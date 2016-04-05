Дюрі-бачі написав:Denik а потім виявляється, що в моделі на враховані Мавіки, які привозять волонтери...
На глибину в кілька місяців нічого і не прораховувалося. Прораховувався лише перший етап операції в результаті якого орками досягнуто часткового успіху на Півдні. Взамін цього під Києвом, Черніговом, Сумами вони проїбали все, що могли. + пройоб під Харковом та білянульові успіхи по лінії зіткнення в ООС.
Дюрі-бачі написав:flyman Навіть в найбільш песимістичному варіанті Україна має підтримку до листопада цього року. В оптимістичному - безлімітна підтримка. Я вважаю, що підтримка буде - до виборів в США.
Вполне вероятно, что и после выборов. Даже если вдруг победит Трамп, то поведение после победы очень часто (практически всегда) отличается от поведения после. Помощь США объясняется объективными причинами, а не "благородством" каких-то конкретных политиков.
Дюрі-бачі написав:Denik а потім виявляється, що в моделі на враховані Мавіки, які привозять волонтери...
На глибину в кілька місяців нічого і не прораховувалося. Прораховувався лише перший етап операції в результаті якого орками досягнуто часткового успіху на Півдні. Взамін цього під Києвом, Черніговом, Сумами вони проїбали все, що могли. + пройоб під Харковом та білянульові успіхи по лінії зіткнення в ООС.
Не согласен - не проїбали, а отримали пизди
Степан Срака і Гаврюша Обізянов штурмом беруть вагон, але негайно отримують пизди і відкочуються назад
Hotab написав:Ми не знаємо, як він вважає. Ми бачимо, що він пише. А пишуть часто те, що потрібно щоб заспокоїти. Чи так це з Будановим - не знаю. Але точно бачу, що він хоче бути публічним і подобатись. А людям подобаються ті, хто їх заспокоює і обіцяє швидку перемогу.
Згоден. Мета та цільова аудиторія спічів Буданова не зовсім зрозуміла, відповідно не варто вірити кожному його слову. Разом з тим - вже є купа відео і фотоматеріалів з будівництвом укріплень в Криму. А це означає, що російське командування вбачає загрозу для Криму з боку ЗСУ.
Строят укрепления и в Белгородской области, собираются, вроде, в Курской. "російське командування вбачає загрозу"?