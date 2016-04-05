По словам людей, знакомых с этим вопросом, Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе предельную цену в 60 долларов, наложенную на закупки нефти у Москвы.
По словам людей, правительственные органы попросили банки и трейдеров соблюдать правила, отказавшись называть их именами, поскольку информация не является общедоступной. Индийские официальные лица официально не заявляли, что поддержат санкции и ограничение цен, введенное странами Большой семерки в отношении России.
По словам одного из источников, Индия провела подробное обсуждение с США и другими странами G-7 в кулуарах недавней встречи Группы 20 стран, и они, похоже, удовлетворены ее отношениями.
Польский политик обвинил немцев в том, что они не осмыслили преступления, совершенные нацистами в Польше. Немецкие злодеяния во Второй мировой войне так и не стали частью массового сознания немцев, заявил он. "Наша цель - глубокая перестройка сознания немецкой нации", - объявил Качиньский.
как вы думаете, если качинский вдруг прав, то вспомнят немцы при возможности предъяву поляков ? и собственно говоря могут ли доиграться поляки, занимаясь глубокой перестройкой сознания немецкой нации ?
Цих швейцарців фіг зрозумієш. Нещодавно наголошували на скасування нейтралітету, такі промови лунали. І бац отаке в результаті: "«Надзвичайно небезпечно викидати ці фундаментальні принципи за борт зараз. Що стосується Швейцарії, війна не є частиною [нашої] ДНК. Позиція уряду зрозуміла. Це також відповідає моїй особистій позиції. Швейцарська зброя не повинна використовуватися у війнах», – заявив Берсе." https://varta1.com.ua/news/prezident-ie ... 62227.html В єдиних новинах ще вказали, що збираються утилізувати 39 ЗРК, як застарілі. Замість передачі Україні.
І от гадай, які важелі впливу чи ото Китаю, чи рфії, чи кого знайшлися, що отакий поворот? Або інакше -- чого не вистачило Штатам та іншим партнерам для переконання швейцарців. ___________________________________ Проте партнери в черговий раз запевнили в своїй підтримці України: *«Сполучені Штати Америки та Європейський Союз зайняли рішучу та спільну позицію проти незаконної, невиправданої та неспровокованої війни росії проти України. путін думав, що він нас розділить, а ми єдині як ніколи. Ми стоїмо разом у нашій непохитній підтримці України настільки довго, наскільки це буде потрібно. Ми, як партнери, разом рішуче підтримуємо Україну, яка бореться за свободу та незалежність. Ми змушуємо росію платити за її жорстоку війну. Ми твердо захищаємо наші цінності» — спільна заява Президента США Джозефа Байдена та Президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн за підсумками зустрічі 10 березня 2023 року у Вашингтоні, округ Колумбія.* https://armyinform.com.ua/2023/03/12/sp ... shyngtoni/
fler написав:Не знаю, з якою метою Ви акцентуєте увагу на подібних публікаціях, але можу запевнити, що станом на зараз вже багато країн висловили свою зацікавленість інвестувати кошти в Україну після війни.
Ховати голову в пісок програшна стратегія. Корея навряд чи зможе компенсувати потенційне зменшення як військової, так і економічної допомоги США. Ну а про інвестиції після війни буде цікаво після війни. Порошенку довго згадували певні обіцянки в певних часових рамках. Теперішня влада також уже дещо загнала себе в позицію різними обіцянкам, час виконання яких невдовзі спливає. Розганяння оптимізму може вилитись потім у велику депресію, коли очікування і реальність будуть різко відрізнятись в гірший бік.