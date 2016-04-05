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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 13 бер, 2023 15:19
flysoulfly написав: Hotab написав:vitaliian
,
некоторые особо наивные считают, что финансовая поддержка может быть вечной
Тут би визначитись, якщо поддєржка зникне літом, то КРЖН все одно вгору, як вітаха прогнозує на сусідній гілці??
ага , взлетит же... на воздух.... постепенно.
Обязательно нужно выдумать компромат. То ядерка, то без конца наступления с беларуси, потом грандиозное наступление с рфии. И постоянно вот вот ещё 3 дня, 3 недели
Теперь вот бабки кончатся.
А как же бензин? Электрика?
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Додано: Пон 13 бер, 2023 15:31
ЛАД написав:
В условиях войны мы тоже скрываем многие данные.
Ви реально не бачите різниці між військовими даними і економічною статистикою?
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sashaqbl
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Додано: Пон 13 бер, 2023 15:55
Ой+ написав:
.........
Що маєте на увазі "не засц-л как порох в свое время"? Треба було переводити йому війну у таку фазу як зараз? Най би краще, як на мене, далі колотили мінські угоди і т.д., ніж так "закінчили війну".
Як на мене, це теж було б краще. Але це залежало не тільки від нас, але й від другої сторони. Рішення перевести "у таку фазу як зараз" прийнято не нами.
А про претензії до Зе, шо він для цього (закінчення війни) до 24.02 зробив недостатньо, я вже висловлював.
Дороги це для мене корупційний схематоз у великих масштабах.
Якшо так підходити, то так можна оцінити будь-яку держпрограму, навіть програму переозброєння армії.
"Невтік" це взагалі з ким порівнюєте?
Не треба порівнювати. Просто не втік. В перші дні так зробив би не будь-який президент. Ризик був великий.
На прес-конференції до року війни було (своїми словами):
1) Не вірив, що буде така війна
2) Не думав, що триватиме понад рік
3) Не вважає, що ще рік буде.
Перші 2 пункти вже показали точність прогнозування як однієї з функцій управління. Тепер черга 3-го.
1. Гадаю, не тільки він. Та й важко сказати, чи то так, чи це сьогоднішні слова з якоюсь пропагандистською метою.
2. Це залежить не тільки (не стільки?) від нього. Сьогодні хтось в Україні зможе визначити дату закінчення війни? Крім Буданова?
3. Це вже явно для підбадьорення населення. Сказати зараз, що війна буде триватиме ще 2 чи 3 роки, сьогодні, мабуть, все ж таки недоречно. Тим більше, шо це не твердження, а більше надія.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 13 бер, 2023 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 15:56
sashaqbl написав: ЛАД написав:
В условиях войны мы тоже скрываем многие данные.
Ви реально не бачите різниці між військовими даними і економічною статистикою?
А "економічна статистика" у нас сегодня вся открыта?
Не проверял, но, помню, читал о том, что часть тоже закрыли. Возможно, ошибаюсь?
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Додано: Пон 13 бер, 2023 15:59
ЛАД написав:
А "економічна статистика" у нас сегодня вся открыта?
Так, наскільки я знаю.
ЛАД написав:
Не треба порівнювати. Просто не втік. В перші дні так зробив би не будь-який президент. Ризик був великий.
А хто з топ політиків втік?
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Додано: Пон 13 бер, 2023 16:05
sashaqbl написав:
.........
ЛАД написав:
Не треба порівнювати. Просто не втік. В перші дні так зробив би не будь-який президент. Ризик був великий.
А хто з топ політиків втік?
В Украине? Не отслеживал. В первые дни это был не самый интересный вопрос.
И топ-политики это всё же не президент. Для врага они не представляли первостепенного интереса.
В мировой истории такое бывало достаточно часто. Пример Сальвадора Альенде не самый типичный.
P.s. В то, что с Запада такие предложения к нему были, вполне верю.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 13 бер, 2023 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 16:09
Як зручно:
ЛАД написав:
Не отслеживал.
То поцікавтеся, перед тим як розхвалювати боневтіка.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 16:15
sashaqbl написав:
Як зручно:
ЛАД написав:
Не отслеживал.
То поцікавтеся, перед тим як розхвалювати боневтіка.
Вы остальное в моём ответе не прочитали?
Топ-политики это не президент.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 16:15
ЛАД написав:
3. "Швейцарська зброя не повинна використовуватися у війнах"
Також посміявся з цієї глибокої думки.
Цікаво, а покупці швейцарської зброї не призадумаються над цими словами перед купівлею у них зброї.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 16:34
ЛАД написав:
Вы остальное в моём ответе не прочитали?
Топ-политики это не президент.
Ок. Крім заяв арестовича про сотні замахів на Президента - є якісь пруфи, що він був мішенню?
Скільки ракет прилетіло в урядовий квартал? А може додому до нього щось прилетіло?
Ви якось переоцінюєте героїзм Зеленського. І недооцінюєте його пройоби в підготовці до війни.
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