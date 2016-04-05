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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3750375137523753>
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поставленные Россией цели в Украине сейчас можно достигнуть только военным путем - Песков.
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:21

  Ой+ написав:
  otg написав:Хотелось бы услышать что они обещают? Я например в упор ничего не слышу. Лично для меня нынешняя власть имеет 2 плюса. Они делали дороги и то что Зе никуда не убежал, не засц-л как порох в свое время. Но это совсем не про реформы. Эта власть их делать не будет и не до них в нынешней ситуации.

По обіцянкам-цяцянкам дивіться, наприклад: https://www.slovoidilo.ua/obicjanky/vykonani
Зображення
Що маєте на увазі "не засц-л как порох в свое время"? Треба було переводити йому війну у таку фазу як зараз? Най би краще, як на мене, далі колотили мінські угоди і т.д., ніж так "закінчили війну". Дороги це для мене корупційний схематоз у великих масштабах. "Невтік" це взагалі з ким порівнюєте?
На прес-конференції до року війни було (своїми словами):
1) Не вірив, що буде така війна
2) Не думав, що триватиме понад рік
3) Не вважає, що ще рік буде.
Перші 2 пункти вже показали точність прогнозування як однієї з функцій управління. Тепер черга 3-го.

Да кто б дал нашему нано-Рейгану сдёрнуть к маме в Хайфу или на озёра близ Турина в затышнэ шале? Не для того столько денег в проект было вложено, чтоб Малыш мастерски играюший елдой на пианине какого искандера с Х-666 в противоатомном савецком бомбоубежище забоялся, сам ЫгрВалерр'ыч тут кофей пил, а не там где у него ещё три паспорта
Наполеончик наш родной просто инструмент, и никто не даст ему раньше срока сломаться или даже затупиться
Сам знал на что шёл, сейчас не 1918й год когда чистые Швондеры с Шариковыми на трон попёрли
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:yanyura
К разговору о коллаборантах. 2 примера из Харьковской области.

В ваших примерах есть нюанс:
1-й, осужденный -
Колишній поліцейський

Також доповідав керівництву про місцезнаходження українських правоохоронців та їхньої табельної зброї.

"Він особисто брав участь в облавах проти місцевого населення. В одному з епізодів він разом із бойовиком з так званої лнр вдерся в будинок і вимагав від його власника видати місце зберігання трудових книжок та зброї місцевих правоохоронців"


2-я, оправданная -
отримала завдання від окупаційних військ, але повідомила про це у правоохоронні органи і завдання окупантів не виконувала.


Отличия видите?

Потому я и написал
Какое - решит суд.

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:39

  Ой+ написав:По обіцянкам-цяцянкам дивіться, наприклад: https://www.slovoidilo.ua/obicjanky/vykonani
Зображення


Давайте сравним обе стороны, обращая внимание и на количество обещаний, а также на "в процессе" (без цифр ваш скрин ни о чем):
Зображення

Зображення

Аналогично по Шмыгалю
https://www.slovoidilo.ua/persony/shmyh ... toliiovych
и Стефанчуку
https://www.slovoidilo.ua/persony/stefa ... eksiiovych
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:40

  detroytred написав:
  Ukrainian написав:

Який контраст з тим, що кажуть Успіх та Бобуа.
Всюди все по-різному.

Где Вы увидели контраст?
Вы сравниваете рекламный ролик "Гвардії наступу" и отзывы людей, воюющих уже год.
Между прочим, слова freeze не сильно отличаются от того, что пишут Успіх та Бобуа. Просто он меньше пишет.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:50

SEOUL, March 13 (Reuters) - South Korea should build nuclear weapons to bolster its defences against North Korea, even at the risk of international repercussions, the mayor of its capital city said, arguing that the country cannot be bound by the goal of denuclearisation.

In an exclusive interview with Reuters, Seoul Mayor Oh Se-hoon added new fuel to a growing debate over how South Korea should arm itself as the North races to perfect its capability to strike the South with tactical nuclear weapons.

