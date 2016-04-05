Додано: Пон 13 бер, 2023 12:48

Ой+ написав: Порошенку довго згадували певні обіцянки в певних часових рамках. Теперішня влада також уже дещо загнала себе в позицію різними обіцянкам, час виконання яких невдовзі спливає. Розганяння оптимізму може вилитись потім у велику депресію, коли очікування і реальність будуть різко відрізнятись в гірший бік. Порошенку довго згадували певні обіцянки в певних часових рамках. Теперішня влада також уже дещо загнала себе в позицію різними обіцянкам, час виконання яких невдовзі спливає. Розганяння оптимізму може вилитись потім у велику депресію, коли очікування і реальність будуть різко відрізнятись в гірший бік.

Я уже рассказывал что голосовал за пороха 1-й раз....Ну пусть не за обицянок. Он скорее поднимал проблемы, которые должна была решить власть. Пришев к власти, Петя забыл о этих проблемах, ибо для себя он их решил. Именно поэтому те на кого рассчитаны были его месиджи, прокатили его во второй раз. Вы рассказываете о обицянках этой власти. Хотелось бы услышать что они обещают? Я например в упор ничего не слышу. Лично для меня нынешняя власть имеет 2 плюса. Они делали дороги и то что Зе никуда не убежал, не засц-л как порох в свое время. Но это совсем не про реформы. Эта власть их делать не будет и не до них в нынешней ситуации.