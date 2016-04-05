проводив "роз’яснювальну роботу" з місцевим населенням, аби люди не чинили опору окупантам. Також доповідав керівництву про місцезнаходження українських правоохоронців та їхньої табельної зброї.

"Він особисто брав участь в облавах проти місцевого населення. В одному з епізодів він разом із бойовиком з так званої лнр вдерся в будинок і вимагав від його власника видати місце зберігання трудових книжок та зброї місцевих правоохоронців"