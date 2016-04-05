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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 бер, 2023 18:55
freeze написав:Дали свет, север Херсонской области, берег Днепра, мирное население празднует, с ноября без света сидели.
Вот гнилая сущность орков. Дали свет людям в близлежащие села, люди день порадовались. Орки аж бешеную слюну злости глотали. Сегодня целый день они били по опорам, по трансформатору, из минометов, ещё из какого-то тяжёлого орудия, и таки выключили людям свет.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 19:16
pilker написав: otg написав:
Да, да. С немцами воевать будут
Соловьева наслушались или Скабееву?
а шо только от них можно узнать кто и сколько раз занимались разделом польши ? )
Ну естественно, потому что кроме них и еще с дюжины пропагандонов РФ эту протухшую рыбу на свет никто не вытягивает.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 19:23
Камикадзе написав:
в том числе "китайский": одна страна - две системы. Типа все есть Украина, но в ней Крым и донбас - это "тайвань"
Не так. Одна страна - две системы это Гонконг. Вполне допускаю что при смене власти в РФ такая аккуратная передача будет относительно Крыма. Это относительно бутерброда Навального.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 19:48
otg написав: pilker написав: otg написав:
Да, да. С немцами воевать будут
Соловьева наслушались или Скабееву?
а шо только от них можно узнать кто и сколько раз занимались разделом польши ? )
Ну естественно, потому что кроме них и еще с дюжины пропагандонов РФ эту протухшую рыбу на свет никто не вытягивает.
понятно, вы мониторите вышеперечисленных. ) как по мне, предъявы лучше выставлять с 300 тыс. штыками, чем 150 тыс.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 19:56
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