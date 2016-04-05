RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3750375137523753>
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:13

  otg написав:
  flyman написав:Влада перш за все обіцяла мирне врегулювання конфлікту, так як 73% уставші.
Там ще посадкі корупціонерів. Вєліком в ОП, а не кортежами і т.д. і т.п.
Ви колись бачили щоб хтось виконував передвиборчі обіцянки? Мабуть зеля дійсно вірив що врегулює конфлікт, та пересажає всіх коррупціонерів. Але мрії, та реальність дуже часто не співпадають. Але я так розумію річ йде про нинішні обіцянки.

обнять і простіть, як ПАПу
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31019
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1469 раз.
Подякували: 2626 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:13

  otg написав:
  Дюрі-бачі написав:за яйця по 17 грн. так ніхто і не боїться сісти
Я таким як Ви завжди кажу. Займіться яйцями. Станете мл-ром :) У нас ринкова економіка. За це не саджають.


зи Пробачайте. Не уважний. Річ про армію. Це скоріше системна проблема, а не влади. Не вирішується вона посадками.

"наживатися на крові", забув?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31019
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1469 раз.
Подякували: 2626 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:23

  otg написав:А Вы хотели что б они все ныли ой как все плохо
вы фантазёр, хотите вы этого или нет)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17155
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3010 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:30

  flyman написав:як з язика зняв

там є і дата припинення трататухи
казкар вичитав з пояснювальної до з-пр-ту "21 вересня – «День миру» (день святкування мирного життя після Перемоги
України над російською військовою агресією);
21 вересня – «День миру» (день святкування мирного життя після Перемоги
України над російською військовою агресією)" https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1674500
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7395
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1532 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:33

  otg написав:Ну Скабеевы только и выискивают подобное в иностранной прессе.:) Часто сами вбрасывают подобное. Только восприятие данное информации далеко до реальности, как всегда. Их надежды вбить клин между западными партнерами тщетны. Ваши надежды, видимо совпадают с российскими пропагандонами. Спешу Вас огорчить :)


постановка вопроса должна быть такой - говорил политик слова или нет. если говорил - то то выясняем: он является российским пропагандоном, который вбивает клин между партнерами ?

возьмем в качестве примера следующее высказывание:

https://twitter.com/arekmularczyk/statu ... 9961665536
Od wielu już dekad kolejne rządy Niemcy straszą Polaków rewizja granic w przypadku podnoszenia sparwy reparacji.


сей политик является российским пропагандоном ?
pilker
 
Повідомлень: 238
З нами з: 20.09.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Хотелось бы услышать что они обещают? Я например в упор ничего не слышу. Лично для меня нынешняя власть имеет 2 плюса. Они делали дороги и то что Зе никуда не убежал, не засц-л как порох в свое время. Но это совсем не про реформы. Эта власть их делать не будет и не до них в нынешней ситуации.

По обіцянкам-цяцянкам дивіться, наприклад: https://www.slovoidilo.ua/obicjanky/vykonani
Зображення
Що маєте на увазі "не засц-л как порох в свое время"? Треба було переводити йому війну у таку фазу як зараз? Най би краще, як на мене, далі колотили мінські угоди і т.д., ніж так "закінчили війну". Дороги це для мене корупційний схематоз у великих масштабах. "Невтік" це взагалі з ким порівнюєте?
На прес-конференції до року війни було (своїми словами):
1) Не вірив, що буде така війна
2) Не думав, що триватиме понад рік
3) Не вважає, що ще рік буде.
Перші 2 пункти вже показали точність прогнозування як однієї з функцій управління. Тепер черга 3-го.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5696
З нами з: 19.04.12
Подякував: 85 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:55

  sashaqbl написав:
  flyman написав:У партнерів підрахунки в "доларах", і показує "доларовий калькулятор" що РФ давно мав настати "доларовий пісєц", а дивляться у вікно, а реальність інша, ВВП РФ впало лише на 2%.

Звісно, що тільки на 2 проценти. Саме тому уряд закриває всі статистичні дані...

:D :D :D :D Це точно!
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4516
З нами з: 11.11.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поставленные Россией цели в Украине сейчас можно достигнуть только военным путем - Песков.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1030
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:21

  Ой+ написав:
  otg написав:Хотелось бы услышать что они обещают? Я например в упор ничего не слышу. Лично для меня нынешняя власть имеет 2 плюса. Они делали дороги и то что Зе никуда не убежал, не засц-л как порох в свое время. Но это совсем не про реформы. Эта власть их делать не будет и не до них в нынешней ситуации.

По обіцянкам-цяцянкам дивіться, наприклад: https://www.slovoidilo.ua/obicjanky/vykonani
Зображення
Що маєте на увазі "не засц-л как порох в свое время"? Треба було переводити йому війну у таку фазу як зараз? Най би краще, як на мене, далі колотили мінські угоди і т.д., ніж так "закінчили війну". Дороги це для мене корупційний схематоз у великих масштабах. "Невтік" це взагалі з ким порівнюєте?
На прес-конференції до року війни було (своїми словами):
1) Не вірив, що буде така війна
2) Не думав, що триватиме понад рік
3) Не вважає, що ще рік буде.
Перші 2 пункти вже показали точність прогнозування як однієї з функцій управління. Тепер черга 3-го.

Да кто б дал нашему нано-Рейгану сдёрнуть к маме в Хайфу или на озёра близ Турина в затышнэ шале? Не для того столько денег в проект было вложено, чтоб Малыш мастерски играюший елдой на пианине какого искандера с Х-666 в противоатомном савецком бомбоубежище забоялся, сам ЫгрВалерр'ыч тут кофей пил, а не там где у него ещё три паспорта
Наполеончик наш родной просто инструмент, и никто не даст ему раньше срока сломаться или даже затупиться
Сам знал на что шёл, сейчас не 1918й год когда чистые Швондеры с Шариковыми на трон попёрли
барабашов
 
Повідомлень: 3057
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:yanyura
К разговору о коллаборантах. 2 примера из Харьковской области.

В ваших примерах есть нюанс:
1-й, осужденный -
Колишній поліцейський

Також доповідав керівництву про місцезнаходження українських правоохоронців та їхньої табельної зброї.

"Він особисто брав участь в облавах проти місцевого населення. В одному з епізодів він разом із бойовиком з так званої лнр вдерся в будинок і вимагав від його власника видати місце зберігання трудових книжок та зброї місцевих правоохоронців"


2-я, оправданная -
отримала завдання від окупаційних військ, але повідомила про це у правоохоронні органи і завдання окупантів не виконувала.


Отличия видите?

Потому я и написал
Какое - решит суд.

Напад росії і білорусі на Україну
yanyura
 
Повідомлень: 6831
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2047 раз.
Подякували: 1563 раз.
 
Профіль
7
  #<1 ... 3750375137523753>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114037
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483592
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4984
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.