Додано: Пон 13 бер, 2023 17:33

sashaqbl написав: ..........

Вже 100 разів це тут обговорювали. Так, 100 ракет в рік. На 6 залпів однієї батареї. Пів дня війнию. Навіть не 3 дні, до яких готувалась Росія.

Це і є пройоб, враховуючи, що розхід ракет до РСЗВ йде на тисячі(в одному з пакетів допомоги від США бачив цифру в 3400 ракет GMLRS).

Я не знаю можливостей по виготовленню в КБ "Луч", але впевнений, що при наявності держзамовлення хоча б кілька тисяч в рік виготовляти було б можливо. Не десятки тисяч, які були потрібні, але й не 100 ракет в рік! ..........Вже 100 разів це тут обговорювали. Так, 100 ракет в рік. На 6 залпів однієї батареї. Пів дня війнию. Навіть не 3 дні, до яких готувалась Росія.Це і є пройоб, враховуючи, що розхід ракет до РСЗВ йде на тисячі(в одному з пакетів допомоги від США бачив цифру в 3400 ракет GMLRS).по виготовленню в КБ "Луч",, що при наявності держзамовлення хоча б кілька тисяч в рік виготовляти було б можливо. Не десятки тисяч, які були потрібні, але й не 100 ракет в рік!

Интересно читать.У нас не хватало и не хватает не только Ольхи, но и снарядов старых образцов и просто патронов к стрелковому оружию. Почему Вы не предъявляете претензий к Порошенко? Он-то точно собирался воевать (и воевал). Производство патронов уж точно никакой сложности не представляет.Остальное в моём ответе замнём? О влиянии полит. предпочтений промолчите?P.s. Мой ответудалили. А там я писал, о его упрёке в адрес Союза "ссср клепал на 70% годового бюджета оружие, а народу не могли дать минимально нормальные товары(и чтобы за ними не было очереди), не умеет сами -просто купите за границей (хотя бы у чехов )".Мы должны были "клепать на 70% годового бюджета оружие"? И наплевать на достаточно низкий уровень жизни народа даже в условиях относительно низких затрат на оборону?