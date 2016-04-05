Обязательно нужно выдумать компромат. То ядерка, то без конца наступления с беларуси, потом грандиозное наступление с рфии. И постоянно вот вот ещё 3 дня, 3 недели
Теперь вот бабки кончатся.
А как же бензин? Электрика?
Как утомили, коллаборанты уевы
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Додано: Пон 13 бер, 2023 15:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Обязательно нужно выдумать компромат. То ядерка, то без конца наступления с беларуси, потом грандиозное наступление с рфии. И постоянно вот вот ещё 3 дня, 3 недели
Теперь вот бабки кончатся.
А как же бензин? Электрика?
Как утомили, коллаборанты уевы
Додано: Пон 13 бер, 2023 15:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 13 бер, 2023 15:55
Як на мене, це теж було б краще. Але це залежало не тільки від нас, але й від другої сторони. Рішення перевести "у таку фазу як зараз" прийнято не нами.
А про претензії до Зе, шо він для цього (закінчення війни) до 24.02 зробив недостатньо, я вже висловлював.
Якшо так підходити, то так можна оцінити будь-яку держпрограму, навіть програму переозброєння армії.
Не треба порівнювати. Просто не втік. В перші дні так зробив би не будь-який президент. Ризик був великий.
1. Гадаю, не тільки він. Та й важко сказати, чи то так, чи це сьогоднішні слова з якоюсь пропагандистською метою.
2. Це залежить не тільки (не стільки?) від нього. Сьогодні хтось в Україні зможе визначити дату закінчення війни? Крім Буданова?
3. Це вже явно для підбадьорення населення. Сказати зараз, що війна буде триватиме ще 2 чи 3 роки, сьогодні, мабуть, все ж таки недоречно. Тим більше, шо це не твердження, а більше надія.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 13 бер, 2023 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 бер, 2023 15:56
Додано: Пон 13 бер, 2023 15:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 13 бер, 2023 16:05
В Украине? Не отслеживал. В первые дни это был не самый интересный вопрос.
И топ-политики это всё же не президент. Для врага они не представляли первостепенного интереса.
В мировой истории такое бывало достаточно часто. Пример Сальвадора Альенде не самый типичный.
P.s. В то, что с Запада такие предложения к нему были, вполне верю.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 13 бер, 2023 16:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 бер, 2023 16:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 13 бер, 2023 16:12
Саме так. Вітаха навчився у мухи зрадоньці. Там теж все «К.О.»чекав і не дочекався….
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