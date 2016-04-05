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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3754375537563757
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:30

  flyman написав:
оправдан
Я дал ответ относительно Ваших фантазий. К сожалению трут, а повторятся я не буду.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:33

  budivelnik написав:Давайте по порядку
Скільки не кричи халва - в роті солодко не стане...
Звичайно краще помирати спокійними ніж помирати збудженими і переляканими.
Арестович заспокоював професійно
Зеленський заспокоював професійно....
Порошенко - збуджував своїми попередженнями про війну...

Питання
Чи розуміють ті , хто вірить професійним заспокійливіка, що будь вони трошки сильніше збуджені - війни у сьогоднішньому виразі з Бучею і Маріуполем - могло б і не бути.
А раз так - чи розуміють вони , що солодка брехня - це шлях в один кінець.
Тільки для тих хто професійно бреше - шлях до багатства
А для тих хто вірить - шлях до прозябання.
Прапорщик, я розумію що ти пізд-л від природи, але не тре судити про других пізд-лів, тим більш як що в цьому не розумієшся. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:41

  otg написав:
  sergey_sryvkin написав:Арестович професійний п**дабол. Він взагалі порожнє місце.
Професійний п**дабол це не погана професія. Ви просто не розумієте скільки питань вирішує це пізд-льство. І не тільки в випадку Арестовича. Наприклад в бізнесі. Я знав дуже розумних людей, але вони не вміли пізд-лити і в них не виходило вирішувати ти чи їнші питання з людьми. Другі не мали не якої освіти, але природний дар ім допоміг досягти не будь яких успіхів. Діло навіть не в цьому. Навіть як що Ви не розумієте ролі Арестовича с початку війни, це не значить що його пізд-льство не досягло якогось результату в суспільстві.

Капец
Нам пиздаболов выставляют, как светочей мысли

Тьфу, бля ...

Пиздабол - это зло. В любом проявлении
pesikot
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  #<1 ... 3754375537563757
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