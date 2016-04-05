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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3754375537563757>
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:37

  Puente написав:.......
Польща-Німеччина - поляки цілком правильно роблять акценти - чомусь німці перед СРСР ( а насправді перед росією ) каються , а перед іншими якось не дуже ...

Немцы каялись не только перед Союзом. И репарации платили.
Но поднимать вопрос о репарациях через 75 лет после окончания войны, по-моему, несерьёзно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:38

  Ой+ написав:По обіцянкам-цяцянкам дивіться, наприклад: https://www.slovoidilo.ua/obicjanky/vykonani
Ну натянуто, притянуто за уши. Интересно чей это ресурс? :)
Що маєте на увазі "не засц-л как порох в свое время"? Треба було переводити йому війну у таку фазу як зараз? Най би краще, як на мене, далі колотили мінські угоди і т.д., ніж так "закінчили війну".
А що війну вже закінчили? Я вже писав про Мінськ. Мало того що він його підписав в худшому варанті який би тільки міг бути. Він ще дав команду не стріляти, коли шли перемовини в Мінську.
Дороги це для мене корупційний схематоз у великих масштабах.
Де Ви бачили щось в Українібез схем? І дорог не було і схеми працювали :)
"Невтік" це взагалі з ким порівнюєте?
У Вас Деменція?
На прес-конференції до року війни було (своїми словами):
1) Не вірив, що буде така війна
2) Не думав, що триватиме понад рік
3) Не вважає, що ще рік буде.
Перші 2 пункти вже показали точність прогнозування як однієї з функцій управління. Тепер черга 3-го.
Смертельный гріх. Всі такі вумні вже зараз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:40

  ЛАД написав:
  detroytred написав:......
Без образ. ... не виникає бажання обговорення з Вами.

У меня тоже.
Во времена, когда Вы были "марксистом" в Ваших ростах было больше логики.
Пример - Ваше видео о "Гвардии наступу" и его сравнение со словами Успіха и Бобюа.

З.и. я поставив дійсно питання - чому Швейцарія зробила такі піруети?

Вы здесь всё правильно пишете со ссылками на гугл.
Но вот при этих ссылках я не вижу никаких "пируэтов".
Пока что вижу только отсутствие окончательного решения.
Так что обсуждать можно пока что не "пируэты", а только позицию Швейцарии. Позиция довольно слабая. В 41-45 это было понятнее - в условиях полного окружения сложно принять сторону антигитлеровской коалиции, а сторону Гитлера тоже как-то чересчур. Сегодня ситуация не такая.
И поставки оружия это, возможно, и нарушение нейтралитета, но всё же не полное - это не участие в войне.

"Звиняйте."

В порівнянні роліка і розповідей Успіха, Бобуа нема нічого нелогічного.
Максимум до чого можна прискіпатись -- це очевидне. Контраст. Що я і підкреслив.
Про те, що слова Фріза відрізняються від того, що пишуть Успіх, Бобуа, я нічого не говорив. Ваше "Между прочим..." нелогічно з чого наведено.

Про "нарушение нейтралитета, но всё же не полное" --- про повне порушення нейтралітету в мене теж мови не було.

Навіщо Ви у відповідях відштовхуєтесь від того, чого в мене нема?
По якій логіці?

З.и. і перечитайте для чого я дав оті посилання.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:48

  ЛАД написав:
  flyman написав:........
клепати треба було стільки, щоб дорого було нападати на Україну,
а не навпаки, ще й що було заміновано, то розмінували
та й дороги вкатали, щоб швидше заїхали до Херсона/Києва

За какие деньги "клепати"?
Вы готовы были, к примеру, платить подоходный процентов 50?
Или налог такой же на прибыль?

Простите, надоело возвращаться к одним и тем же вопросам.

