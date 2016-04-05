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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3753375437553756>
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 17:55

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:У нас не хватало и не хватает не только Ольхи, но и снарядов старых образцов и просто патронов к стрелковому оружию. Почему Вы не предъявляете претензий к Порошенко? Он-то точно собирался воевать (и воевал). Производство патронов уж точно никакой сложности не представляет.
Остальное в моём ответе замнём? О влиянии полит. предпочтений промолчите

Нічого тут заминати. Так, я вважаю, що Порошенко був би кращим Президентом, ніж Зеленський.
Так, Порошенко теж просрав підготовку до війни.Не відновлено виробництво боєприпасів + були втрачені наявні склади, і це була величезна стратегічна перемога Росії.
Разом з тим, на відміну від вас, я не вихваляю Порошенка, "бо не втік".
І пройоби з Шокіним, Яремою і Махніцьким - це реально ублюдство в тих умовах. Ублюдство Порошенка, яке я не виправдовую "потребами в трансформації суспільства". Потрібна в першу чергу політична воля, тоді суспільство з часом трансформується.
UPD: Але при всіх пройобах Порошенка, якщо порівняти ЗСУ зразка 17го року і ЗСУ зразка 14го року, а також ЗСУ 22 року з ЗСУ 19 року, то очевидно, хто і як готувався до війни.

Я "не вихваляю" ни одного, ни второго.
Вы "не вихваляєте" Порошенко, но и не высказываете к нему претензий. Все претензии только к Зеленскому.
И Вы правильно пишете: "з часом". Для трансформации общества "час" нужен не маленький.
Считаете, что ЗСУ 22 року заметно хуже ЗСУ 19 року, да и ещё и "очевидно"? :shock:
Или опять: "Я не знаю можливостей ..., але впевнений"?

Я там немного дописал пост о "ссср клепал на 70% годового бюджета оружие". Возможно, Вы писали свой пост, не видя этого. Посмотрите и, если не лень, Ваши мысли по этому поводу.

P.s. О viewtopic.php?p=5553377#p5553377 Вы промолчите? Считаете всё правильно? И насчёт "мамы в Хайфе", и о многом другом?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 13 бер, 2023 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 17:56

  otg написав:
  finuser521 написав:
Поки Арестович не почав злітати в кювет на поворотах.
С ракетой? Да согласен. Я вот до сих пор не пойму к чему он ляпнул. Вроде не дурак и должен был понимать последствия. Но кампания против него началась значительно раньше.

Арестович професійний п**дабол. Він взагалі порожнє місце.

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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Считаете, что ЗСУ 22 року заметно хуже ЗСУ 19 року, да и ещё и "очевидно"?
Или опять: "Я не знаю можливостей ..., але впевнений"?

Вважаю що з 14 по 17, навіть по 19, було якісне покращення можливостей ЗСУ.
З 19 по 22 цього не відбулося. Хоча причини в 21 році були. Підготовка до війни просрана.
Обєктивно, Зеленський з Арестовичем в перші дні війни дійсно зробили багато своїми відосіками. Але сумарно, на мою думку, просрано значно більше, аніж здобуто.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Вже 100 разів це тут обговорювали. Так, 100 ракет в рік. На 6 залпів однієї батареї. Пів дня війнию. Навіть не 3 дні, до яких готувалась Росія.
Це і є пройоб, враховуючи, що розхід ракет до РСЗВ йде на тисячі(в одному з пакетів допомоги від США бачив цифру в 3400 ракет GMLRS).
Я не знаю можливостей по виготовленню в КБ "Луч", але впевнений, що при наявності держзамовлення хоча б кілька тисяч в рік виготовляти було б можливо. Не десятки тисяч, які були потрібні, але й не 100 ракет в рік!

Давайте починати із бюджету. Вільха імовірно коштує тих самих 100 тис. доларів за ракету, як GMLRS при тому що вона втричі важча. 100 ракет, це десь 10 млн. доларів або близько 1% від всіх грошей на закупівлю озброєнь. В той же час було критично важливим купити перший дивізон Нептуна за 40 млн. доларів, або 4%, що й було доведено практикою. 3400 ракет -це 340 мільйонів доларів, або 34% від всіх закупівель озброєнь, що якось овердофіга. А були ще програма технічного обслуговування ракет Точка і Точка-У, якими в'їбали той самий УДК Саратов та ще мабуть багато чого, програма Буревій - модернізація Урагана, 40 км снаряди від КБ Південне до Града, якісь закупки озброєнь до 100 мм Рапіри та врешті решт гроші на знімання зі зберігання артилерійського озброєння для формування нових бригад після 2014 року. А ще була масова закупівля (біля 7000 ) ракет Стугна, якими теж багато чого спалили.
А ще була епідемія коронавірусу 2020-2021... Забули?
При цьому ми повертаємось до джерел - а чи готові всі сплачувати більше податків?
Чи готові радикально підвищити податки ФОП, як ключовий механізм оптимізації податків для великого бізнесу.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:17

  detroytred написав:......
Без образ. ... не виникає бажання обговорення з Вами.

