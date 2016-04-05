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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3752375337543755
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:У нас не хватало и не хватает не только Ольхи, но и снарядов старых образцов и просто патронов к стрелковому оружию. Почему Вы не предъявляете претензий к Порошенко? Он-то точно собирался воевать (и воевал). Производство патронов уж точно никакой сложности не представляет.
Остальное в моём ответе замнём? О влиянии полит. предпочтений промолчите

Нічого тут заминати. Так, я вважаю, що Порошенко був би кращим Президентом, ніж Зеленський.
Так, Порошенко теж просрав підготовку до війни.Не відновлено виробництво боєприпасів + були втрачені наявні склади, і це була величезна стратегічна перемога Росії.
Разом з тим, на відміну від вас, я не вихваляю Порошенка, "бо не втік".
І пройоби з Шокіним, Яремою і Махніцьким - це реально ублюдство в тих умовах. Ублюдство Порошенка, яке я не виправдовую "потребами в трансформації суспільства". Потрібна в першу чергу політична воля, тоді суспільство з часом трансформується.
sashaqbl
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