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/seoul-mayor-calls-south-korean-nuclear-weapons-counter-threat-north-2023-03-13/


Мер Сеула і потенційни кандидат в Президенти від правлячої партії вважає, що Південній Кореї варто забити на договори про нерозповсюдження ядерної зброї і створити власну ЯЗ.
Схоже, що така думка з часом ставатиме дедалі попюлярнішою в країнах, які мають неадекватних сусідів.
І тільки достатня допомога Україні і відновлення в кордонах 91го року може зупинити цей процес. Сподіваюсь, у Вашингтоні це розуміють.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:54

  detroytred написав:Цих швейцарців фіг зрозумієш.
Нещодавно наголошували на скасування нейтралітету, такі промови лунали.
І бац отаке в результаті:
"«Надзвичайно небезпечно викидати ці фундаментальні принципи за борт зараз. Що стосується Швейцарії, війна не є частиною [нашої] ДНК. Позиція уряду зрозуміла. Це також відповідає моїй особистій позиції. Швейцарська зброя не повинна використовуватися у війнах», – заявив Берсе."
https://varta1.com.ua/news/prezident-ie ... 62227.html
В єдиних новинах ще вказали, що збираються утилізувати 39 ЗРК, як застарілі. Замість передачі Україні.
........

1. На "скасування нейтралітету" у Швейцарии не было ни слова, Вы что-то путаете. Речь шла о некотором изменении подходов к поставкам вооружений, но окончательного решения не было.
2. Мнение президента Швейцарии это только мнение. Он не принимает окончательного решения.
3. "Швейцарська зброя не повинна використовуватися у війнах" - логика не понятна. А где должна "використовуватися зброя"? В страйкболе?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:55

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Який контраст з тим, що кажуть Успіх та Бобуа.
Всюди все по-різному.


пару днів не заходив. Цікаво Pesikot вибачився за свій черговий безпідставний наїзд "брешете про моб. план" чи просто відморозився?

Відморозився.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:09

  yanyura написав:
  ЛАД написав:yanyura
К разговору о коллаборантах. 2 примера из Харьковской области.

В ваших примерах есть нюанс:
1-й, осужденный -
Колишній поліцейський

Також доповідав керівництву про місцезнаходження українських правоохоронців та їхньої табельної зброї.

"Він особисто брав участь в облавах проти місцевого населення. В одному з епізодів він разом із бойовиком з так званої лнр вдерся в будинок і вимагав від його власника видати місце зберігання трудових книжок та зброї місцевих правоохоронців"


2-я, оправданная -
отримала завдання від окупаційних військ, але повідомила про це у правоохоронні органи і завдання окупантів не виконувала.


Отличия видите?

Потому я и написал
Какое - решит суд.

Напад росії і білорусі на Україну

Первый ещё не осуждён.
Слідство вважало, що Вакуленко перейшла на бік ворога. Вона проводила роботу з налагодження постачання так званої гуманітарної допомоги з РФ і висвітлювала це у російських ЗМІ.

"До того ж жінка вербує з-поміж місцевого населення людей, які можуть працювати на користь агресора", — розповідали тоді у прокуратурі.

Вторая, думаю, подчёркнутое всё же делала. Есть, правда, вопрос, что подразумевала прокуратура под работой "на користь агресора" - уборка улиц это тоже работа "на користь агресора" в условиях оккупации?
Но я не об этом, а о выдвинутых обвинениях. Обвинения к этому полицейскому заметно отличаются от обвинений к тому полицейскому, о кот. я писал в прошлый раз. И я писал о принципе, о моральной оценке, а в жизни, конечно, решит суд. Хотя, к сожалению, бывают судебные ошибки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:17

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  flyman написав:У партнерів підрахунки в "доларах", і показує "доларовий калькулятор" що РФ давно мав настати "доларовий пісєц", а дивляться у вікно, а реальність інша, ВВП РФ впало лише на 2%.

Звісно, що тільки на 2 проценти. Саме тому уряд закриває всі статистичні дані...

:D :D :D :D Це точно!

В условиях войны мы тоже скрываем многие данные.
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