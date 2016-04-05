По словам людей, знакомых с этим вопросом, Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе предельную цену в 60 долларов, наложенную на закупки нефти у Москвы.
По словам людей, правительственные органы попросили банки и трейдеров соблюдать правила, отказавшись называть их именами, поскольку информация не является общедоступной. Индийские официальные лица официально не заявляли, что поддержат санкции и ограничение цен, введенное странами Большой семерки в отношении России.
По словам одного из источников, Индия провела подробное обсуждение с США и другими странами G-7 в кулуарах недавней встречи Группы 20 стран, и они, похоже, удовлетворены ее отношениями.