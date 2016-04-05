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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3750375137523753
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flysoulfly написав:
  Hotab написав:vitaliian ,

некоторые особо наивные считают, что финансовая поддержка может быть вечной


Тут би визначитись, якщо поддєржка зникне літом, то КРЖН все одно вгору, як вітаха прогнозує на сусідній гілці??
ага , взлетит же... на воздух.... постепенно.
Обязательно нужно выдумать компромат. То ядерка, то без конца наступления с беларуси, потом грандиозное наступление с рфии. И постоянно вот вот ещё 3 дня, 3 недели
Теперь вот бабки кончатся.
А как же бензин? Электрика?
Как утомили, коллаборанты уевы
beee
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В условиях войны мы тоже скрываем многие данные.

Ви реально не бачите різниці між військовими даними і економічною статистикою?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:55

  Ой+ написав:.........
Що маєте на увазі "не засц-л как порох в свое время"? Треба було переводити йому війну у таку фазу як зараз? Най би краще, як на мене, далі колотили мінські угоди і т.д., ніж так "закінчили війну".

Як на мене, це теж було б краще. Але це залежало не тільки від нас, але й від другої сторони. Рішення перевести "у таку фазу як зараз" прийнято не нами.
А про претензії до Зе, шо він для цього (закінчення війни) до 24.02 зробив недостатньо, я вже висловлював.

Дороги це для мене корупційний схематоз у великих масштабах.

Якшо так підходити, то так можна оцінити будь-яку держпрограму, навіть програму переозброєння армії.

"Невтік" це взагалі з ким порівнюєте?

Не треба порівнювати. Просто не втік. В перші дні так зробив би не будь-який президент. Ризик був великий.

На прес-конференції до року війни було (своїми словами):
1) Не вірив, що буде така війна
2) Не думав, що триватиме понад рік
3) Не вважає, що ще рік буде.
Перші 2 пункти вже показали точність прогнозування як однієї з функцій управління. Тепер черга 3-го.

1. Гадаю, не тільки він. Та й важко сказати, чи то так, чи це сьогоднішні слова з якоюсь пропагандистською метою.
2. Це залежить не тільки (не стільки?) від нього. Сьогодні хтось в Україні зможе визначити дату закінчення війни? Крім Буданова? :)
3. Це вже явно для підбадьорення населення. Сказати зараз, що війна буде триватиме ще 2 чи 3 роки, сьогодні, мабуть, все ж таки недоречно. Тим більше, шо це не твердження, а більше надія.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 13 бер, 2023 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:56

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:В условиях войны мы тоже скрываем многие данные.

Ви реально не бачите різниці між військовими даними і економічною статистикою?

А "економічна статистика" у нас сегодня вся открыта?
Не проверял, но, помню, читал о том, что часть тоже закрыли. Возможно, ошибаюсь?
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А "економічна статистика" у нас сегодня вся открыта?

Так, наскільки я знаю.
  ЛАД написав:Не треба порівнювати. Просто не втік. В перші дні так зробив би не будь-який президент. Ризик був великий.

А хто з топ політиків втік?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:05

  sashaqbl написав:.........
  ЛАД написав:Не треба порівнювати. Просто не втік. В перші дні так зробив би не будь-який президент. Ризик був великий.

А хто з топ політиків втік?

В Украине? Не отслеживал. В первые дни это был не самый интересный вопрос.
И топ-политики это всё же не президент. Для врага они не представляли первостепенного интереса.
В мировой истории такое бывало достаточно часто. Пример Сальвадора Альенде не самый типичный.

P.s. В то, что с Запада такие предложения к нему были, вполне верю.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 13 бер, 2023 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як зручно:
  ЛАД написав:Не отслеживал.

То поцікавтеся, перед тим як розхвалювати боневтіка.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:12



Теперь вот бабки кончатся.
А как же бензин? Электрика?
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Саме так. Вітаха навчився у мухи зрадоньці. Там теж все «К.О.»чекав і не дочекався….
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