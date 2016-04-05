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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3744374537463747
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 16:36

  flyman написав:

Мух, а ти також розмовляєш отак як маразматик, якого хочеться на лівому вусі вимкнути скоріше?
В’язко і огидно…
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:20

США не уступят Китаю лидерство

  Дюрі-бачі написав:flyman Навіть в найбільш песимістичному варіанті Україна має підтримку до листопада цього року. В оптимістичному - безлімітна підтримка. Я вважаю, що підтримка буде - до виборів в США.

  Zebra написав:
  ЛАД написав:Вполне вероятно, что и после выборов.
Даже если вдруг победит Трамп, то поведение после победы очень часто (практически всегда) отличается от поведения после.
Помощь США объясняется объективными причинами, а не "благородством" каких-то конкретных политиков.

Трамп точно свернет поддержку, а вот второй кандидат от республиканцев на словах скорее только.

Кандидатка у президенти США від Республіканської партії Ніккі Гейлі виступила на захист продовження підтримки України. Вона наголосила, що програш розв'язаної Росії війни проти України може призвести до світової війни, проте зараз країни мають думати не про те, як розпочати цю війну, а як її запобігти. Гейлі заявила, що відповідь США на війну в Україні може вплинути на розвиток інших міжнародних ситуацій. Зокрема, стурбованість напруженістю між Китаєм та Тайванем.
«Китай стежить за тим, що ми робимо стосовно України. Вони стежать, на кого ми наклали санкції. Вони дивляться, що до нас приєднуються інші країни. Якщо вони побачать, що ми залишаємося вірними Україні з нашими союзниками, вони утримаються від Тайваню. Це велике питання, чому все це має значення», – сказала вона.
3:29 p.m. ET, March 10, 2023
GOP presidential candidate Nikki Haley defends US support of Ukraine
From CNN's Brian Rokus
https://edition.cnn.com/europe/live-new ... index.html
Панове, дивіться на війну глобальніше. Програш України - це неабиякий програш США на глобальній арені, тому цього не буде. Навіть республіканці розуміють :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:52

  fler написав:Програш України - це неабиякий програш США на глобальній арені, тому цього не буде. Навіть республіканці розуміють :wink:

Україна не програє, але економічні донати можуть урізати.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:57

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:1) Помощь США Украине будет свёрнута
2) У РФ есть Юані, поэтому РФ будет в шоколаде

1) 100% буде згорнута.
2) ПОКИ є Юані, то все непогано. Але вони витрачаються і можуть закінчитись.
Питання в тому, яка з цих подій настане раніше.
Я вірю, що ми переможемо до настання першої і після настання другої події.


Что будем считать помощью?
Передача Украине конфискованных российских активов это вроде ж не помощь. Первая ласточка 5,4 млн уже есть, процесс медленно будет набирать обороты.
Ленд-лиз это тоже вроде не помощь, а платная аренда. После начала передачи конфискованных активов будет под что давать в ленд-лиз.
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:07

  Zebra написав:
  fler написав:Програш України - це неабиякий програш США на глобальній арені, тому цього не буде. Навіть республіканці розуміють :wink:

Україна не програє, але економічні донати можуть урізати.

Яке програти?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:17

  fler написав:Програш України - це неабиякий програш США на глобальній арені, тому цього не буде. Навіть республіканці розуміють :wink:

Питання точеться навколо того, як саме не програє.

Сценарії непрограшу можуть бути різні.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:29

  detroytred написав:
  fler написав:Програш України - це неабиякий програш США на глобальній арені, тому цього не буде. Навіть республіканці розуміють :wink:

Питання точеться навколо того, як саме не програє.

Сценарії непрограшу можуть бути різні.


Территориальная целостность однозначно (основополагающий принцип ООН). А дальше могут быть варианты, в том числе "китайский": одна страна - две системы. Типа все есть Украина, но в ней Крым и донбас - это "тайвань"
Востаннє редагувалось Камикадзе в Нед 12 бер, 2023 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:30

  vitaliian написав:мировое зло которое не может взять Бахмут? Вы действительно хотите чтобы на Западе его боялись? Украине РФ может ещё нанести серьезный урон. Западу уже нет.

Причина (бояться чи ще щось) неважлива.
Є факт, що Захід вимушений реагувати на рфію - вести перемовини, підписувати договори, звинувачувати у втручанні у вибори, у підтримці політпартій, Маск он схоже дійсно за свої супутники турбується; говорити про несприятливість ескалації конфлікту; про можливість якоїсь третьої світової; і т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:32

  Камикадзе написав:Территориальная целостность однозначно. А дальше могут быть варианты

Я ще мав на увазі сценарії не тільки кінцевого результату, а сценарії ходу війни.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:48

  otg написав:Да, да. С немцами воевать будут :) Соловьева наслушались или Скабееву?

а шо только от них можно узнать кто и сколько раз занимались разделом польши ? )
pilker
 
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