Проще было потратить деньги на дороги, с этого напилить себе откаты, чтобы потом ордам рашистов был проще пилить со всех колёс по Украине
И потом эти же самые дороги были разрушены

И это при том, как минимум с осени 2021 года, высшее руководство Украины бвыло предупреждено о нападении РФ

Не манипулируй высоким подоходным налогом
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 19:15

  sergey_sryvkin написав:Арестович професійний п**дабол. Він взагалі порожнє місце.
Професійний п**дабол це не погана професія. Ви просто не розумієте скільки питань вирішує це пізд-льство. І не тільки в випадку Арестовича. Наприклад в бізнесі. Я знав дуже розумних людей, але вони не вміли пізд-лити і в них не виходило вирішувати ти чи їнші питання з людьми. Другі не мали не якої освіти, але природний дар ім допоміг досягти не будь яких успіхів. Діло навіть не в цьому. Навіть як що Ви не розумієте ролі Арестовича с початку війни, це не значить що його пізд-льство не досягло якогось результату в суспільстві.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 19:30

  ЛАД написав:
  flyman написав:........
клепати треба було стільки, щоб дорого було нападати на Україну,
а не навпаки, ще й що було заміновано, то розмінували
та й дороги вкатали, щоб швидше заїхали до Херсона/Києва

За какие деньги "клепати"?
Вы готовы были, к примеру, платить подоходный процентов 50?
Или налог такой же на прибыль?

Простите, надоело возвращаться к одним и тем же вопросам.

Хоча би ті що спустив на велике крадівництво.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 19:32

  otg написав:
  sergey_sryvkin написав:Арестович професійний п**дабол. Він взагалі порожнє місце.
Професійний п**дабол це не погана професія. Ви просто не розумієте скільки питань вирішує це пізд-льство. І не тільки в випадку Арестовича. Наприклад в бізнесі. Я знав дуже розумних людей, але вони не вміли пізд-лити і в них не виходило вирішувати ти чи їнші питання з людьми. Другі не мали не якої освіти, але природний дар ім допоміг досягти не будь яких успіхів. Діло навіть не в цьому. Навіть як що Ви не розумієте ролі Арестовича с початку війни, це не значить що його пізд-льство не досягло якогось результату в суспільстві.

оправдан
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 19:42

  ЛАД написав:Кстати, недавно попадались цифры по "срыву ракетной программы" по Ольхе. До 2020 произведено 98 ракет, в 2021 - 100 ракет. Может быть на 1-2ракеты в цифрах ошибаюсь, ссылку не сохранил, искать не буду. Хотите, поищите сами. Так что "пройоби" на этом форуме сильно переоценивают. И Вы в том числе. Политические предпочтения мозги сильно засоряют.


ну то что было поставлено в конце 2019 и начале 2020 года это еще по планам так нелюбимого вами пороха. короче заслуги зели ноль целых ноль десятых.
а вот за 2021 год будьте так добры уж потрудитесь найти ссылку. а то мне чет этот период помнится что производители жаловались на слабое финансирование, простой оборудования и сотрудники в вынужденных отпусках.
и учитывая что первая партия 98 штук была поставлена за пол года то следующие партии при должном заказе как бы должны быть больше так как процесс налаживается
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дисиденти чи може засланні козачки? / Перевертні на службі Кремля| СаундЧек

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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:16

  otg написав:
  sergey_sryvkin написав:Арестович професійний п**дабол. Він взагалі порожнє місце.
Професійний п**дабол це не погана професія. Ви просто не розумієте скільки питань вирішує це пізд-льство. І не тільки в випадку Арестовича. Наприклад в бізнесі. Я знав дуже розумних людей, але вони не вміли пізд-лити і в них не виходило вирішувати ти чи їнші питання з людьми. Другі не мали не якої освіти, але природний дар ім допоміг досягти не будь яких успіхів. Діло навіть не в цьому. Навіть як що Ви не розумієте ролі Арестовича с початку війни, це не значить що його пізд-льство не досягло якогось результату в суспільстві.
Давайте по порядку
Скільки не кричи халва - в роті солодко не стане...
Звичайно краще помирати спокійними ніж помирати збудженими і переляканими.
Арестович заспокоював професійно
Зеленський заспокоював професійно....
Порошенко - збуджував своїми попередженнями про війну...

Питання
Чи розуміють ті , хто вірить професійним заспокійливіка, що будь вони трошки сильніше збуджені - війни у сьогоднішньому виразі з Бучею і Маріуполем - могло б і не бути.
А раз так - чи розуміють вони , що солодка брехня - це шлях в один кінець.
Тільки для тих хто професійно бреше - шлях до багатства
А для тих хто вірить - шлях до прозябання.
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