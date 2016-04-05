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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 13 бер, 2023 20:41
otg написав: sergey_sryvkin написав:
Арестович професійний п**дабол. Він взагалі порожнє місце.
Професійний п**дабол це не погана професія. Ви просто не розумієте скільки питань вирішує це пізд-льство. І не тільки в випадку Арестовича. Наприклад в бізнесі. Я знав дуже розумних людей, але вони не вміли пізд-лити і в них не виходило вирішувати ти чи їнші питання з людьми. Другі не мали не якої освіти, але природний дар ім допоміг досягти не будь яких успіхів. Діло навіть не в цьому. Навіть як що Ви не розумієте ролі Арестовича с початку війни, це не значить що його пізд-льство не досягло якогось результату в суспільстві.
Капец
Нам пиздаболов выставляют, как светочей мысли
Тьфу, бля ...
Пиздабол - это зло. В любом проявлении
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Додано: Пон 13 бер, 2023 20:54
otg написав: budivelnik написав:
Давайте по порядкуСкільки не кричи халва - в роті солодко не стане...
Звичайно краще помирати спокійними ніж помирати збудженими і переляканими.
Арестович заспокоював професійно
Зеленський заспокоював професійно....
Порошенко - збуджував своїми попередженнями про війну...
Питання
Чи розуміють ті , хто вірить професійним заспокійливіка, що будь вони трошки сильніше збуджені - війни у сьогоднішньому виразі з Бучею і Маріуполем - могло б і не бути.
А раз так - чи розуміють вони , що солодка брехня - це шлях в один кінець.
Тільки для тих хто професійно бреше - шлях до багатства
А для тих хто вірить - шлях до прозябання.
Прапорщик, я розумію що ти пізд-л від природи, але не тре судити про других пізд-лів, тим більш як що в цьому не розумієшся.
Ну да, ну да, есть правильные пиздаболы. А есть ... которых ты назвал "пиздаболом", но они такими не являються
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:00
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:07
otg написав:
А що війну вже закінчили? Я вже писав про Мінськ. Мало того що він його підписав в худшому варанті який би тільки міг бути. Він ще дав команду не стріляти, коли шли перемовини в Мінську.
Звісно, ви б звільнили Донецьк та Луганськ за три дні і підписали б капітуляцію Скрєпостана. Тільки паскудний Порошенко забув вас запросити...
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:09
otg написав: sergey_sryvkin написав:
Арестович професійний п**дабол. Він взагалі порожнє місце.
Професійний п**дабол це не погана професія. Навіть як що Ви не розумієте ролі Арестовича с початку війни, це не значить що його пізд-льство не досягло якогось результату в суспільстві.
Роль Арестовича - заробляти гроші Арестовичу. Це ж так складно до розуміння...
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:15
sergey_sryvkin написав:
Звісно, ви б звільнили Донецьк та Луганськ за три дні і підписали б капітуляцію Скрєпостана. Тільки паскудний Порошенко забув вас запросити...
Я ні. Але дати команду не стріляти, коли всі захарченкі трубили с кожного утюга про наступ на Дебальцево це треба змудритись.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:16
sergey_sryvkin написав:
Роль Арестовича - заробляти гроші Арестовичу. Це ж так складно до розуміння...
Ну тільки ідіот відмовляється від грошей.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:17
freeze написав:
freeze написав:Дали свет, север Херсонской области, берег Днепра, мирное население празднует, с ноября без света сидели.
Вот гнилая сущность орков. Дали свет людям в близлежащие села, люди день порадовались. Орки аж бешеную слюну злости глотали. Сегодня целый день они били по опорам, по трансформатору, из минометов, ещё из какого-то тяжёлого орудия, и таки выключили людям свет.
Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
В Чернигове, в своё время было также.
Не было электричества, только дали
Минут через 40 прилетели бомберы и электричества не стало
Рашисты своих методов не меняют
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:47
otg написав: sergey_sryvkin написав:
Роль Арестовича - заробляти гроші Арестовичу. Це ж так складно до розуміння...
Ну тільки ідіот відмовляється від грошей.
Вот уже ты не скрываешь свои намерения
Продать страну за деньги
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:55
otg написав: sergey_sryvkin написав:
Звісно, ви б звільнили Донецьк та Луганськ за три дні і підписали б капітуляцію Скрєпостана. Тільки паскудний Порошенко забув вас запросити...
Я ні. Але дати команду не стріляти, коли всі захарченкі трубили с кожного утюга про наступ на Дебальцево це треба змудритись.
Коли твоя армія гола-боса і стріляє мотлохом.
Коли Расія попереджає що введе регулірні війська
То Рембо Порошенко - мав сказати - впірьод - лягайте трупами але тримайте землі?
Коли Захід співає про гражданський конфлікт.
Ну якось треба відчувати час, що був. Коли не було простих рішень.
Коли будь-яке рішення могло стати останнім для деражави. А якщо б Пуйло не блефував тоді?
Вже навіть Пуйло визнав що мінськи - то була його помилка, а до вас не дійшло((((.
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