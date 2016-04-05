vitaliian написав:у каждого форумчанина своя реальность, некоторые особо наивные считают, что финансовая поддержка может быть вечной...
Графік не мій, джерело вказав. На жаль таких сигналів чимало...
Не знаю, з якою метою Ви акцентуєте увагу на подібних публікаціях, але можу запевнити, що станом на зараз вже багато країн висловили свою зацікавленість інвестувати кошти в Україну після війни. Напр., минулого тижня я була на зустрічі з послом Півд.Кореї в Україні. Він, зокрема, сказав, що на цей рік виділено допомогу у 140 млн.дол (минулого року було 100 млн), розповів як відновлювалася його країна після війни та акцентував на значних інвестиціях в Україну (близько 1 млрд.дол.). Про військову допомогу не казав, оскільки то секретна інфо. Такі самі заяви про інвестиції від інших країн часто попадаються в новинах. Це означає, що світ вірить у нашу перемогу та вважає, що вона не за горами.
Denik написав:На глибину в кілька місяців нічого і не прораховувалося. Прораховувався лише перший етап операції в результаті якого орками досягнуто часткового успіху на Півдні. Взамін цього під Києвом, Черніговом, Сумами вони проїбали все, що могли. + пройоб під Харковом та білянульові успіхи по лінії зіткнення в ООС.
Так само вини не можуть стратегічно економічні питання прораховувати. Бо все, що вони вміють - це робити бездифіцитний або профіцитний бюджет і рахувати податки з нафти. Нафтове ембарго вони може й прораховували а ось стелю цін - ні.
Причому я думаю, що обивателям видається, що вся інфляція через війну в Україні, а про намальовані ковідні гроші призабули чи свідомо перевели стрілки.
Стоит уточнить, что означает здесь "підтримка України". По Вашей ссылке:
Найбільше підтримка України зменшується серед прихильників республіканської партії. Якщо на початку війни 49% з них вважали, що Україні треба дати більше зброї (тоді тільки 38% прихильників демократів були такої ж думки), то зараз лише 17% республіканців підтримують розширення допомоги Україні.
Т.е, если точнее, то здесь речь не совсем о поддержке Украины, а о том, давать ли оружия больше, меньше или так же, как сейчас. В такой постановке не надо забывать о том, что уровень поставок вооружений сегодня и на початку війни сильно отличается.
У нас сегодня запустили метро, правда, с увеличенным интервалом движения. Через 4 часа работа была приостановлена на 2,5 часа. Трамваи-троллейбусы пока не ходят. Вместо них организовали автобусные маршруты.