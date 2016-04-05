ЛАД написав:Вы остальное в моём ответе не прочитали? Топ-политики это не президент.
Ок. Крім заяв арестовича про сотні замахів на Президента - є якісь пруфи, що він був мішенню? Скільки ракет прилетіло в урядовий квартал? А може додому до нього щось прилетіло? Ви якось переоцінюєте героїзм Зеленського. І недооцінюєте його пройоби в підготовці до війни.
1. Заявления были не только от Арестовича. 2. Опасность только от того, прилетели ракеты или нет? О том, что была вполне реальная опасность захвата Киева, Вы не помните? О том, как были забиты дороги от Киева на запад, забыли? Или не знаете? 3. Я не "переоцінюю" его героизм, а Вы сильно "переоцінюєте його пройоби в підготовці до війни". Кстати, недавно попадались цифры по "срыву ракетной программы" по Ольхе. До 2020 произведено 98 ракет, в 2021 - 100 ракет. Может быть на 1-2ракеты в цифрах ошибаюсь, ссылку не сохранил, искать не буду. Хотите, поищите сами. Так что "пройоби" на этом форуме сильно переоценивают. И Вы в том числе. Политические предпочтения мозги сильно засоряют.
P.s. К вопросу о влиянии полит. предпочтений обратите внимание на достаточно мерзкий комментарий viewtopic.php?p=5553377#p5553377. Со мной Вы спорите, а с этим полностью согласны?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 13 бер, 2023 17:14, всього редагувалось 2 разів.
yanyura написав:Давайте сравним обе стороны, обращая внимание и на количество обещаний, а также на "в процессе" (без цифр ваш скрин ни о чем):
Я не збирався взагалі співставляти, але казати що нічого нова влада не обіцяла, це не так. Виконання в %, то теж таке, можна ще і співставити важкість і значущість кожного, бо 1 може бути вагомішим за сотні чи і тисячі інших. Зараз хтось вчиться на своїх гірких помилках, але спокутувати приходиться всім. І треба мати і план оптимістичний, реалістичний, песимістичний.
ЛАД написав:В мировой истории такое бывало достаточно часто. Пример Сальвадора Альенде не самый типичный.
есть мнение что Альенде поспешил-понервничал и уработал себя сам до (ну, после не очень ) него приличные политики в Чили лет 100 (вот не вру) садились-ссылались а потом триумфально возвращались - а шо делать - медь всем нужна
но, конечно, такое только в культурной стране, с Амином пришлось по другому, сответстенно и с последующими было по другому, специфика местности ( Ирак и т.п. аналогично)
Востаннє редагувалось cohan в Пон 13 бер, 2023 17:21, всього редагувалось 2 разів.
yanyura написав:Давайте сравним обе стороны, обращая внимание и на количество обещаний, а также на "в процессе" (без цифр ваш скрин ни о чем):
Я не збирався взагалі співставляти, але казати що нічого нова влада не обіцяла, це не так. Виконання в %, то теж таке, можна ще і співставити важкість і значущість кожного, бо 1 може бути вагомішим за сотні чи і тисячі інших. Зараз хтось вчиться на своїх гірких помилках, але спокутувати приходиться всім. І треба мати і план оптимістичний, реалістичний, песимістичний.
Согласен. Но практически единственное и основное невыполненное обещание это обещание мира. Ну ещё о весенних посадках. Но главное первое. Об этом уже писали. А "посадки" вопрос серьёзный и за день не решается. Для этого нужно серьёзное переформатирование всего государства и общества.
ЛАД написав:Кстати, недавно попадались цифры по "срыву ракетной программы" по Ольхе. До 2020 произведено 98 ракет, в 2021 - 100 ракет. Может быть на 1-2ракеты в цифрах ошибаюсь, ссылку не сохранил, искать не буду. Хотите, поищите сами. Так что "пройоби" на этом форуме сильно переоценивают. И Вы в том числе. Политические предпочтения мозги сильно засоряют.
