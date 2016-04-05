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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3747374837493750>
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 22:18

  flysoulfly написав:просто очередной сцуко вброс :twisted: с понятной целью
Этот вброс разгоняется по росТВ еще где то с марта-апреля прошлого года. Я не знаю почему в американской прессе всплыло только сейчас. Может именно из за того что начали передавать образцы иранцам.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 22:27

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:у каждого форумчанина своя реальность, некоторые особо наивные считают, что финансовая поддержка может быть вечной...

Графік не мій, джерело вказав.
На жаль таких сигналів чимало...

Не знаю, з якою метою Ви акцентуєте увагу на подібних публікаціях, але можу запевнити, що станом на зараз вже багато країн висловили свою зацікавленість інвестувати кошти в Україну після війни. Напр., минулого тижня я була на зустрічі з послом Півд.Кореї в Україні. Він, зокрема, сказав, що на цей рік виділено допомогу у 140 млн.дол (минулого року було 100 млн), розповів як відновлювалася його країна після війни та акцентував на значних інвестиціях в Україну (близько 1 млрд.дол.). Про військову допомогу не казав, оскільки то секретна інфо. Такі самі заяви про інвестиції від інших країн часто попадаються в новинах. Це означає, що світ вірить у нашу перемогу та вважає, що вона не за горами.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 22:43

  otg написав:
  flysoulfly написав:просто очередной сцуко вброс :twisted: с понятной целью
Этот вброс разгоняется по росТВ еще где то с марта-апреля прошлого года. Я не знаю почему в американской прессе всплыло только сейчас. Может именно из за того что начали передавать образцы иранцам.


а сколько образцов было брошено в Афгане в американских сми не пишут?
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 23:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:На глибину в кілька місяців нічого і не прораховувалося. Прораховувався лише перший етап операції в результаті якого орками досягнуто часткового успіху на Півдні. Взамін цього під Києвом, Черніговом, Сумами вони проїбали все, що могли. + пройоб під Харковом та білянульові успіхи по лінії зіткнення в ООС.

Так само вини не можуть стратегічно економічні питання прораховувати. Бо все, що вони вміють - це робити бездифіцитний або профіцитний бюджет і рахувати податки з нафти. Нафтове ембарго вони може й прораховували а ось стелю цін - ні.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 23:41

Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 23:43

  lapay написав:
  flyman написав:Кому вона "повинна"?

Партнерам по НАТО, в першу чергу США. Прийшов час повернути недоплачене, згідно уставу НАТО.
Україну будуть підтримувати стільки, скільки потрібно, в тому числі і після війни.

Откуда такая уверенность?
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 00:10

  Ой+ написав:Західні політики наразі більше підтримують, ніж хотілось би їхнім "пересічним" виборцям.
За рік підтримка України серед американців зменшилася вдвічі. Якими методами російська пропаганда досі працює в США та ЄС https://forbes.ua/war-in-ukraine/za-rik ... 2023-12181

Зображення
Причому я думаю, що обивателям видається, що вся інфляція через війну в Україні, а про намальовані ковідні гроші призабули чи свідомо перевели стрілки.

Стоит уточнить, что означает здесь "підтримка України".
По Вашей ссылке:
Найбільше підтримка України зменшується серед прихильників республіканської партії. Якщо на початку війни 49% з них вважали, що Україні треба дати більше зброї (тоді тільки 38% прихильників демократів були такої ж думки), то зараз лише 17% республіканців підтримують розширення допомоги Україні.

Т.е, если точнее, то здесь речь не совсем о поддержке Украины, а о том, давать ли оружия больше, меньше или так же, как сейчас.
В такой постановке не надо забывать о том, что уровень поставок вооружений сегодня и на початку війни сильно отличается.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 00:12

  flysoulfly написав:
  vitaliian написав:
Західна зброя, яку партнери України надають для захисту від агресорів, інколи залишається на полі бою та потрапляє до росіян

. Про це повідомляє видання CNN з посиланням на власні джерела.
lavcom.ua/country/incidents/chastina-zakhidnoji-zbroji-jaku-peredajut-ukrajini-potrapljaje-do-rosijan-cnn-913962.html
просто очередной сцуко вброс :twisted: с понятной целью

Вы сомневаетесь в том, что такое случается?
Трофейную технику захватываем только мы?
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 00:26

У нас сегодня запустили метро, правда, с увеличенным интервалом движения. Через 4 часа работа была приостановлена на 2,5 часа.
Трамваи-троллейбусы пока не ходят. Вместо них организовали автобусные маршруты.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 00:57

yanyura
К разговору о коллаборантах. 2 примера из Харьковской области.
Колишній поліцейський здавав колег та проводив облави в окупованому Ізюмі
....
"Для того аби росіяни були до нього лояльними, він віддав їм власну табельну зброю. Його призначили на посаду старшого дільничного у так званій "народній міліції", — розповіли в Державному бюро розслідувань.

Загарбники доручили чоловікові вчити російські закони, конституцію та інші нормативно-правові акти держави-агресора.

Зрадник відповідав за громадську безпеку, проводив "роз’яснювальну роботу" з місцевим населенням, аби люди не чинили опору окупантам. Також доповідав керівництву про місцезнаходження українських правоохоронців та їхньої табельної зброї.

"Він особисто брав участь в облавах проти місцевого населення. В одному з епізодів він разом із бойовиком з так званої лнр вдерся в будинок і вимагав від його власника видати місце зберігання трудових книжок та зброї місцевих правоохоронців", — йдеться в повідомленні ДБР.

https://2day.kh.ua/ua/kharkow/kolyshniy-politseyskyy-zdavav-koleh-ta-provodyv-oblavy-v-okupovanomu-izyumi
И другой пример:
Суд закрив справу про державну зраду старости з Харківської області
.....
"Сьогодні в судовому засіданні було розглянуто справу проти старости Козачолопанського старостинського округу Вакуленко Людмили Михайлівни, де відбувалося звинувачення у державній зраді. Але завдячуючи професіоналізму нашої прокуратури, особисто — прокурору Харківської області Фільчакову Олександру Васильовичу та колегії суддів Дергачівського суду, сьогодні було прийнято рішення про скасування підозри, закриття кримінального провадження і доведено, що Людмила Михайлівна — дійсно патріот свого селища, своєї держави, яка не зрадила свою країну, була поруч з громадянами, допомагала місцевим людям, тож я вдячний прокуратурі, суду, а також адвокатам, які представляли інтереси Людмили Михайлівни за таку нелегку справу, але все ж таки справедливість є. Ми бачимо професійність суддів, які прийняли виважене рішення. І Людмила Михайлівна ні в чому не винувата. Працюємо далі, разом до перемоги", — сказав Задоренко.
.......
Слідство вважало, що Вакуленко перейшла на бік ворога. Вона проводила роботу з налагодження постачання так званої гуманітарної допомоги з РФ і висвітлювала це у російських ЗМІ.

"До того ж жінка вербує з-поміж місцевого населення людей, які можуть працювати на користь агресора", — розповідали тоді у прокуратурі.

https://2day.kh.ua/ua/kharkow/sud-zakryv-spravu-pro-derzhavnu-zradu-starosty-z-kharkivskoyi-oblasti
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