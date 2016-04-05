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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3743374437453746
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Denik а потім виявляється, що в моделі на враховані Мавіки, які привозять волонтери...

На глибину в кілька місяців нічого і не прораховувалося. Прораховувався лише перший етап операції в результаті якого орками досягнуто часткового успіху на Півдні. Взамін цього під Києвом, Черніговом, Сумами вони проїбали все, що могли. + пройоб під Харковом та білянульові успіхи по лінії зіткнення в ООС.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:25

  Дюрі-бачі написав:flyman Навіть в найбільш песимістичному варіанті Україна має підтримку до листопада цього року. В оптимістичному - безлімітна підтримка. Я вважаю, що підтримка буде - до виборів в США.

Вполне вероятно, что и после выборов.
Даже если вдруг победит Трамп, то поведение после победы очень часто (практически всегда) отличается от поведения после.
Помощь США объясняется объективными причинами, а не "благородством" каких-то конкретных политиков.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:29

  Denik написав:
  Дюрі-бачі написав:Denik а потім виявляється, що в моделі на враховані Мавіки, які привозять волонтери...

На глибину в кілька місяців нічого і не прораховувалося. Прораховувався лише перший етап операції в результаті якого орками досягнуто часткового успіху на Півдні. Взамін цього під Києвом, Черніговом, Сумами вони проїбали все, що могли. + пройоб під Харковом та білянульові успіхи по лінії зіткнення в ООС.

Не согласен - не проїбали, а отримали пизди
Степан Срака і Гаврюша Обізянов штурмом беруть вагон, але негайно отримують пизди і відкочуються назад

Десь так
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:30

  sashaqbl написав:
  Hotab написав:Ми не знаємо, як він вважає. Ми бачимо, що він пише.
А пишуть часто те, що потрібно щоб заспокоїти. Чи так це з Будановим - не знаю.
Але точно бачу, що він хоче бути публічним і подобатись. А людям подобаються ті, хто їх заспокоює і обіцяє швидку перемогу.

Згоден. Мета та цільова аудиторія спічів Буданова не зовсім зрозуміла, відповідно не варто вірити кожному його слову.
Разом з тим - вже є купа відео і фотоматеріалів з будівництвом укріплень в Криму. А це означає, що російське командування вбачає загрозу для Криму з боку ЗСУ.

Строят укрепления и в Белгородской области, собираются, вроде, в Курской.
"російське командування вбачає загрозу"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:31

ЛАД
В Харькове восстановили электричество и интернет

У тебя ещё есть хорошие русские или нет ?
После всех обстрелов
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Західні політики наразі більше підтримують, ніж хотілось би їхнім "пересічним" виборцям.
За рік підтримка України серед американців зменшилася вдвічі. Якими методами російська пропаганда досі працює в США та ЄС https://forbes.ua/war-in-ukraine/za-rik ... 2023-12181

Зображення
Причому я думаю, що обивателям видається, що вся інфляція через війну в Україні, а про намальовані ковідні гроші призабули чи свідомо перевели стрілки.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:36

  detroytred написав:........
Всім війна невигідна.
Але чомусь))) війни постійно відбуваються.
.........

Неверно.
Если бы было так, войн не было бы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:45

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:он Великобританія 21 сторіччя та 100 років тому - ніхто не переймається розмірами.

ТАК мислять лише диктатори, яким зірвало дах від всевладдя...
так що швидше через сто років будуть лише згадувати, що колись була така імперія, як Раша :D

Ось в Британії не переймаються, а в РФ переймаються. І не тільки диктатор, а 50+% населення точно.
Що буде через 100 років ви не знаєте, тому і не потрібно таке писати.

60-70 лет назад переймалися. И во Франции тоже.
Когда-то писал об "имперском синдроме". Россия отстаёт в развитии от Запада и сейчас проходит то, что Запад уже давно пережил.
ЛАД
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