Вже 100 разів це тут обговорювали. Так, 100 ракет в рік. На 6 залпів однієї батареї. Пів дня війнию. Навіть не 3 дні, до яких готувалась Росія. Це і є пройоб, враховуючи, що розхід ракет до РСЗВ йде на тисячі(в одному з пакетів допомоги від США бачив цифру в 3400 ракет GMLRS). Я не знаю можливостей по виготовленню в КБ "Луч", але впевнений, що при наявності держзамовлення хоча б кілька тисяч в рік виготовляти було б можливо. Не десятки тисяч, які були потрібні, але й не 100 ракет в рік!
ЛАД написав:Вы остальное в моём ответе не прочитали? Топ-политики это не президент.
Ок. Крім заяв арестовича про сотні замахів на Президента - є якісь пруфи, що він був мішенню? Скільки ракет прилетіло в урядовий квартал? А може додому до нього щось прилетіло? Ви якось переоцінюєте героїзм Зеленського. І недооцінюєте його пройоби в підготовці до війни.
1. Заявления были не только от Арестовича. 2. Опасность только от того, прилетели ракеты или нет? О том, что была вполне реальная опасность захвата Киева, Вы не помните? О том, как были забиты дороги от Киева на запад, забыли? Или не знаете? 3. Я не "переоцінюю" его героизм, а Вы сильно "переоцінюєте його пройоби в підготовці до війни". Кстати, недавно попадались цифры по "срыву ракетной программы" по Ольхе. До 2020 произведено 98 ракет, в 2021 - 100 ракет. Может быть на 1-2ракеты в цифрах ошибаюсь, ссылку не сохранил, искать не буду. Хотите, поищите сами. Так что "пройоби" на этом форуме сильно переоценивают. И Вы в том числе. Политические предпочтения мозги сильно засоряют.
P.s. К вопросу о влиянии полит. предпочтений обратите внимание на достаточно мерзкий комментарий viewtopic.php?p=5553377#p5553377. Со мной Вы спорите, а с этим полностью согласны?
Може і не на сто. А що хіба не Зіцпрєдсєдатєль Фунт?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 13 бер, 2023 17:24, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:В мировой истории такое бывало достаточно часто. Пример Сальвадора Альенде не самый типичный.
есть мнение что Альенде поспешил-понервничал и уработал себя сам до (ну, после не очень ) него приличные политики в Чили лет 100 (вот не вру) садились-ссылались а потом триумфально возвращались - а шо делать - медь всем нужна
но, конечно, такое только в культурной стране, с Амином пришлось по другому
Альенде решил сделать революцию, а не мелкие реформы. Но я вспомнил о нём не в связи с этим, а только к вопросу о героизме. Он вполне мог сбежать и, возможно (?), потом "триумфально вернуться". А, возможно, и нет (скорее всего).
yanyura написав:Давайте сравним обе стороны, обращая внимание и на количество обещаний, а также на "в процессе" (без цифр ваш скрин ни о чем):
Я не збирався взагалі співставляти, але казати що нічого нова влада не обіцяла, це не так. Виконання в %, то теж таке, можна ще і співставити важкість і значущість кожного, бо 1 може бути вагомішим за сотні чи і тисячі інших. Зараз хтось вчиться на своїх гірких помилках, але спокутувати приходиться всім. І треба мати і план оптимістичний, реалістичний, песимістичний.
Согласен. Но практически единственное и основное невыполненное обещание это обещание мира. Ну ещё о весенних посадках. Но главное первое. Об этом уже писали. А "посадки" вопрос серьёзный и за день не решается. Для этого нужно серьёзное переформатирование всего государства и общества.
