практичні навички та вміння. В моделях бойових дій все +- непогано формалізується. Можна підбирати моделі відповідного рівня деталізації.

на форумі ми тут майстри на всі роки ;)

як там: "Это вам кто-нибудь сказал, или вы сами решили?"(с) - без образ

може якось обговоримо цю тему, але де в нас розробляються математичні моделі, де використовуються? чи ви на якусь круту іноземну компанію працюєте?

В моделях бойових дій все +- непогано формалізується. Можна підбирати моделі відповідного рівня деталізації.
- це ж не Starcraft й не CS. цікаво, що народ в окопах думає про всі ці моделі - в цих думках взагалі є цензурні слова?

всі моделі лише припущення - й при різних припущеннях одна й та сама модель дасть різні результати. які припущення робити - оце питання
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2861
З нами з: 29.09.19
Подякував: 397 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 14:19

  vitaliian написав:
  detroytred написав:На одній сторінці Хотаб вказує про найоптимальніший варіант -- Захід дає зброю, українці воюють
это так не работает помимо оружия нам нужно порядка 100 ярдов в год прямых вливаний в бюджет. И это на фоне очевидной неспособности РФ воевать с НАТО, они Бахмут несколько месяцев берут.

Мечты о розовых пони, которые будут платить 100+ ярдов хотабу за оборону Европы не от большого ума. Чем меньше угроза для Европы, тем меньше будет финансовая поддержка Украины. Финансовыми вливаниями и оружием они себя защищали, а не нас.

У них свои налогоплательщики и армии есть.
  detroytred написав:Звісно звідки ж тоді збільшення підтримки візьметься-то?!
ответ выше - розовые пони. Для тех кто верит, что нам все должны.

Бінго!
З деякого часу світ (особливо Заходу) починає і живе у світі "рожевих поні"; тобто ілюзій, які йому надаються.
Реальність відходить на другий план.

Буде Байден казати, що рфія несе їм пряму загрозу, то будуть вірити і відповідно вимагати підтримку для України.
Матриця...
Тільки у фільми гіперболізовано.

Пересічному пофіг реальний смак, наприклад, якогось продукту. Додай ароматизаторів, підсилювачів смаку, фарби -- і буде радісно смакувати.
Ще раз по буквах ---- пофіг реальність.
Якщо тільки вона не б'є безпосередньо і наявно по голові))
Да й те ... Божа роса.

І якщо б посадовці Заходу самі не визначали, що українці воюють зі світовим лихом, захищають демократію тощо, то й мови не було про те, що вони нам повинні.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 12 бер, 2023 14:23, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26251
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 14:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ДЕ рОСІЯ ТРИМАЄ ВИКРАДЕНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ?

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7792
З нами з: 31.08.09
Подякував: 520 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 14:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Кому вона "повинна"?

Партнерам по НАТО, в першу чергу США. Прийшов час повернути недоплачене, згідно уставу НАТО.
Україну будуть підтримувати стільки, скільки потрібно, в тому числі і після війни.
lapay
 
Повідомлень: 13411
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 14:52

vitaliian ,


которые будут платить 100+ ярдов хотабу за оборону Европы не от большого ума.



Виталька, платят не хотабу, а виталькиной маме пенсию. Потому что ты целыми днями и ночами отписываешь, а экономику не развиваешь.
Ка бы там ни было, твой с флуманом прогноз мы зафиксировали, летом по вашим словам сворачивание помощи. Принято!
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8696
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1930 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 14:55

  detroytred написав:І якщо б посадовці Заходу самі не визначали, що українці воюють зі світовим лихом, захищають демократію тощо, то й мови не було про те, що вони нам повинні
мировое зло которое не может взять Бахмут? Вы действительно хотите чтобы на Западе его боялись? Украине РФ может ещё нанести серьезный урон. Западу уже нет. В воздухе висит вопрос где и на каких условиях закончить боевые действия.
  detroytred написав:З деякого часу світ (особливо Заходу) починає і живе у світі "рожевих поні"; тобто ілюзій, які йому надаються
не надо думать что запад умеющий зарабатывать триллионы и создавать абрамсы/хаймарсы живёт в мире иллюзий. Они умеют считать деньги и оптимальные варианты. А мы их содержанцы. Я в отличии от некоторых, не считаю что западная помощь будет литься вечно. Или что хотаб знает оптимальный вариант как Западу потратить их бюджеты.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17142
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3010 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ітогі выходных подвєдьом

1) Помощь США Украине будет свёрнута

2) У РФ есть Юані, поэтому РФ будет в шоколаде

PS. Если чего. Это был мой сарказм :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7792
З нами з: 31.08.09
Подякував: 520 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:07


мировое зло которое не может взять Бахмут?



Ну то есть в принципе с первого раза витальке не дошло, в бойне за «нещасный бахмут» рубится (с каждой из сторон) больше народа , чем все ВС стран Балтии (трех стран) … Как и то, что одновременно бои еще на нескольких локациях.
Не, ну неудивительно… витаха он такой.

Кроме того, почему-то виталькам не доходит, что та же Польша имела на начало 2022 года 800 танков. Несколько сотен уже отдала нам. То есть сейчас у ЗСУ (которые витаха по привычке считает слабее натовских армий, вдвое больше танков, чем у той же Польши. Но при этом по мнению витахи опасаться Европе нечего, если ерефия «даже Украину» одолеть не модет.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 бер, 2023 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8696
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1930 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:1) Помощь США Украине будет свёрнута

2) У РФ есть Юані, поэтому РФ будет в шоколаде

1) 100% буде згорнута.
2) ПОКИ є Юані, то все непогано. Але вони витрачаються і можуть закінчитись.
Питання в тому, яка з цих подій настане раніше.
Я вірю, що ми переможемо до настання першої і після настання другої події.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 678
З нами з: 29.07.22
Подякував: 58 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3743374437453746>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 113974
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483522
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4978
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron