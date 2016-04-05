Додано: Пон 13 бер, 2023 15:55

Ой+ написав: .........

Що маєте на увазі "не засц-л как порох в свое время"? Треба було переводити йому війну у таку фазу як зараз? Най би краще, як на мене, далі колотили мінські угоди і т.д., ніж так "закінчили війну". .........Що маєте на увазі "не засц-л как порох в свое время"? Треба було переводити йому війну у таку фазу як зараз? Най би краще, як на мене, далі колотили мінські угоди і т.д., ніж так "закінчили війну".

Дороги це для мене корупційний схематоз у великих масштабах.

"Невтік" це взагалі з ким порівнюєте?

На прес-конференції до року війни було (своїми словами):

1) Не вірив, що буде така війна

2) Не думав, що триватиме понад рік

3) Не вважає, що ще рік буде.

Перші 2 пункти вже показали точність прогнозування як однієї з функцій управління. Тепер черга 3-го.

Як на мене, це теж було б краще. Але це залежало не тільки від нас, але й від другої сторони. Рішення перевести "у таку фазу як зараз" прийнято не нами.А про претензії до Зе, шо він для цього (закінчення війни) до 24.02 зробив недостатньо, я вже висловлював.Якшо так підходити, то так можна оцінити будь-яку держпрограму, навіть програму переозброєння армії.Не треба порівнювати. Просто не втік. В перші дні так зробив би не будь-який президент. Ризик був великий.1. Гадаю, не тільки він. Та й важко сказати, чи то так, чи це сьогоднішні слова з якоюсь пропагандистською метою.2. Це залежить не тільки (не стільки?) від нього. Сьогодні хтось в Україні зможе визначити дату закінчення війни? Крім Буданова?3. Це вже явно для підбадьорення населення. Сказати зараз, що війна буде триватиме ще 2 чи 3 роки, сьогодні, мабуть, все ж таки недоречно. Тим більше, шо це не твердження, а більше надія.