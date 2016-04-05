Західна зброя, яку партнери України надають для захисту від агресорів, інколи залишається на полі бою та потрапляє до росіян. Вони направляють цю зброю до Ірану, щоб там могли спробувати перепроєктувати системи. Про це повідомляє видання CNN з посиланням на власні джерела.
У повідомленні вказується, що за останній рік російські війська кілька разів захоплювали зразки дрібної переносної західної зброї. Зокрема, росіяни захопили протитанкові комплекси Javelin та зенітні комплекси Stinger.
Джерела видання повідомляють, що деякі зразки зброї росіяни передають Ірану для її демонтажу та аналізу. В Москві вважають, що постачаючи Тегерану зразки західної зброї, вони стимулюватимуть Іран надалі допомагати у війні проти України.
Офіційні особи США вважають, що ця проблема не є поширеною чи систематичною. Крім того, українські військові обов’язково інформують західних партнерів, якщо втрачають якісь види озброєння.
vitaliian написав:Ой+ афигеть на ваш график никто не отреагировал viewtopic.php?p=5553017#p5553017 у каждого форумчанина своя реальность, некоторые особо наивные считают, что финансовая поддержка может быть вечной...
Графік не мій, джерело вказав. На жаль таких сигналів чимало:
Though Biden has pledged steadfast support, and the coffers remain open for now, the U.S. has been clear with Kyiv that it cannot fund Ukraine indefinitely at this level. Though backing Ukraine has largely been a bipartisan effort, a small but growing number of Republicans have begun to voice skepticism about the use of American treasure to support Kyiv without an end in sight to a distant war. https://www.politico.com/news/2023/03/1 ... s-00086654
У вітчизняній пресі про це:
"Хоча президент Байден пообіцяв Україні непохитну підтримку, США чітко дали зрозуміти Києву, що не можуть безкінечно тримати фінансування на тому ж рівні, як зараз", - зауважує видання. Politico наголошує, що попри двопартійну підтримку, серед республіканців зростає група скептиків, які виступають проти використання американських коштів на підтримку України. https://delo.ua/politics/miz-ukrayinoyu ... mi-412614/
Я би не проти прямої участі американців в таких масштабах, як 1 чи 2 СВ. А бо хоча би люблінську унію реанімувати.