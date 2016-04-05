Пару слів Швейцарія - от цікаво - кому потрібна зброя , яку не можна використовувати у війні ? Швейцарія великий експортер різної ... Польща-Німеччина - поляки цілком правильно роблять акценти - чомусь німці перед СРСР ( а насправді перед росією ) каються , а перед іншими якось не дуже ...
Ой+ написав:Розганяння оптимізму може вилитись потім у велику депресію, коли очікування і реальність будуть різко відрізнятись в гірший бік.
Арестовичи перекормили общество оптимизмом. Вчера заходила соседка, беженка с Энергодара, говорила с лета ждала наступления и деоккупацию, а сейчас подавлена, разочарована и не знает как жить дальше. Вот такое доброе дело делают Арестовичи, которых на данной ветке большинство. Оптимизм нужен, но здоровый, а не вера в инопланетян, которые всех спасут.
Ой+ написав:Порошенку довго згадували певні обіцянки в певних часових рамках. Теперішня влада також уже дещо загнала себе в позицію різними обіцянкам, час виконання яких невдовзі спливає. Розганяння оптимізму може вилитись потім у велику депресію, коли очікування і реальність будуть різко відрізнятись в гірший бік.
Я уже рассказывал что голосовал за пороха 1-й раз....Ну пусть не за обицянок. Он скорее поднимал проблемы, которые должна была решить власть. Пришев к власти, Петя забыл о этих проблемах, ибо для себя он их решил. Именно поэтому те на кого рассчитаны были его месиджи, прокатили его во второй раз. Вы рассказываете о обицянках этой власти. Хотелось бы услышать что они обещают? Я например в упор ничего не слышу. Лично для меня нынешняя власть имеет 2 плюса. Они делали дороги и то что Зе никуда не убежал, не засц-л как порох в свое время. Но это совсем не про реформы. Эта власть их делать не будет и не до них в нынешней ситуации.
vitaliian написав:Арестовичи перекормили общество оптимизмом. Вчера заходила соседка, беженка с Энергодара, говорила с лета ждала наступления и деоккупацию, а сейчас подавлена, разочарована и не знает как жить дальше. Вот такое доброе дело делают Арестовичи, которых на данной ветке большинство. Оптимизм нужен, но здоровый, а не вера в инопланетян, которые всех спасут.
А Вы хотели что б они все ныли ой как все плохо? Кстати, в начале войны, я людям пытался рассказывать реальную картину, объяснял все риски связанные с агрессией и видел на сколько это угнетало людей. Со временем понял, что для людей очень важны такие Арестовичи. И они очень помогли, пока против них не началась кампания.
Ой+ написав:Порошенку довго згадували певні обіцянки в певних часових рамках. Теперішня влада також уже дещо загнала себе в позицію різними обіцянкам, час виконання яких невдовзі спливає. Розганяння оптимізму може вилитись потім у велику депресію, коли очікування і реальність будуть різко відрізнятись в гірший бік.
Я уже рассказывал что голосовал за пороха 1-й раз....Ну пусть не за обицянок. Он скорее поднимал проблемы, которые должна была решить власть. Пришев к власти, Петя забыл о этих проблемах, ибо для себя он их решил. Именно поэтому те на кого рассчитаны были его месиджи, прокатили его во второй раз. Вы рассказываете о обицянках этой власти. Хотелось бы услышать что они обещают? Я например в упор ничего не слышу. Лично для меня нынешняя власть имеет 2 плюса. Они делали дороги и то что Зе никуда не убежал, не засц-л как порох в свое время. Но это совсем не про реформы. Эта власть их делать не будет и не до них в нынешней ситуации.
Влада перш за все обіцяла мирне врегулювання конфлікту, так як 73% уставші. Там ще посадкі корупціонерів. Вєліком в ОП, а не кортежами і т.д. і т.п.
flyman написав:Влада перш за все обіцяла мирне врегулювання конфлікту, так як 73% уставші. Там ще посадкі корупціонерів. Вєліком в ОП, а не кортежами і т.д. і т.п.
Ви колись бачили щоб хтось виконував передвиборчі обіцянки? Мабуть зеля дійсно вірив що врегулює конфлікт, та пересажає всіх коррупціонерів. Але мрії, та реальність дуже часто не співпадають. Але я так розумію річ йде про нинішні обіцянки.