Ага, знищення Констутуційног суду, переформатування влади під ОП (єслі чьо в нас парламентсько-президентська республіка), і ще купа порушень Конституції.
sashaqbl написав:.......... Вже 100 разів це тут обговорювали. Так, 100 ракет в рік. На 6 залпів однієї батареї. Пів дня війнию. Навіть не 3 дні, до яких готувалась Росія. Це і є пройоб, враховуючи, що розхід ракет до РСЗВ йде на тисячі(в одному з пакетів допомоги від США бачив цифру в 3400 ракет GMLRS). Я не знаю можливостей по виготовленню в КБ "Луч", але впевнений, що при наявності держзамовлення хоча б кілька тисяч в рік виготовляти було б можливо. Не десятки тисяч, які були потрібні, але й не 100 ракет в рік!
Интересно читать. У нас не хватало и не хватает не только Ольхи, но и снарядов старых образцов и просто патронов к стрелковому оружию. Почему Вы не предъявляете претензий к Порошенко? Он-то точно собирался воевать (и воевал). Производство патронов уж точно никакой сложности не представляет. Остальное в моём ответе замнём? О влиянии полит. предпочтений промолчите?
P.s. Мой ответ prodigy удалили. А там я писал, о его упрёке в адрес Союза "ссср клепал на 70% годового бюджета оружие, а народу не могли дать минимально нормальные товары(и чтобы за ними не было очереди), не умеет сами -просто купите за границей (хотя бы у чехов )". Мы должны были "клепать на 70% годового бюджета оружие"? И наплевать на достаточно низкий уровень жизни народа даже в условиях относительно низких затрат на оборону?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 13 бер, 2023 17:43, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Цих швейцарців фіг зрозумієш. Нещодавно наголошували на скасування нейтралітету, такі промови лунали. І бац отаке в результаті: "«Надзвичайно небезпечно викидати ці фундаментальні принципи за борт зараз. Що стосується Швейцарії, війна не є частиною [нашої] ДНК. Позиція уряду зрозуміла. Це також відповідає моїй особистій позиції. Швейцарська зброя не повинна використовуватися у війнах», – заявив Берсе." https://varta1.com.ua/news/prezident-ie ... 62227.html В єдиних новинах ще вказали, що збираються утилізувати 39 ЗРК, як застарілі. Замість передачі Україні. ........
1. На "скасування нейтралітету" у Швейцарии не было ни слова, Вы что-то путаете. Речь шла о некотором изменении подходов к поставкам вооружений, но окончательного решения не было. 2. Мнение президента Швейцарии это только мнение. Он не принимает окончательного решения. 3. "Швейцарська зброя не повинна використовуватися у війнах" - логика не понятна. А где должна "використовуватися зброя"? В страйкболе?
Без образ. Я Вам спробую пояснити на цьому прикладі чому не виникає бажання обговорення з Вами.
Гугл Вам на допомогу. Він Вам підкаже, що зміна підходів до постачання зброї - це і є відмова від нейтралітету. Забиваєте: *Швейцарія скасування нейтралітету*. І їжаку зрозуміло, що поки не категорична повна! відмова.
Навіть більше можна сказати. Що Швейцарія вже зробила крок всупереч своєму нейтралітету. В іншій сфері. "Швейцарія уперше, всупереч своєму нейтралітету, вирішила застосувати проти Росії такі ж санкції, як і Європейський Союз." https://www.radiosvoboda.org/a/shveytsa ... 28699.html
Ну і сприймати мою твердження "Нещодавно наголошували на скасування нейтралітету, такі промови лунали.", як прийняття кінцевого рішення --- це теж ...
Тобто мені прийшлось пояснювати кепочевидні речі, тому що Ви чомусь вирішили сприйняти мої твердження буцімто я взагалі не розумію тему, повний нуль. І це не помилка моя або Ваша, а саме свідоме Ваше сприйняття моїх тверджень.
З.и. я поставив дійсно питання - чому Швейцарія зробила такі піруети? Воно складне. Його можна обговорювати. Видвигати свої міркування, догадки. Але копирсатися в кепочевидностях..., пояснювати, що я не дурень))) Звиняйте.