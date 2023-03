Додано: Нед 12 бер, 2023 17:20

Дюрі-бачі написав: flyman Навіть в найбільш песимістичному варіанті Україна має підтримку до листопада цього року. В оптимістичному - безлімітна підтримка. Я вважаю, що підтримка буде - до виборів в США. Навіть в найбільш песимістичному варіанті Україна має підтримку до листопада цього року. В оптимістичному - безлімітна підтримка. Я вважаю, що підтримка буде - до виборів в США.

Zebra написав: ЛАД написав: Вполне вероятно, что и после выборов.

Даже если вдруг победит Трамп, то поведение после победы очень часто (практически всегда) отличается от поведения после.

Помощь США объясняется объективными причинами, а не "благородством" каких-то конкретных политиков. Вполне вероятно, что и после выборов.Даже если вдруг победит Трамп, то поведение после победы очень часто (практически всегда) отличается от поведения после.Помощь США объясняется объективными причинами, а не "благородством" каких-то конкретных политиков.

Трамп точно свернет поддержку, а вот второй кандидат от республиканцев на словах скорее только. Трамп точно свернет поддержку, а вот второй кандидат от республиканцев на словах скорее только.

Кандидатка у президенти США від Республіканської партії Ніккі Гейлі виступила на захист продовження підтримки України. Вона наголосила, що програш розв'язаної Росії війни проти України може призвести до світової війни, проте зараз країни мають думати не про те, як розпочати цю війну, а як її запобігти. Гейлі заявила, що відповідь США на війну в Україні може вплинути на розвиток інших міжнародних ситуацій. Зокрема, стурбованість напруженістю між Китаєм та Тайванем.«Китай стежить за тим, що ми робимо стосовно України. Вони стежать, на кого ми наклали санкції. Вони дивляться, що до нас приєднуються інші країни. Якщо вони побачать, що ми залишаємося вірними Україні з нашими союзниками, вони утримаються від Тайваню. Це велике питання, чому все це має значення», – сказала вона.3:29 p.m. ET, March 10, 2023GOP presidential candidate Nikki Haley defends US support of UkraineFrom CNN's Brian RokusПанове, дивіться на війну глобальніше. Програш України - це неабиякий програш США на глобальній арені, тому цього не буде. Навіть республіканці розуміють