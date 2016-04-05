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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3746374737483749>
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 19:23

  Камикадзе написав:в том числе "китайский": одна страна - две системы. Типа все есть Украина, но в ней Крым и донбас - это "тайвань"
Не так. Одна страна - две системы это Гонконг. Вполне допускаю что при смене власти в РФ такая аккуратная передача будет относительно Крыма. Это относительно бутерброда Навального.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 19:48

  otg написав:
  pilker написав:
  otg написав:Да, да. С немцами воевать будут :) Соловьева наслушались или Скабееву?

а шо только от них можно узнать кто и сколько раз занимались разделом польши ? )
Ну естественно, потому что кроме них и еще с дюжины пропагандонов РФ эту протухшую рыбу на свет никто не вытягивает. :)

понятно, вы мониторите вышеперечисленных. ) как по мне, предъявы лучше выставлять с 300 тыс. штыками, чем 150 тыс.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 19:56

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 21:26

Ой+ афигеть на ваш график никто не отреагировал
viewtopic.php?p=5553017#p5553017
у каждого форумчанина своя реальность, некоторые особо наивные считают, что финансовая поддержка может быть вечной...
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 12 бер, 2023 21:30, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 21:30

  pilker написав:понятно, вы мониторите вышеперечисленных. )
Я мониторю все. От вашей любимой скабеевой, до американских и европейских источников.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 21:51

Західна зброя, яку партнери України надають для захисту від агресорів, інколи залишається на полі бою та потрапляє до росіян. Вони направляють цю зброю до Ірану, щоб там могли спробувати перепроєктувати системи. Про це повідомляє видання CNN з посиланням на власні джерела.

У повідомленні вказується, що за останній рік російські війська кілька разів захоплювали зразки дрібної переносної західної зброї. Зокрема, росіяни захопили протитанкові комплекси Javelin та зенітні комплекси Stinger.

Джерела видання повідомляють, що деякі зразки зброї росіяни передають Ірану для її демонтажу та аналізу. В Москві вважають, що постачаючи Тегерану зразки західної зброї, вони стимулюватимуть Іран надалі допомагати у війні проти України.

Офіційні особи США вважають, що ця проблема не є поширеною чи систематичною. Крім того, українські військові обов’язково інформують західних партнерів, якщо втрачають якісь види озброєння.

https://glavcom.ua/country/incidents/ch ... 13962.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 21:58

  vitaliian написав:
Західна зброя, яку партнери України надають для захисту від агресорів, інколи залишається на полі бою та потрапляє до росіян

. Про це повідомляє видання CNN з посиланням на власні джерела.
lavcom.ua/country/incidents/chastina-zakhidnoji-zbroji-jaku-peredajut-ukrajini-potrapljaje-do-rosijan-cnn-913962.html
просто очередной сцуко вброс :twisted: с понятной целью
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Ой+ афигеть на ваш график никто не отреагировал
viewtopic.php?p=5553017#p5553017
у каждого форумчанина своя реальность, некоторые особо наивные считают, что финансовая поддержка может быть вечной...

Графік не мій, джерело вказав.
На жаль таких сигналів чимало:
Though Biden has pledged steadfast support, and the coffers remain open for now, the U.S. has been clear with Kyiv that it cannot fund Ukraine indefinitely at this level. Though backing Ukraine has largely been a bipartisan effort, a small but growing number of Republicans have begun to voice skepticism about the use of American treasure to support Kyiv without an end in sight to a distant war. https://www.politico.com/news/2023/03/1 ... s-00086654

У вітчизняній пресі про це:
"Хоча президент Байден пообіцяв Україні непохитну підтримку, США чітко дали зрозуміти Києву, що не можуть безкінечно тримати фінансування на тому ж рівні, як зараз", - зауважує видання.
Politico наголошує, що попри двопартійну підтримку, серед республіканців зростає група скептиків, які виступають проти використання американських коштів на підтримку України. https://delo.ua/politics/miz-ukrayinoyu ... mi-412614/

Я би не проти прямої участі американців в таких масштабах, як 1 чи 2 СВ. А бо хоча би люблінську унію реанімувати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 22:08

vitaliian ,

некоторые особо наивные считают, что финансовая поддержка может быть вечной



Тут би визначитись, якщо поддєржка зникне літом, то КРЖН все одно вгору, як вітаха прогнозує на сусідній гілці??
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 22:11

  Hotab написав:vitaliian ,

некоторые особо наивные считают, что финансовая поддержка может быть вечной


Тут би визначитись, якщо поддєржка зникне літом, то КРЖН все одно вгору, як вітаха прогнозує на сусідній гілці??
ага , взлетит же... на воздух.... постепенно.
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