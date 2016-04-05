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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3748374937503751>
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 01:16

По словам людей, знакомых с этим вопросом, Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе предельную цену в 60 долларов, наложенную на закупки нефти у Москвы.

По словам людей, правительственные органы попросили банки и трейдеров соблюдать правила, отказавшись называть их именами, поскольку информация не является общедоступной. Индийские официальные лица официально не заявляли, что поддержат санкции и ограничение цен, введенное странами Большой семерки в отношении России.

По словам одного из источников, Индия провела подробное обсуждение с США и другими странами G-7 в кулуарах недавней встречи Группы 20 стран, и они, похоже, удовлетворены ее отношениями.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-12/india-to-ensure-no-breach-on-russia-oil-purchase-sanctions
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 08:08

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Неверно.
Если бы было так, войн не было бы.

В казино грати не вигідно, але народ грає.

Кожен вірить що саме йому пощастить
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:У партнерів підрахунки в "доларах", і показує "доларовий калькулятор" що РФ давно мав настати "доларовий пісєц", а дивляться у вікно, а реальність інша, ВВП РФ впало лише на 2%.

Звісно, що тільки на 2 проценти. Саме тому уряд закриває всі статистичні дані...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 10:05

  otg написав:
  pilker написав:понятно, вы мониторите вышеперечисленных. )
Я мониторю все. От вашей любимой скабеевой, до американских и европейских источников.

непосильную ношу взвалили на себя - мониторить все. количество переходит в качество ? )
немцы вот пишут
https://www.dw.com/ru/trebovania-polsi- ... a-63004928

Польский политик обвинил немцев в том, что они не осмыслили преступления, совершенные нацистами в Польше. Немецкие злодеяния во Второй мировой войне так и не стали частью массового сознания немцев, заявил он. "Наша цель - глубокая перестройка сознания немецкой нации", - объявил Качиньский.


как вы думаете, если качинский вдруг прав, то вспомнят немцы при возможности предъяву поляков ? и собственно говоря могут ли доиграться поляки, занимаясь глубокой перестройкой сознания немецкой нации ?
pilker
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 10:18

  Ukrainian написав:

Який контраст з тим, що кажуть Успіх та Бобуа.
Всюди все по-різному.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 10:30

Цих швейцарців фіг зрозумієш.
Нещодавно наголошували на скасування нейтралітету, такі промови лунали.
І бац отаке в результаті:
"«Надзвичайно небезпечно викидати ці фундаментальні принципи за борт зараз. Що стосується Швейцарії, війна не є частиною [нашої] ДНК. Позиція уряду зрозуміла. Це також відповідає моїй особистій позиції. Швейцарська зброя не повинна використовуватися у війнах», – заявив Берсе."
https://varta1.com.ua/news/prezident-ie ... 62227.html
В єдиних новинах ще вказали, що збираються утилізувати 39 ЗРК, як застарілі. Замість передачі Україні.

І от гадай, які важелі впливу чи ото Китаю, чи рфії, чи кого знайшлися, що отакий поворот?
Або інакше -- чого не вистачило Штатам та іншим партнерам для переконання швейцарців.
___________________________________
Проте партнери в черговий раз запевнили в своїй підтримці України:
*«Сполучені Штати Америки та Європейський Союз зайняли рішучу та спільну позицію проти незаконної, невиправданої та неспровокованої війни росії проти України. путін думав, що він нас розділить, а ми єдині як ніколи. Ми стоїмо разом у нашій непохитній підтримці України настільки довго, наскільки це буде потрібно. Ми, як партнери, разом рішуче підтримуємо Україну, яка бореться за свободу та незалежність. Ми змушуємо росію платити за її жорстоку війну. Ми твердо захищаємо наші цінності» — спільна заява Президента США Джозефа Байдена та Президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн за підсумками зустрічі 10 березня 2023 року у Вашингтоні, округ Колумбія.*
https://armyinform.com.ua/2023/03/12/sp ... shyngtoni/
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 11:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Не знаю, з якою метою Ви акцентуєте увагу на подібних публікаціях, але можу запевнити, що станом на зараз вже багато країн висловили свою зацікавленість інвестувати кошти в Україну після війни.

Ховати голову в пісок програшна стратегія. Корея навряд чи зможе компенсувати потенційне зменшення як військової, так і економічної допомоги США. Ну а про інвестиції після війни буде цікаво після війни.
Порошенку довго згадували певні обіцянки в певних часових рамках. Теперішня влада також уже дещо загнала себе в позицію різними обіцянкам, час виконання яких невдовзі спливає. Розганяння оптимізму може вилитись потім у велику депресію, коли очікування і реальність будуть різко відрізнятись в гірший бік.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Який контраст з тим, що кажуть Успіх та Бобуа.
Всюди все по-різному.


пару днів не заходив. Цікаво Pesikot вибачився за свій черговий безпідставний наїзд "брешете про моб. план" чи просто відморозився?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 11:44

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Який контраст з тим, що кажуть Успіх та Бобуа.
Всюди все по-різному.


пару днів не заходив. Цікаво Pesikot вибачився за свій черговий безпідставний наїзд "брешете про моб. план" чи просто відморозився?

солнце погаснет, если этот троль извинится, а извинятся ему есть за что перед половиной форумчан.

Російських солдатів відправили штурмувати українські позиції з палицями. Активіст Сергій Стерненко опублікував у соцмережах відповідний кадр, зроблений за допомогою дрона ЗСУ.

На фото вже мертві окупанти. У руках загарбники тримали не автомати, а дрючки.
https://glavcom.ua/country/incidents/ro ... 13963.html

  Ой+ написав:Розганяння оптимізму може вилитись потім у велику депресію, коли очікування і реальність будуть різко відрізнятись в гірший бік.
Арестовичи перекормили общество оптимизмом. Вчера заходила соседка, беженка с Энергодара, говорила с лета ждала наступления и деоккупацию, а сейчас подавлена, разочарована и не знает как жить дальше. Вот такое доброе дело делают Арестовичи, которых на данной ветке большинство. Оптимизм нужен, но здоровый, а не вера в инопланетян, которые всех спасут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 11:52

  pilker написав:непосильную ношу взвалили на себя - мониторить все. количество переходит в качество ? )
Посильную. Как раз больше информации выше качество.
немцы вот пишут
https://www.dw.com/ru/trebovania-polsi- ... a-63004928

Польский политик обвинил немцев в том, что они не осмыслили преступления, совершенные нацистами в Польше. Немецкие злодеяния во Второй мировой войне так и не стали частью массового сознания немцев, заявил он. "Наша цель - глубокая перестройка сознания немецкой нации", - объявил Качиньский.
как вы думаете, если качинский вдруг прав, то вспомнят немцы при возможности предъяву поляков ? и собственно говоря могут ли доиграться поляки, занимаясь глубокой перестройкой сознания немецкой нации ?
Ну Скабеевы только и выискивают подобное в иностранной прессе.:) Часто сами вбрасывают подобное. Только восприятие данное информации далеко до реальности, как всегда. Их надежды вбить клин между западными партнерами тщетны. Ваши надежды, видимо совпадают с российскими пропагандонами. Спешу Вас огорчить :)
otg
 
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