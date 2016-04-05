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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3748374937503751
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 12:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пару слів
Швейцарія - от цікаво - кому потрібна зброя , яку не можна використовувати у війні ? Швейцарія великий експортер різної ...
Польща-Німеччина - поляки цілком правильно роблять акценти - чомусь німці перед СРСР ( а насправді перед росією ) каються , а перед іншими якось не дуже ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 12:23

  vitaliian написав:
  Letusrock написав:
  detroytred написав:Який контраст з тим, що кажуть Успіх та Бобуа.
Всюди все по-різному.


пару днів не заходив. Цікаво Pesikot вибачився за свій черговий безпідставний наїзд "брешете про моб. план" чи просто відморозився?

солнце погаснет, если этот троль извинится, а извинятся ему есть за что перед половиной форумчан.

Російських солдатів відправили штурмувати українські позиції з палицями. Активіст Сергій Стерненко опублікував у соцмережах відповідний кадр, зроблений за допомогою дрона ЗСУ.

На фото вже мертві окупанти. У руках загарбники тримали не автомати, а дрючки.
https://glavcom.ua/country/incidents/ro ... 13963.html

  Ой+ написав:Розганяння оптимізму може вилитись потім у велику депресію, коли очікування і реальність будуть різко відрізнятись в гірший бік.
Арестовичи перекормили общество оптимизмом. Вчера заходила соседка, беженка с Энергодара, говорила с лета ждала наступления и деоккупацию, а сейчас подавлена, разочарована и не знает как жить дальше. Вот такое доброе дело делают Арестовичи, которых на данной ветке большинство. Оптимизм нужен, но здоровый, а не вера в инопланетян, которые всех спасут.

як з язика зняв

там є і дата припинення трататухи
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 12:48

  Ой+ написав:Порошенку довго згадували певні обіцянки в певних часових рамках. Теперішня влада також уже дещо загнала себе в позицію різними обіцянкам, час виконання яких невдовзі спливає. Розганяння оптимізму може вилитись потім у велику депресію, коли очікування і реальність будуть різко відрізнятись в гірший бік.
Я уже рассказывал что голосовал за пороха 1-й раз....Ну пусть не за обицянок. Он скорее поднимал проблемы, которые должна была решить власть. Пришев к власти, Петя забыл о этих проблемах, ибо для себя он их решил. Именно поэтому те на кого рассчитаны были его месиджи, прокатили его во второй раз. Вы рассказываете о обицянках этой власти. Хотелось бы услышать что они обещают? Я например в упор ничего не слышу. Лично для меня нынешняя власть имеет 2 плюса. Они делали дороги и то что Зе никуда не убежал, не засц-л как порох в свое время. Но это совсем не про реформы. Эта власть их делать не будет и не до них в нынешней ситуации.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 12:54

  vitaliian написав:Арестовичи перекормили общество оптимизмом. Вчера заходила соседка, беженка с Энергодара, говорила с лета ждала наступления и деоккупацию, а сейчас подавлена, разочарована и не знает как жить дальше. Вот такое доброе дело делают Арестовичи, которых на данной ветке большинство. Оптимизм нужен, но здоровый, а не вера в инопланетян, которые всех спасут.
А Вы хотели что б они все ныли ой как все плохо? Кстати, в начале войны, я людям пытался рассказывать реальную картину, объяснял все риски связанные с агрессией и видел на сколько это угнетало людей. Со временем понял, что для людей очень важны такие Арестовичи. И они очень помогли, пока против них не началась кампания.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 12:56

  otg написав:
  vitaliian написав: пока против них не началась кампания.


Поки Арестович не почав злітати в кювет на поворотах.
finuser521
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:00

  finuser521 написав:
Поки Арестович не почав злітати в кювет на поворотах.
С ракетой? Да согласен. Я вот до сих пор не пойму к чему он ляпнул. Вроде не дурак и должен был понимать последствия. Но кампания против него началась значительно раньше.
Востаннє редагувалось otg в Пон 13 бер, 2023 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:00

  otg написав:
  Ой+ написав:Порошенку довго згадували певні обіцянки в певних часових рамках. Теперішня влада також уже дещо загнала себе в позицію різними обіцянкам, час виконання яких невдовзі спливає. Розганяння оптимізму може вилитись потім у велику депресію, коли очікування і реальність будуть різко відрізнятись в гірший бік.
Я уже рассказывал что голосовал за пороха 1-й раз....Ну пусть не за обицянок. Он скорее поднимал проблемы, которые должна была решить власть. Пришев к власти, Петя забыл о этих проблемах, ибо для себя он их решил. Именно поэтому те на кого рассчитаны были его месиджи, прокатили его во второй раз. Вы рассказываете о обицянках этой власти. Хотелось бы услышать что они обещают? Я например в упор ничего не слышу. Лично для меня нынешняя власть имеет 2 плюса. Они делали дороги и то что Зе никуда не убежал, не засц-л как порох в свое время. Но это совсем не про реформы. Эта власть их делать не будет и не до них в нынешней ситуации.

Влада перш за все обіцяла мирне врегулювання конфлікту, так як 73% уставші.
Там ще посадкі корупціонерів. Вєліком в ОП, а не кортежами і т.д. і т.п.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Хотелось бы услышать что они обещают?

Основна обіцянка, яку жодна влада так і не виконала, хоча весна вже вчергове прийшла: за яйця по 17 грн. так ніхто і не боїться сісти
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:05

  flyman написав:Влада перш за все обіцяла мирне врегулювання конфлікту, так як 73% уставші.
Там ще посадкі корупціонерів. Вєліком в ОП, а не кортежами і т.д. і т.п.
Ви колись бачили щоб хтось виконував передвиборчі обіцянки? Мабуть зеля дійсно вірив що врегулює конфлікт, та пересажає всіх коррупціонерів. Але мрії, та реальність дуже часто не співпадають. Але я так розумію річ йде про нинішні обіцянки.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:06

  Дюрі-бачі написав:за яйця по 17 грн. так ніхто і не боїться сісти
Я таким як Ви завжди кажу. Займіться яйцями. Станете мл-ром :) У нас ринкова економіка. За це не саджають.


зи Пробачайте. Не уважний. Річ про армію. Це скоріше системна проблема, а не влади. Не вирішується вона посадками.
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