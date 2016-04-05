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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3747374837493750
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 01:16

По словам людей, знакомых с этим вопросом, Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе предельную цену в 60 долларов, наложенную на закупки нефти у Москвы.

По словам людей, правительственные органы попросили банки и трейдеров соблюдать правила, отказавшись называть их именами, поскольку информация не является общедоступной. Индийские официальные лица официально не заявляли, что поддержат санкции и ограничение цен, введенное странами Большой семерки в отношении России.

По словам одного из источников, Индия провела подробное обсуждение с США и другими странами G-7 в кулуарах недавней встречи Группы 20 стран, и они, похоже, удовлетворены ее отношениями.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-12/india-to-ensure-no-breach-on-russia-oil-purchase-sanctions
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 08:08

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Неверно.
Если бы было так, войн не было бы.

В казино грати не вигідно, але народ грає.

Кожен вірить що саме йому пощастить
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:У партнерів підрахунки в "доларах", і показує "доларовий калькулятор" що РФ давно мав настати "доларовий пісєц", а дивляться у вікно, а реальність інша, ВВП РФ впало лише на 2%.

Звісно, що тільки на 2 проценти. Саме тому уряд закриває всі статистичні дані...
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  #<1 ... 3747374837493750
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