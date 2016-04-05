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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 бер, 2023 22:18
flysoulfly написав:
просто очередной сцуко вброс
с понятной целью
Этот вброс разгоняется по росТВ еще где то с марта-апреля прошлого года. Я не знаю почему в американской прессе всплыло только сейчас. Может именно из за того что начали передавать образцы иранцам.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 22:27
Ой+ написав: vitaliian написав:
у каждого форумчанина своя реальность, некоторые особо наивные считают, что финансовая поддержка может быть вечной...
Графік не мій, джерело вказав.
На жаль таких сигналів чимало...
Не знаю, з якою метою Ви акцентуєте увагу на подібних публікаціях, але можу запевнити, що станом на зараз вже багато країн висловили свою зацікавленість інвестувати кошти в Україну після війни. Напр., минулого тижня я була на зустрічі з послом Півд.Кореї в Україні. Він, зокрема, сказав, що на цей рік виділено допомогу у 140 млн.дол (минулого року було 100 млн), розповів як відновлювалася його країна після війни та акцентував на значних інвестиціях в Україну (близько 1 млрд.дол.). Про військову допомогу не казав, оскільки то секретна інфо. Такі самі заяви про інвестиції від інших країн часто попадаються в новинах. Це означає, що світ вірить у нашу перемогу та вважає, що вона не за горами.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 22:43
otg написав: flysoulfly написав:
просто очередной сцуко вброс
с понятной целью
Этот вброс разгоняется по росТВ еще где то с марта-апреля прошлого года. Я не знаю почему в американской прессе всплыло только сейчас. Может именно из за того что начали передавать образцы иранцам.
а сколько образцов было брошено в Афгане в американских сми не пишут?
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Додано: Нед 12 бер, 2023 23:01
Denik написав:
На глибину в кілька місяців нічого і не прораховувалося. Прораховувався лише перший етап операції в результаті якого орками досягнуто часткового успіху на Півдні. Взамін цього під Києвом, Черніговом, Сумами вони проїбали все, що могли. + пройоб під Харковом та білянульові успіхи по лінії зіткнення в ООС.
Так само вини не можуть стратегічно економічні питання прораховувати. Бо все, що вони вміють - це робити бездифіцитний або профіцитний бюджет і рахувати податки з нафти. Нафтове ембарго вони може й прораховували а ось стелю цін - ні.
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