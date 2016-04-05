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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3746374737483749
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 22:18

  flysoulfly написав:просто очередной сцуко вброс :twisted: с понятной целью
Этот вброс разгоняется по росТВ еще где то с марта-апреля прошлого года. Я не знаю почему в американской прессе всплыло только сейчас. Может именно из за того что начали передавать образцы иранцам.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 22:27

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:у каждого форумчанина своя реальность, некоторые особо наивные считают, что финансовая поддержка может быть вечной...

Графік не мій, джерело вказав.
На жаль таких сигналів чимало...

Не знаю, з якою метою Ви акцентуєте увагу на подібних публікаціях, але можу запевнити, що станом на зараз вже багато країн висловили свою зацікавленість інвестувати кошти в Україну після війни. Напр., минулого тижня я була на зустрічі з послом Півд.Кореї в Україні. Він, зокрема, сказав, що на цей рік виділено допомогу у 140 млн.дол (минулого року було 100 млн), розповів як відновлювалася його країна після війни та акцентував на значних інвестиціях в Україну (близько 1 млрд.дол.). Про військову допомогу не казав, оскільки то секретна інфо. Такі самі заяви про інвестиції від інших країн часто попадаються в новинах. Це означає, що світ вірить у нашу перемогу та вважає, що вона не за горами.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 22:43

  otg написав:
  flysoulfly написав:просто очередной сцуко вброс :twisted: с понятной целью
Этот вброс разгоняется по росТВ еще где то с марта-апреля прошлого года. Я не знаю почему в американской прессе всплыло только сейчас. Может именно из за того что начали передавать образцы иранцам.


а сколько образцов было брошено в Афгане в американских сми не пишут?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 23:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:На глибину в кілька місяців нічого і не прораховувалося. Прораховувався лише перший етап операції в результаті якого орками досягнуто часткового успіху на Півдні. Взамін цього під Києвом, Черніговом, Сумами вони проїбали все, що могли. + пройоб під Харковом та білянульові успіхи по лінії зіткнення в ООС.

Так само вини не можуть стратегічно економічні питання прораховувати. Бо все, що вони вміють - це робити бездифіцитний або профіцитний бюджет і рахувати податки з нафти. Нафтове ембарго вони може й прораховували а ось стелю цін - ні.
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