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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3754375537563757
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:41

  otg написав:
  sergey_sryvkin написав:Арестович професійний п**дабол. Він взагалі порожнє місце.
Професійний п**дабол це не погана професія. Ви просто не розумієте скільки питань вирішує це пізд-льство. І не тільки в випадку Арестовича. Наприклад в бізнесі. Я знав дуже розумних людей, але вони не вміли пізд-лити і в них не виходило вирішувати ти чи їнші питання з людьми. Другі не мали не якої освіти, але природний дар ім допоміг досягти не будь яких успіхів. Діло навіть не в цьому. Навіть як що Ви не розумієте ролі Арестовича с початку війни, це не значить що його пізд-льство не досягло якогось результату в суспільстві.

Капец
Нам пиздаболов выставляют, как светочей мысли

Тьфу, бля ...

Пиздабол - это зло. В любом проявлении
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:54

  otg написав:
  budivelnik написав:Давайте по порядку
Скільки не кричи халва - в роті солодко не стане...
Звичайно краще помирати спокійними ніж помирати збудженими і переляканими.
Арестович заспокоював професійно
Зеленський заспокоював професійно....
Порошенко - збуджував своїми попередженнями про війну...

Питання
Чи розуміють ті , хто вірить професійним заспокійливіка, що будь вони трошки сильніше збуджені - війни у сьогоднішньому виразі з Бучею і Маріуполем - могло б і не бути.
А раз так - чи розуміють вони , що солодка брехня - це шлях в один кінець.
Тільки для тих хто професійно бреше - шлях до багатства
А для тих хто вірить - шлях до прозябання.
Прапорщик, я розумію що ти пізд-л від природи, але не тре судити про других пізд-лів, тим більш як що в цьому не розумієшся. :)

Ну да, ну да, есть правильные пиздаболы. А есть ... которых ты назвал "пиздаболом", но они такими не являються
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 21:00

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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 21:07

  otg написав:А що війну вже закінчили? Я вже писав про Мінськ. Мало того що він його підписав в худшому варанті який би тільки міг бути. Він ще дав команду не стріляти, коли шли перемовини в Мінську.

Звісно, ви б звільнили Донецьк та Луганськ за три дні і підписали б капітуляцію Скрєпостана. Тільки паскудний Порошенко забув вас запросити...
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 21:09

  otg написав:
  sergey_sryvkin написав:Арестович професійний п**дабол. Він взагалі порожнє місце.
Професійний п**дабол це не погана професія. Навіть як що Ви не розумієте ролі Арестовича с початку війни, це не значить що його пізд-льство не досягло якогось результату в суспільстві.

Роль Арестовича - заробляти гроші Арестовичу. Це ж так складно до розуміння...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 21:15

  sergey_sryvkin написав:Звісно, ви б звільнили Донецьк та Луганськ за три дні і підписали б капітуляцію Скрєпостана. Тільки паскудний Порошенко забув вас запросити...
Я ні. Але дати команду не стріляти, коли всі захарченкі трубили с кожного утюга про наступ на Дебальцево це треба змудритись.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 21:16

  sergey_sryvkin написав:Роль Арестовича - заробляти гроші Арестовичу. Це ж так складно до розуміння...
Ну тільки ідіот відмовляється від грошей.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 21:17

  freeze написав:
freeze написав:Дали свет, север Херсонской области, берег Днепра, мирное население празднует, с ноября без света сидели.
Вот гнилая сущность орков. Дали свет людям в близлежащие села, люди день порадовались. Орки аж бешеную слюну злости глотали. Сегодня целый день они били по опорам, по трансформатору, из минометов, ещё из какого-то тяжёлого орудия, и таки выключили людям свет.

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В Чернигове, в своё время было также.
Не было электричества, только дали

Минут через 40 прилетели бомберы и электричества не стало

Рашисты своих методов не меняют
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 21:47

  otg написав:
  sergey_sryvkin написав:Роль Арестовича - заробляти гроші Арестовичу. Це ж так складно до розуміння...
Ну тільки ідіот відмовляється від грошей.

Вот уже ты не скрываешь свои намерения

Продать страну за деньги
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 21:55

  otg написав:
  sergey_sryvkin написав:Звісно, ви б звільнили Донецьк та Луганськ за три дні і підписали б капітуляцію Скрєпостана. Тільки паскудний Порошенко забув вас запросити...
Я ні. Але дати команду не стріляти, коли всі захарченкі трубили с кожного утюга про наступ на Дебальцево це треба змудритись.

Коли твоя армія гола-боса і стріляє мотлохом.
Коли Расія попереджає що введе регулірні війська
То Рембо Порошенко - мав сказати - впірьод - лягайте трупами але тримайте землі?
Коли Захід співає про гражданський конфлікт.
Ну якось треба відчувати час, що був. Коли не було простих рішень.
Коли будь-яке рішення могло стати останнім для деражави. А якщо б Пуйло не блефував тоді?
Вже навіть Пуйло визнав що мінськи - то була його помилка, а до вас не дійшло((((.
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