У меня тоже.
Во времена, когда Вы были "марксистом" в Ваших ростах было больше логики.
Пример - Ваше видео о "Гвардии наступу" и его сравнение со словами Успіха и Бобюа.

З.и. я поставив дійсно питання - чому Швейцарія зробила такі піруети?

Вы здесь всё правильно пишете со ссылками на гугл.
Но вот при этих ссылках я не вижу никаких "пируэтов".
Пока что вижу только отсутствие окончательного решения.
Так что обсуждать можно пока что не "пируэты", а только позицию Швейцарии. Позиция довольно слабая. В 41-45 это было понятнее - в условиях полного окружения сложно принять сторону антигитлеровской коалиции, а сторону Гитлера тоже как-то чересчур. Сегодня ситуация не такая.
И поставки оружия это, возможно, и нарушение нейтралитета, но всё же не полное - это не участие в войне.

"Звиняйте."
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:19

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:..........
Вже 100 разів це тут обговорювали. Так, 100 ракет в рік. На 6 залпів однієї батареї. Пів дня війнию. Навіть не 3 дні, до яких готувалась Росія.
Це і є пройоб, враховуючи, що розхід ракет до РСЗВ йде на тисячі(в одному з пакетів допомоги від США бачив цифру в 3400 ракет GMLRS).
Я не знаю можливостей по виготовленню в КБ "Луч", але впевнений, що при наявності держзамовлення хоча б кілька тисяч в рік виготовляти було б можливо. Не десятки тисяч, які були потрібні, але й не 100 ракет в рік!

Интересно читать. :)
У нас не хватало и не хватает не только Ольхи, но и снарядов старых образцов и просто патронов к стрелковому оружию. Почему Вы не предъявляете претензий к Порошенко? Он-то точно собирался воевать (и воевал). Производство патронов уж точно никакой сложности не представляет.
Остальное в моём ответе замнём? О влиянии полит. предпочтений промолчите?

P.s. Мой ответ prodigy удалили. А там я писал, о его упрёке в адрес Союза "ссср клепал на 70% годового бюджета оружие, а народу не могли дать минимально нормальные товары(и чтобы за ними не было очереди), не умеет сами -просто купите за границей (хотя бы у чехов )".
Мы должны были "клепать на 70% годового бюджета оружие"? И наплевать на достаточно низкий уровень жизни народа даже в условиях относительно низких затрат на оборону?

клепати треба було стільки, щоб дорого було нападати на Україну,
а не навпаки, ще й що було заміновано, то розмінували
та й дороги вкатали, щоб швидше заїхали до Херсона/Києва
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:19

https://antikor.com.ua/articles/615296- ... ju_-_audio

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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:20

  flyman написав:"наживатися на крові", забув?
Коли не було крові на чому наживались? Ще раз повторюю це системна проблема.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:24

  otg написав:
  flyman написав:"наживатися на крові", забув?
Коли не було крові на чому наживались? Ще раз повторюю це системна проблема.

Звучить як виправдання, а тоді було "я Ваш вирок"!
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Вже 100 разів це тут обговорювали. Так, 100 ракет в рік. На 6 залпів однієї батареї. Пів дня війнию. Навіть не 3 дні, до яких готувалась Росія.
Це і є пройоб, враховуючи, що розхід ракет до РСЗВ йде на тисячі(в одному з пакетів допомоги від США бачив цифру в 3400 ракет GMLRS).
Я не знаю можливостей по виготовленню в КБ "Луч", але впевнений, що при наявності держзамовлення хоча б кілька тисяч в рік виготовляти було б можливо. Не десятки тисяч, які були потрібні, але й не 100 ракет в рік!

В мене основна претензія др зелених по Нептунам. Нам пощастило, що не було десанту біля Одеси, була б сотня Нептунів, а не чотири, то не посміли б підійти до берега, замінувати водні шляхи. Може б не було б і морської блокади, яка принесла нам величезні економічні збитки.
Турчинов розумів, що нам потрібні протикорабельні ракети, і зробив максимум, Зеленський ... що він розумів, судячи по маніакальному бажанню зупинити все, що робили попередники і кругом поставити своїх людей, він нічого не розумів, а, виходячи з того, що і не кається за помилки, нічого і досі не зрозумів.
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