flyman написав:Влада перш за все обіцяла мирне врегулювання конфлікту, так як 73% уставші. Там ще посадкі корупціонерів. Вєліком в ОП, а не кортежами і т.д. і т.п.
Ви колись бачили щоб хтось виконував передвиборчі обіцянки? Мабуть зеля дійсно вірив що врегулює конфлікт, та пересажає всіх коррупціонерів. Але мрії, та реальність дуже часто не співпадають. Але я так розумію річ йде про нинішні обіцянки.
казкар вичитав з пояснювальної до з-пр-ту "21 вересня – «День миру» (день святкування мирного життя після Перемоги України над російською військовою агресією); 21 вересня – «День миру» (день святкування мирного життя після Перемоги України над російською військовою агресією)" https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1674500
otg написав:Ну Скабеевы только и выискивают подобное в иностранной прессе. Часто сами вбрасывают подобное. Только восприятие данное информации далеко до реальности, как всегда. Их надежды вбить клин между западными партнерами тщетны. Ваши надежды, видимо совпадают с российскими пропагандонами. Спешу Вас огорчить
постановка вопроса должна быть такой - говорил политик слова или нет. если говорил - то то выясняем: он является российским пропагандоном, который вбивает клин между партнерами ?
возьмем в качестве примера следующее высказывание:
otg написав:Хотелось бы услышать что они обещают? Я например в упор ничего не слышу. Лично для меня нынешняя власть имеет 2 плюса. Они делали дороги и то что Зе никуда не убежал, не засц-л как порох в свое время. Но это совсем не про реформы. Эта власть их делать не будет и не до них в нынешней ситуации.
По обіцянкам-цяцянкам дивіться, наприклад: https://www.slovoidilo.ua/obicjanky/vykonani Що маєте на увазі "не засц-л как порох в свое время"? Треба було переводити йому війну у таку фазу як зараз? Най би краще, як на мене, далі колотили мінські угоди і т.д., ніж так "закінчили війну". Дороги це для мене корупційний схематоз у великих масштабах. "Невтік" це взагалі з ким порівнюєте? На прес-конференції до року війни було (своїми словами): 1) Не вірив, що буде така війна 2) Не думав, що триватиме понад рік 3) Не вважає, що ще рік буде. Перші 2 пункти вже показали точність прогнозування як однієї з функцій управління. Тепер черга 3-го.
otg написав:Хотелось бы услышать что они обещают? Я например в упор ничего не слышу. Лично для меня нынешняя власть имеет 2 плюса. Они делали дороги и то что Зе никуда не убежал, не засц-л как порох в свое время. Но это совсем не про реформы. Эта власть их делать не будет и не до них в нынешней ситуации.
По обіцянкам-цяцянкам дивіться, наприклад: https://www.slovoidilo.ua/obicjanky/vykonani Що маєте на увазі "не засц-л как порох в свое время"? Треба було переводити йому війну у таку фазу як зараз? Най би краще, як на мене, далі колотили мінські угоди і т.д., ніж так "закінчили війну". Дороги це для мене корупційний схематоз у великих масштабах. "Невтік" це взагалі з ким порівнюєте? На прес-конференції до року війни було (своїми словами): 1) Не вірив, що буде така війна 2) Не думав, що триватиме понад рік 3) Не вважає, що ще рік буде. Перші 2 пункти вже показали точність прогнозування як однієї з функцій управління. Тепер черга 3-го.
Да кто б дал нашему нано-Рейгану сдёрнуть к маме в Хайфу или на озёра близ Турина в затышнэ шале? Не для того столько денег в проект было вложено, чтоб Малыш мастерски играюший елдой на пианине какого искандера с Х-666 в противоатомном савецком бомбоубежище забоялся, сам ЫгрВалерр'ыч тут кофей пил, а не там где у него ещё три паспорта Наполеончик наш родной просто инструмент, и никто не даст ему раньше срока сломаться или даже затупиться Сам знал на что шёл, сейчас не 1918й год когда чистые Швондеры с Шариковыми на трон попёрли
ЛАД написав:yanyura К разговору о коллаборантах. 2 примера из Харьковской области.
В ваших примерах есть нюанс: 1-й, осужденный -
Колишній поліцейський
Також доповідав керівництву про місцезнаходження українських правоохоронців та їхньої табельної зброї.
"Він особисто брав участь в облавах проти місцевого населення. В одному з епізодів він разом із бойовиком з так званої лнр вдерся в будинок і вимагав від його власника видати місце зберігання трудових книжок та зброї місцевих правоохоронців"
2-я, оправданная -
отримала завдання від окупаційних військ, але повідомила про це у правоохоронні органи і завдання окупантів не виконувала.